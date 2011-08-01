Göbek Eritmek için Ne Yapılır? Göbek Eriten Diyet Listeleri

Biz bayanların en büyük şikayetlerinden biri göbek bölgemizdeki istenmeyen kilolardır. Vücut olarak çok kilolu olmasak da göbek problemimiz vücudumuzun güzel gözükmemesine yol açar. Sırf göbek problemimiz var diye de kimi zamanlar uygun bir giysi bile bulamadığımız olabilir. Bu yazımda vereceğim diyet listeleri ile göbek bölgenizdeki istenmeyen kilolardan kolayca kurtulabilirsiniz. Ayrıca birden fazla göbek eriten diyet listesi vereceğim, böylece kişisel yeme alışkanlığınıza göre en uygun bulduğunuz diyet listesini kolayca seçebilirsiniz.

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Unutmayın ki bu listelere ek olarak günlük birkaç setlik mekik hareketleri de yapmalısınız, böylece çok çabuk ve kesin bir sonuç alabilirsiniz.

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Göbek Eriten Diyet Listeleri

1. Diyet Listesi

Pazartesi

Kahvaltı: 1 fincan şekersiz kahve.

Öğle: 2 haşlanmış yumurta, lahana salatası, 1 bardak domates suyu.

Akşam: Haşlanmış ya da fırında balık.

Salı

Kahvaltı: 1 fincan şekersiz kahve, 1 parça tam buğday ekmeği.

Öğle: Fırında ya da haşlanmış balık, sebze veya lahana salatası.

Akşam: 100 gram haşlanmış dana eti, 1 bardak yoğurt.

Çarşamba

Kahvaltı: 1 fincan şekersiz kahve, 1 parça tam buğday ekmeği.

Öğle: 1 adet büyük az sıvı yağ ile kızartılmış kabak.

Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta, 200 gram haşlanmış sığır eti, lahana salatası.

Perşembe

Kahvaltı: Şekersiz kahve.

Öğle: 3 adet haşlanmış yumurta ve buharda haşlanmış 1 adet havuç, 15 gram kadar da tuzsuz peynir.

Akşam: Meyve.

Cuma

Kahvaltı: Üzerine limon suyu gezdirilmiş çiğ havuç.

Öğle: Fırında ya da haşlanmış balık, 1 bardak domates suyu.

Akşam: Meyve.

Cumartesi

Kahvaltı: Şekersiz kahve.

Öğle: Haşlanmış yarım piliç, beyaz lahana salatası ya da çiğ havuç.

Akşam: 2 haşlanmış yumurta, rendelenmiş taze havuç /zeytinyağ/.

Pazar

Kahvaltı: Şekersiz kahve.

Öğle: 200 gram haşlanmış sığır eti, meyve.

Akşam: 3 günün akşamı dışındaki akşam menülerinden biri.

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2. Diyet Listesi

Pazartesi

Kahvaltı: 1 bardak yoğurt ya da ayran, yarım dilim ekmek.

Ara: 100 gram karabuğday lapası.

Öğle: 150-200 gram haşlanmış tavuk, 1 elma, 2 adet taze havuç.

Akşam: Yemekten önce 1 bardak şekersiz çay, sonra az yağ ile 100 gram taze sebze salatası.

Salı

Kahvaltı: 1 bardak elma suyu ya da elma kompostosu, 200 gram taze lahana + taze soğanlı, az yağ ile salata.

Ara: 150 gram tuzsuz haşlanmış et, 2 elma.

Öğle: 200 gram salata – lahana ve havuçtan oluşan sebze çorbası, 1 bardak ayran.

Akşam: 100 gram haşlanmış balık, şekersiz çay.

Çarşamba

Kahvaltı: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 fincan şekersiz kahve, 1 dilim kızarmış ekmek.

Ara: 200 gram taze sebze salatası.

Öğle: 100 gram fırında yağsız pişmiş sığır eti, taze veya buharda pişmiş 3 havuç, 1 adet armut.

Akşam: 100 gram haşlanmış ve rendelenmiş pancar yanına birkaç adet kuru erik, biraz haşlanmış et, 1 bardak elma suyu.

Perşembe

Kahvaltı: 100 gram karabuğday lapası, 1 çorba kaşığı bal.

Ara: 1 bardak ayran.

Öğle: Haşlanmış et, 150 gram az yağlı taze salata.

Akşam: 100 gram haşlanmış balık, 2 küçük haşlanmış patates, şekersiz çay.

Cuma

Kahvaltı: 100 gram yağsız lor peyniri, şekersiz kahve.

Ara: 2 elma ya da 1 bardak portakal veya elma suyu.

Öğle: 1 kase sebze çorbası, biraz haşlanmış et, zeytinyağ gezdirilmiş 100 gram havuç rendesi.

Akşam: 100 gram haşlanmış et, 100 gram buharda lahana, şekersiz çay.

Cumartesi

Kahvaltı: 200 gram taze sebze salatası, şekersiz kahve.

Ara: 1 bardak ayran.

Öğle: 100 gram haşlanmış tavuk, 2 küçük haşlanmış patates, 1 elma.

Akşam: 100 gram haşlanmış balık, 100 gram pancar rendesi, 1 bardak elma kompostosu.

Pazar

Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta, 100 gram lahana.

Ara: 150 gram taze sebze salatası.

Öğle: 1 kase sebze veya mantar çorbası, bir parça çavdar ekmeği.

Akşam: 150 gram fırında tavuk, 1 armut, şekersiz çay.

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Göbek eriten diyet listeleri olarak sizlere iki adet paylaştık. Diyetleri denemeden önce bir diyetisyene başvurmayı unutmayın. Aksi takdirde teknobeyin.com hiçbir sorumluluk kabul etmez. Sağlıklı günler dileriz...

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