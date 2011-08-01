Aloe Vera'nın Saç ve Cilt için 6 Şaşırtıcı Faydası

Aloe Vera, güzellik ürünlerinde kullanılmakta olup, kullanımının iyi bir tercih olduğunu da dile getirmek yanlış olmayacaktır. Antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğu için, kabızlıktan, şeker hastalığına kadar birçok hastalığı tedavi etme yeteneğine sahiptir. Yani bahçenizde yer alan yeşil kaktüs görünümlü bu bitki, sadece bir bitki değil, güzellik kremlerinden, sağlıklı meyve suyuna ve diyet takviyelerine kadar uzanan milyar dolârlık bir sektörün baş aktörleri arasında yer almaktadır. Zamanla da kullandığımız birçok ürüne entregre olmuştur. Peki bu mucize bitkiyi, diğer bitkilerden ayıran nedir?

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Aloe Vera bitkisi, hayvanların ve böceklerin bitkiden beslenmesini engellemek için, savunma görevi gören, dikenli ve acı yaprakları olan yaklaşık bir ya da iki fit uzunluğundadır. Yapraklar, aynı zamanda son derece acı olan, saydam bir jel içerir ve inanılmaz derecede şifalı özellikler barındırdığı için tüm dünyada adı bilinir.

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Bu yarı saydam jelin ise %96'sı su ve bazı organik bileşikler içerir. Ayrıca A, B, C ve E vitaminlerinden oluşmaktadır. Kullanılan Aloe Vera bitkisi; içinden, bitkinin derisine yapışmış olan, sarı renkli bir sıvıdır.

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Aloe Vera jelinde bulunan en önemli unsurlardan birisi, karmaşık bir karbonhidrat içermesidir. Besinlerin hücrelere ulaşmasına, onların beslenmesine ve aynı zamanda onların toksinlerden kurtulmasına olanak sağlar. Dilerseniz en önemli faydalarına şimdi göz atacağız.

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Aloe Vera'nın Saç ve Cilt için Faydaları

1) Güzellik için Aloe Vera

Cildimizin kendisini beslenmesine ihtiyacı vardır. Aloe Vera da, düzgün tasarlanmış bir kişisel bakım reçetesine göre formüle edildiğinde, insan cildinin beslenmesini sağlayabilir. Buna ek olarak, yaraları, küçük kesikleri, kuru cildi ve şiddetli yanıkları tedavi etmek için de kullanılabilecek mucize bir bitkidir. Ayrıca C vitamini bakımından zengindir ve yaşlanmayı önleyici özelliklere de sahiptir. Yağlı olmayan cildi de nemlendirir.

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Sabah saatlerinde yaşanan mide problemlerini tedavi edebilmektedir. Parlak bir cilt için kesinlikle önemli bir çözümdür. Aloe Vera ve bu bitki esaslı ürünler kışın veya yaz aylarında, tüm cilt tipleri için kullanılabilir. Aloe Vera, cildin epitel seviyesindeki hücrelerini tedavi eder, bu nedenle güneş yanığı veya esneme izlerini giderme tedavisinde önerilebilmektedir. Jeli doğrudan uygulayabilirsiniz.

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2) Kuru Ciltler için Aloe Vera

Aloe Vera'yı bir tutam zerdeçal, bir çay kaşığı bal, bir çay kaşığı süt ve birkaç damla gül suyu ile karıştırın ve uygulayın. Yaklaşın 20 dakika bekleyin ve kuru cildinizin nasıl da değişime uğradığına tanık olun.

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3) Parlak Cilt için Aloe Vera

Taze Aloe Vera jelini, bir bardak şeker ve iki çorba kaşığı limon suyu karıştırın. Bu şekilde ovmaya başlayın ve bu şeker ölü cildin parçalanmasını sağlayacak olup, cildinizi temizleyecek ve yara izlerini geçirecektir. Yüzünüzde de ovarak kullanabilirsiniz.

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4) Akneler için Aloe Vera

Bir miktar Aloe Vera jeli, ezilmiş cevizler ve bal ile birlikte alın. Aloe Vera'nın şifalı özellikleri, balın içerisindeki önemli maddeler ile birleştiğinde, pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlayacaktır.

5) Hassas Ciltler için Aloe Vera

Bir miktar Aloe Vera jölesi, salatalık suyu, yoğurt ve gül yağı alıp karıştırmaya başlayın. Ardından uygulama yapın ve 20 dakika kadar bekletin. Ardından durulama yapın. Bu, hassas cildiniz için şifalı bir çözüm olacaktır.

6) Saç Dökülmesine Karşı Aloe Vera

Bu şifalı bitki, kafa derisindeki ölü cilt hücrelerini onaran proteolitik enzimler denilen şeyleri içermektedir. Aynı zamanda mükemmel bir krem gibi davranır ve saçlarınızı pürüzsüz ve parlak yapar. Saç büyümesini artırır, kafa derisindeki kaşıntıyı önler, kepekleri azaltır ve saçlarınızın daha düzenli, sağlıklı olmasını sağlar.

Sonuç olarak, doğanın bizlere vermiş olduğu bir mucizedir, Aloe Vera bitkisi. Önemli olan onu nasıl kullanacağınızı bilmenizdir. Bu yüzden bir uzman tarafından reçete alarak veya danışarak siz de Aloe Vera mucizesini kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Faydalarını anlamak için doğru kullanılması gerektiğini, bu yüzden bir uzman tarafından yardım almak gerektiğini lütfen aklınızdan çıkarmayın.

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