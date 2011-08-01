Kuru Eriğin Bilmeniz Gereken Yan Etkileri (Zararları)

Kuru erik, erik kurusu ya da kültür eriği olarak adlandırılan meyve, genellikle bebeklerde ve çocuklarda kabızlığı tedavi etmek için kullanılır, ancak yetişkinler tarafından da kullanılabilir. Çeşitli tatlı ve tuzlu yemeklerde de kullanılan kuru eriğin yan etkileri de bilinmesi gerekir. Doğadaki her şey gibi erik kurusunun zararları hakkında da bazı bilgiler bulunmaktadır. Birlikte inceleyelim...

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Kuru Eriğin Yan Etkileri (Zararları)

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1. Akrilamidin Tehlikeleri

Kanserojen ve nörotoksin olarak kabul edilen yüksek konsantrasyonda akrilamid içeren kuru erik, çok fazla tüketilmemelidir.

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Akrilamid, 100°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda pişirildiği durumlar dışında, normal gıdalarda doğal olarak bulunmaz. Kuru erik, normal tüketimde güvenli ve faydalı olsa da aşırıya kaçmamak gerekir.

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2. Kuru Erik İshale Neden Olabilir

Kuru erik ve kuru erik suyunun tüketimi kabızlıkta kullanıldığından normal zamanlarda da ishale neden olabilir. İçerisinde bulunan çözünmeyen lif ishale neden olabildiğinden ishal olduğunuz zamanlarda daha da kötüleşmemek adına özellikle kaçınılmalıdır.

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3. Kilo Alımına Neden Olabilir

Bünyesinde bulunan lif dolayısıyla kilo vermek amacıyla kullanılan kuru erik (kültür eriği), fazla tüketilmesi ile ters etki yapabilir. Bir fincan erik suyunda yaklaşık 185 kalori bulunurken, 6 adet kuru erikte yaklaşık 137 kalori ve 22 gram şeker yer alır. Bu da oldukça yüksektir.

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Ayrıca yüksek glisemik yüke sahip olan kuru erik, kan şekeri seviyenizi diğer meyvelerin çoğundan daha fazla yükseltir.

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4. Gaz ve Şişkinliğe Neden Olabilir

Sindirim sisteminde tamamen parçalanmayan kompleks karbonhidratlar ve şekerler içeren erik kurusu, bağırsakta gaz oluşumuna ve şişkinliğe neden olabilir.

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5. Müshil Bağımlılığına Yol Açabilir

Sık kabızlık sorunu yaşayanların kullandığı kuru erik, bu konuda fazla güvenilir değildir. Belirli bir kullanım süresinden sonra müshil bağımlılığına yol açabilir, bu da durumu ağırlaştırabilir ve komplikasyonlara neden olabilir.

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6. Koyu Renkli Dışkıya Neden Olabilir

Kuru erik, demir açısından zengindir ve çoğu demir açısından zengin gıda gibi, fazla alındığında koyu renkli dışkıya neden olabilir.

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Ölçülü olarak kullanıldığında faydalı olan kuru eriklerin aşırıya kaçıldığında oluşabilecek yan etkilerini bu şekilde sıralayabiliriz. Kuru eriğin yan etkileri (zararları) konusunda sizin yaşadıklarınız var mı? Yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.