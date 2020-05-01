Parlak Bir Cilt için Neler Yapılmalı? Parlak Cilt için Beslenme

Parlak bir cilt için ne yapmalı? sorusu internet üzerinde araştırılmaktadır. Herkesin cildi birbirine benzemez. Dolayısı ile bir de buna geçen yılları ekleyelim. Bu sefer daha da soğuk veya kuru bir cilt meydana gelebilir. Ancak bu çaresi olmayan bir durum değil. Çünkü bu gibi durumlarda yapabileceğimiz çok fazla şey var. Önemli olan bir şey de, doğal olarak bunları gerçekleştirmek. Hiçbir zaman yapay işlemleri denemeyin. Cildinizin daha parlak, daha sağlıklı ve daha doğal olmasını isteyebilirsiniz. Bu en doğal hakkınız.

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Bildiğiniz gibi insan cildinin daha parlak, daha canlı görünmesi, psikolojik olarak da sağlıklı bir ruh hâlini beraberinde getirir. Bunun için de hâli ile düzenli olarak bakımınızı yapmanızda fayda var. Elbette her sabah yüzümüzü yıkamak yeterli olmayabiliyor. Bunun için seçeneğimiz bol. Ancak hatırlatmak gerekirse, bu seçeneklerimizin daima doğal olmasına dikkat edeceğiz ki büyük problemler ile uğraşmamıza gerek kalmasın.

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Cildimizin parlak görünmesi için ne gibi şeyler yapabiliriz? Dilerseniz bu gibi sorularınıza birtakım öneriler sunuyor olacağız. Bu önerlerin yalnızca bilgi amaçlı olduğunu lütfen unutmayın. Ve hepsini uygulama gibi bir zorunluluğunuz elbette yok! Yalnızca size uygun olanı deneyin. Kendinizi tüm seçenekleri, önerileri uygulamak zorunda hissetmeyin. Buna gerek yok. Öyleyse, dilerseniz önerilere geçelim. Şimdi öneri zamanı!

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Parlak Bir Cilt için Neler Yapılmalı?

1) Her Şeyin Başı Spor!

Eğer ki cildinizin donuk (mat) olduğunu düşünüyorsanız, bunun birden fazla sebebi olabilir. Bunlardan en önemlisi ise spor yapmamaktır. Spor cildinizin parlaklığında dahi etkili bir faktör olarak dile getirilebilmektedir. Dolayısı ile işe veya okula giderken daha çok yürümeyi düşünebilirsiniz. Bu farklılık, cildinizde de etkisini gösterecektir. Neden mi?

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Çünkü spor ile birlikte daha da fazla oksijen cildinize temas hâlinde olacağı için, hâli ile bu durum cildinize olumlu olarak yansıyacak ve daha diri, daha canlı bir görünüme sahip olmanızı beraberinde getirecektir. Her şeyi geçelim, spor yaptıktan hemen sonra, daha doğrusu zamanla, daha fit bir görünüme kavuşacağınız için, sadece bu durum dahi duruşunuzu, cildinizin hâlini ve canlılığınızı iyi yönde etkileyecektir. Özetle "Her şeyin başı spor, ille de spor," diyoruz!

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2) Düzenli Bakım Yapıyor musunuz?

Cilt parlaklığının diğer en önemli etkenlerinden birisi de, bakımınızı düzenli olarak gerçekleştirmeye özen göstermektir. Ancak bu bakımın her zaman söylediğimiz gibi, doğal olmasına dikkat etmenizde fayda var. Örneğin, her gün yatmadan önce yüzünüzdeki tüm makyajı temizliyor musunuz? Bu gibi ayrıntıları lütfen atlamayın. Çünkü cilt hücrelerinizin yenilenmesi için bu tip şeylere dikkat etmeniz önem arz ediyor.

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Ayrıca "her sabah" uyandığınızda yüzünüzü yıkamanız ve bunu düzenli olarak gerçekleştirmeniz çok önemli. Buna ek olarak gün içerisinde, aralıklarla yüzünüzü nemlendirmeye devam etmeniz çok sağlıklı olacaktır. "Su," doğallığın simgesidir. Dolayısı ile yüzünüzden suyu eksik etmemenizde fayda var. Hem suyun ne gibi bir zararı olabilir ki? Elinizden geldiğince buna dikkat edin.

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3) Midenizden Geçen Her Şey Cildinize de Yansıyor!

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Maalesef "Hem istediğim her şeyi yiyeyim, hem de çok güzel ve pürüzsüz bir cildim olsun," gibi bir dileğin gerçekleşme ihtimali çok az! Neden mi? Çünkü yediğiniz tüm yağlı yiyeceklerden, fazla yağ oluşturacak yiyeceklere kadar, hepsinin cildinize etkisi büyük. Bu yüzden bu tip yiyecekleri çok fazla tüketmemenizde fayda var. Buna ek olarak, gün içerisinde sürekli olarak meyve tüketmeniz oldukça sağlı olacaktır.

Ayrıca ağırlıklı olarak bitkisel beslenmenizin de faydası büyük ölçüdedir. Çünkü meyvelerin içerdiği vitaminler, vücudunuzun birçok dokusunda olduğu gibi, cildinizde de olumlu etkiler yaratmaktadır. "Abur cubur," tabirine uygun beslenmek, tahmin edeceğiniz üzere nasıl yararlı değil ise, cildiniz için de olumsuz etkileri beraberinde getirir. Bu yüzden daha sağlıklı bir cilt ve parlak bir görünüm için daha doğal beslenmenizde fayda bulunmaktadır. Bir şeyleri elde edebilmek için (parlak cilt gibi), bazı konularda (yemek gibi) fedakârlık yapmak gerekebiliyor. Sabahları da ek olarak, düzenli olarak meyve suyu tüketebilirsiniz. İmkânınız var ise doğal meyve suyu yapmanız daha iyi olur.

4) Düzenli Uyku Çok Önemli

Tahmin edeceğiniz üzere düzenli uyku, cildinizde de birtakım etkiler yaratıyor. Düzenli bir uyku düzeniniz var ise gözlerinizde dahil, cildiniz daha canlı görünecektir. Kendinize belirlediğiniz saat aralığında uyumaya özen gösterin. Uyku hem sizi daha sağlıklı kılar. Hem de cildinizin daha verimli olmasını beraberinde getirir. Ne çok uyuyun ne de az. Ancak düzenli uyku uyuduğunuzda, bu tüm vücut sisteminize olumlu olarak yansıyacaktır.

"Parlak Cilt İçin Neler Yapılmalıdır?" adlı yazımızda parlak bir cilt için, elimizden geldiğince birçok bilgiyi harmanlayarak, sizlere bir kaynak oluşturmaya özen gösterdik. Bunların yalnızca bilgi amaçlı olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Ayrıca hiçbir zaman bilmediğiniz bir ürünü cildinize uygulamayın. Cildinizin parlak olması elbette önemli olabilir ancak önemli olanın sağlık olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bizlerin amacı yalnızca pratik bilgiler çerçevesinde cildinize bakım yaparken sizlere ipuçları vermektir. Daha parlak ciltlere sahip olmanız dileğiyle!

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