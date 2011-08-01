Yiyerek zayıflamak her kadının hayalidir. Ancak bu her önünüze geleni yemekten ziyade sağlıklı ve metabolizmanızı hızlandıran yiyeceklerden tüketmektir. Bu yazımda açıklayacağım bazı yiyecekler diyet listelerinin en önde gelen besinleri olmakla birlikte vücudunuzun bazı fonksiyonlarını düzenleyerek sağlığınızı korumanızı da sağlayacak. Zayıflatan yiyecekler hakkında bilgi almak için okumaya devam edin.

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Ayrıca bu besinler ideal kilonuza ulaşmanızı sağlarken de vücudunuzu zinde tutarak enerjik olmanızı ve tamamen doymanızı da sağlar. Hadi gelin bu besinlere ve özelliklerine birlikte göz atalım.

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Yedikçe Zayıflatan Yiyecekler Nelerdir?

Elma - Mide Dostunuz

- Mide Dostunuz Biftek - Diyet Hızlandırıcınız

- Diyet Hızlandırıcınız Yumurta - Kalbinizin Dostu

- Kalbinizin Dostu Lahana - Et ile Birlikte Tüketildiğinde Düzenleyici

- Et ile Birlikte Tüketildiğinde Düzenleyici Yulaf - Çok Sağlıklı

- Çok Sağlıklı Mercimek - Göbek Bölgesi Yok Edici

- Göbek Bölgesi Yok Edici Goji Meyvesi - Protein Deposu

- Protein Deposu Somon - Bel Bölgenizi İnceltir

- Bel Bölgenizi İnceltir Karabuğday Makarnası - Kot Pantolon Dostu ( Basen Bölgesindeki Fazlalıkları Önler)

- Kot Pantolon Dostu ( Basen Bölgesindeki Fazlalıkları Önler) Yaban Mersini - Besleyici Lifler İçerir

- Besleyici Lifler İçerir Badem Yağı - Kan Şekerinizi Dengeler

- Kan Şekerinizi Dengeler Nar - En Düşük Kalorili Meyvelerdendir

- En Düşük Kalorili Meyvelerdendir Acı Biber - Ekstra Kalorilerinizi Yakar

- Ekstra Kalorilerinizi Yakar Yoğurt - Mükemmel Diyet Yiyeceği

- Mükemmel Diyet Yiyeceği Kinoa - Çok Besleyici ve Doyurucu

- Çok Besleyici ve Doyurucu Sardalya - Kaslarınızı Korur

- Kaslarınızı Korur Tarhun Bitkisi - Vücudunuzun Tuz Dengesini Sağlar

- Vücudunuzun Tuz Dengesini Sağlar Parmesan - Düşük Kalorili ve Lezzetli Bir Peynirdir

- Düşük Kalorili ve Lezzetli Bir Peynirdir Avokado - Büyük Ölçüde Kilo Vermenizi Sağlar

- Büyük Ölçüde Kilo Vermenizi Sağlar Zeytin Yağı - Açlığınızı Bastırır

Yedikçe zayıflatan yiyecekler listemiz bu şekildedir. Bu besinler ile olan bir diyet listeniz varsa, ne şekilde kullandığınızı ya da farklı bildiklerinizi bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.

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