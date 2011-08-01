C vitamini bakımından zengin bir doğal kaynak olduğundan, bazı faydaları için çeşitli hastalıklarda da kullanılan bektaşi üzümü, aşırı alımında bazı zararlı etkilere sebep olabilir. Bu yazımızda da her gıdada olduğu gibi fazla bektaşi üzümü yemenin zararları hakkında konuşacağız. Bu tarz yan etkilerine maruz kaldığınızda doktorunuza danışmanızı ve talimatlarını uygulamayı unutmayın.

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Fazla Bektaşi Üzümü Yemenin Zararları (Yan Etkileri) Nelerdir?

1. Sindirim Problemleri Olabilir

Tek bir meyvesinde 600 ila 700 mg'ın üzerinde C vitaminine sahip olan bektaşi üzümü, aşırı tüketildiğinde C vitamininin aşırı yüklenmesinden kaynaklı sindirim problemlerine neden olabilir. Tabii bu durum 2 kiloya yakın bir tüketim olduğunda görülebilir. Bu kadar aşırıya kaçılmazsa bir şey olmayacaktır.

Fazla C vitamini alımının mide asitinde artış olabileceğinden reflüye ya da diğer gastrointestinal (mide-bağırsak) rahatsızlık biçimlerine yol açabileceği belirtilmektedir. Ayrıca bu rahatsızlıklara ishal ve mide bulantısı da eşlik edebilir. Ancak, bulgular kesin olmamakla birlikte daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

2. Kabızlığa Neden Olabilir

Bektaşi üzümü, zengin bir lif kaynağıdır. Yeterli lif kabızlığı tedavi edebilirken, bazıları fazlalığının kabızlığa yol açabileceğine inanmaktadır. Yine de burada daha fazla kanıta ihtiyacımız var.

Fazla lif ayrıca kolonda hızla fermente edilerek mikrobiyal aktivitenin artmasına neden olabilir. Bu, karın kramplarına ve şişkinliğe yol açabilir. Fazla bektaşi üzümü yemek ile birlikte gelen daha ciddi bir kabızlık vakası yaşarsanız, hemen bir doktora görünmelisiniz.

3. Diyabetli Kişilerde Komplikasyonlar Görülebilir

Anti-diyabetik etkiler gösterdiği için tedavide tercih edilen bektaşi üzümü, fazla alımında bu kişilerde de zararlı olabilir. Doktor talimatı dışında aşırı veya yanlış adetlerdeki tüketim kan şekeri seviyelerinin çok düşmesine neden olabilir. Birey zaten diyabet ilaçları kullanıyorsa, bu durumu ağırlaştırabilir. Ekşi tadından dolayı çok fazla tüketilmese bile dikkatli olmak önemlidir.

Diyabet komplikasyonlarını doğrudan bu meyve etkiliyor demek yanlış olsa da dikkatli olmak ve doktorunuzun tükettiklerinizi bilmesi ve dozunu ayarlaması daha iyidir.

4. Hamilelikte Sorunlara Neden Olabilir

Bektaşi üzümünün hamilelik sırasında sorun yarattığına dair belgelenmiş bir kanıt olmamakla birlikte, bilindiği üzere hamilelik dönemi hem annenin hem de bebeğin daha da bir dikkat edildiği dönem olduğundan, tüketmeden önce doktorunuza danışmanızı öneririz.

Bektaşi üzümü hayati besinler açısından zengindir. Çok sayıda çalışma, insan beslenmesindeki önemini belirtmiştir. Ancak diğer tüm yiyeceklerde olduğu gibi, aşırı tüketilmemeli ve dikkat edilmelidir.

Fazla bektaşi üzümü yemenin zararları konusunda bahsettiğimiz etkiler görüldüğünde de lütfen doktorunuza danışmayı unutmayın. İlla yan etki göstermesi değil, ilaç alıyorsanız ya da sağlık sorunlarını varsa da tüketmeden önce doktora danışmak ya da 1 adet gibi tadımlık alınması önemlidir. Sağlıklı günler dileriz...