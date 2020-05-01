Duyguların Sağlığa Etkisi Nedir? Öğrenmek için Okuyun!

Duygusal sağlık, sık kullanılan ve oldukça anlamlı bir terimdir. Duyguların, kişinin refah düzeyi üzerinde oldukça güçlü bir etkisi bulunmaktadır. Duyguların kalbi ve genel olarak sağlığımızı nasıl etkilediğini anlamak, onları, olumlu etkileri beraberinde getirebilmeleri adına daha verimli yönde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Yazımızda da duyguların bedene ve vücuda etkileri konusunu irdeliyor olacağız.

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Duyguların Sağlığa Etkisi - Olumlu Duygular

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, Yeni bir işe sahip olmak,

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Bebek sahibi olmak ,

, Çocuğunuzun eve geri dönmesi...

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Mutluluk; heyecan, zevk, doyum v.b. gibi olumlu duyguların ortaya çıkmasına yol açar. Duygu, kalp ile ilişkilidir. Bu yüzden duygusal zamanlarda, kalp atışları farklı olur. Bununla birlikte, duygular, kontrollü olumlu duygular çerçevesinde gelişir ise, bu durum kalbin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Bu duyguların tüm vücuda etkisi vardır, buna emin olabilirsiniz.

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Mutluluk

Olumlu duygular, kalbi etkiler. Sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar. Mutlu olmak, memnuniyet ve sıcaklığa katkıda bulunur. Bu, gülmek istememize neden olur. Sevinç, mutluluk, kahkaha, kalbe olan kan akışını kolaylaştırır ve kan basıncını düşürür. Mutluluğu paylaşmak, gülümseyerek, gülerek veya minnettar olarak, mutluluğun çeşitliliğinin artmasına yardımcı olur. Bu da kalp ve ince bağırsak için faydalı olacaktır.

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Bakım ve Sevgi

Sempati, sevgi, şefkat, bakım ve empati, kalp atış hızını etkileyen olumlu duygular arasında yer almaktadır. Diğer bir deyişle, kalbin işlevinin normal olmasını sağlar. Sevdikleriniz ile vakit geçirmek, tansiyonunuzu düşürür. Merhamet, şükran ve cömertlik, karaciğer, safra kesesi ve gözlerin sağlığını etkiler. Bu duyguların tamamı, organlarınızın kusursuz bir düzen içerisinde olmasını sağlar.

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Aşk ve Güven

Aşk, her insanın yaşayacağı temel bir duygudur. Herhangi bir zamanda, yaş veya durumda, insanlar aşık olmayı severler. Platonik aşklar, ergenlik dönemi heyecanları, olgun aşklar veya daha derin verilen sözler, her biri insanın sağlığına etki etmektedir. Bunu bilmek rahatlatıcıdır.

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Ayrıca bakıma muhtaç bir insana yardımcı olmak da, sağlık açısından oldukça etkilidir. Çünkü güvenmek ve güvenilmek oldukça güzel duygulardır. Sevgi, güven, dürüstlük gibi olguların kalp, karın ve pankreas gibi organların işlevlerini güçlendirdiği söylenir.

Fiziksel Yakınlık

Duyguların sağlığa etkisi konusunda fiziksel yakınlık oldukça önemlidir. Fiziksel samimiyet, sevginin bir ifadesidir ve sağlığımızda çok önemli bir rol oynamaktadır. Kucaklaşan insanlar, dopamin ve oksitosin salgılar ve bu durum stresi giderir: sarılmak büyük bir stres gidericidir. El ele tutuşmanın da sinirleri yatıştırdığı ve kan kolesterolünü düşürdüğü söylenir. Aşık olduğunuz bir insan ile yan yana olmanız, kalp atışlarınızı hızlandırabilir ve çarpıntıları artırabilir. Ayrıca aşk, her biçimde kalp krizi riskini de düşürmektedir.

Cesaret

Doğruluk, sakinlik, bütünlük, naziklik, cesaret v.b. gibi kavramlar, bir insanın ne kadar ideal ve etik olduğunu özetleyen duygulardır. Bu duyguların anlatılmasının; böbrekleri, mesaneyi, akciğerleri, kulakları, kalın bağırsağı ve cildimizi güçlendirdiği söylenir. Sakin ve cesur kalarak, vücuttaki pozitif enerji artabilir ve bu durum bağışık sistemini güçlendirebilir.

Duyguların Sağlığa Etkisi - Olumsuz Duygular

Hastalıktan ötürü üzgün olmak,

Bir yakının vefat etmesi ,

, Evlilik sorunları,

İşsiz olmak ,

, Para sorunları yaşamak,

yaşamak, Çocuğun evden gitmesi...

Üzücü olaylar; gözyaşı, öfke, keder v.b. gibi olumsuz duyguların canlanmasına neden olur. Böyle zamanlarda, beyin yanlış bir şeyler olduğuna dair, kalp ve diğer organlara sinyal gönderir. Böylelikle, olumsuz duyguların organları etkilediğini ve pozitif enerji akışını azalttığını dile getirmek yanlış olmaz.

Endişe

Gerginlik, güvensizlik ve aksiyete, mide, dalak ve pankreas gibi organların çalışma şeklini etkileyebilir. Sindirim problemleri ve iştah kaybının yanı sıra, kusma v.b. gibi durumlar ile kendini gösterir. Gereksiz yere endişe etmek ya da rahatsız olduğunu hissetmek, sindirim sistemini ciddi ölçüde etkileyebilmektedir.

Kızgınlık

Öfke, tüm zamanlarda olumsuzluğun temel nedeni olmuştur. Kızgınlık, öfke, hayâl kırıklığı, kıskançlık v.b. karaciğer, safra esesi ve gözlere zarar verebilecek duygulardandır. Artan safra üretimi, aşırı kolesterol ile kendini gösterir.

Korku

Korku duygusu, kişinin kendine olan güvenini, mutluluğunu ve inancını pratik olarak bitirebilen en önemli duygular arasında yer alır. Korku, endişe, panik, dehşet, sıkıntılar v.b. ayakların soğumasına yol açabilir ve türlü türlü fobileri beraberinde getirebilir. Böbrekleri, mesaneyi ve kulakları etkiler. Sinir bozuklukları, cinsel yaşamda ilgisizlik ve karın ağrısı gibi yollar ile de kendini gösterir.

Keder

Özellikle bir travma ya da sevilen birinin ölümünden sonra yaşanan keder, üzüntü ve depresyon yaşamak, vücuda büyük bir yük getirir. Sevilen birinin vefat ettiği gerçeği ile baş etmek, acı vericidir ve kişinin zihinsel sağlığını da etkiler. Bu duygular, akciğerleri, kalbi, kalın bağırsağı ve cildi önemli ölçüde etkiler. Nefes darlığı, akciğer rahatsızlıkları, kabızlık v.b. gibi yollar ile de kendini gösterir.

Stres

Stres, sağlığımızı kötü yönde etkileyen en önemli duygular arasında yer alır. Sabırsızlık, sevmemek, nefret, zulüm gibi duygular ile de bağlantısı vardır. Stres ilk olarak kalbi ve beyni etkiler. Kalbin elektriksel kararlığı ve bağışıklık sistemi etkilenir. Artan kalp artışı, çarpıntı, göğüs ağrısı, yüksek tansiyon v.b. gibi belirtiler ile de kendisini gösterir.

Duyguların sağlığa, vücuda ve bedene etkileri bilindikten sonra ona göre düşüncelerimizi yenilemek önemlidir. Bu yüzden olumsuz bir kişilik geliştirmek yerine, olaylara daha olumlu yönden bakmakta fayda bulunmaktadır. Çünkü zihinsel düşüncelerimiz, vücudumuzu somut olarak etkiler. Bu gibi sebepleri bilip, ona göre hareket etmek, uzun vadede daha sağlıklı bir bedene sahip olmanızı sağlayacaktır. Farklı görüşleriniz varsa, bunları yorum olarak gönderebilirsiniz.

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