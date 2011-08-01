40 Yaş Üstü Kadınlar için Güzellik İpuçları

40 yaş üzeri bazı kadınların yaşlılık izlerini fazla taşımadıkları ve güzel göründüklerini görmüşsünüzdür. Bunların nedeni genetik olmakla birlikte güzelliklerini korumak için ek şeyler de yapıyor olmalarıdır. Yaş ilerledikçe yüzünüzde hafif çizgiler oluşması ya da 40 yaş üzerinde yaşlandığınızı hissetmek doğal olabilir. Ancak 40 yaş üstü cilt bakımı gibi genel olarak bazı güzellik ipuçları ile bu düşünceleri ortadan kaldırabilirsiniz.

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Çoğumuz, zarifçe yaşlanmak ve 30'lu yaşların ardından 40'lı yaşlara girerken hâlâ genç ve güzel görünmek isteriz. Doğru güzellik rejimini bulmakla birlikte doğru kozmetik bulmak da önemlidir.

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Cilt ve saç bakımı dışında sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin bilincinde olmak daha genç görünmek ve kendinizi iyi hissetmek için önemlidir. 40 yaşından sonra kendinizi daha genç hissetmek ve daha iyi görünmek için anlatacağımız güzellik sırlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

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40 Yaş Üstü Kadınlar için Güzellik Sırları

Öncelik kendine güven çok önemlidir. Kendisi hakkında iyi hisseden bir kadından başka hiçbir şey daha güzel değildir.

Sporu hayatınızın bir parçası haline getirin. Düzenli egzersiz ve yürüyüş yapın.

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Makyajınızı yumuşak, hafif ve sıcak tonlarda tutun. Koyu, sert ve soğuk renkler sizi daha yaşlı gösterebilir. Gözler için gösterişli tonlardan kaçının.

Duruşunuz da çok önemlidir. Kendinize güvenen, iyi bir duruş sergileyin.

Başkalarına ilk izlenim için bildiğiniz gibi giyinme ile birlikte ilk dikkat çeken yüzdür. Hafif kırışıklıklar geliştiyse önceden yapılmadıysa bile artık yüz maskelerine vakit ayırmanın tam zamanı. Yaşlılık izlerini gidermek için diğer sırlara ek olarak yüz maskelerini deneyebilirsiniz.

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Saçlar da önemlidir. Yüzünüzü, başınızı ve vücudunuzu orantılı olarak dengeleyen bir saç kesimi arayın. Beyazlamış saçlar, yaşınızı büyük gösterebilir ve bu nedenle saçlarınızı renklendirmeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca sağlıklı saçlar için saç bakımı uygulamayı unutmayın.

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Cildinizi nemli tutmak, doğal parlaklığını geri kazanmanın tek yoludur. Zeytinyağıyla karıştırılmış hindistan cevizinin macunu ile cildinize ve boynunuza masaj yapabilirsiniz. Kuru cilt problemlerini iyileştirmek için size yardımcı olacaktır. Bunlarla uğraşamam derseniz cildinizi yumuşak ve esnek tutacak hafif bir yağ bazlı nemlendirici kullanabilirsiniz. Düzenli gece kremi kullanmak, daha yumuşak ve parlak bir cilt sağlayacaktır.

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Güzellik salonları ya da kaplıcalara para ayırabiliyorsanız bunları yapma fırsatını kaçırmayın. Aromaterapi seansları ve diğer bütün vücut bakım seanslarını araştırabilirsiniz. Ayrıca sandal ağacı yağı, ayçiçeği yağı, biberiye yağı gibi bitkisel esansiyel yağların bir karışımını hazırlayabilir ve banyo öncesi vücudunuza masaj yapabilirsiniz. Sonrasında banyo yapın ve vücut losyonlarıyla vücudunuzu nemlendirin.

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Diş bakımına da önem vermelisiniz. Dişlerinize bakım yapabilir ve beyazlama uygulayabilirsiniz. Gülümsemeyi eksik etmeyin. Gülümsemek, kadınları olduğundan daha çok genç gösteren hareketlerden biridir.

Göz çevresindeki ince çizgiler ve kırışıklıklar, yaşlanmanın ilk işaretleridir. Gözlerinizi besleyen ve uyurken ince çizgilerden ve kırışıklıklardan kurtaracak iyi bir göz jeli veya göz altı kremi kullanın. Uykusuz kalmamak da önemlidir. Uykuyu sağlıklı aldığınızdan emin olun.

40 yaşın üzerindeki kadınlar için güzellik sırlarından biri de düzenli pedikür ve manikürdür. Pedikür ve manikür, el ve ayaklarda kadınsı çekiciliği korumak için gereklidir.

Güneşe sürekli maruz kalmak deride telafi edilemeyen hasarlara neden olabilir. SPF'si en az 15 olan güneş kremi kullanabilirsiniz.

Dengeli ve sağlıklı beslenmeyi unutmayın. Diyetinize bir sürü taze sebze ve meyve salatası ekleyin. Vücudunuzdan toksinleri uzaklaştırmak için günlük su tüketiminizi iyi sağlayın. Günlük 6 - 8 bardak demek yerine, idrar renginiz su renginde kalacak şekilde su içmeye özen gösterin demek daha doğrudur.

Çok genç göstermek değil de kişiliğinizi tamamlayan kıyafetler seçin. Kadınları genç gösteren ipuçlarından biri de saç bandıdır.

Sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklar da uzun dönemde doğal güzelliği ortadan kaldırır. Bu nedenle bunları olabildiğince hayatınızdan çıkarmalısınız.

Umarız bu güzellik ipuçlarını yararlı bulmuşsunuzdur. Siz de, 40 yaş üstü cilt bakımı ve güzellik ipuçları ile güzelliğinizi koruyabilir ve daha genç görünebilirsiniz. Farklı görüşlerinizi bize aşağıdaki yorum alanından yazmayı unutmayın.

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