Cilt ve Saç için Güneş Işığının 5 İnanılmaz Faydası

Güneşin faydaları konusunda fazlaca konuşulabilir. Diğer bir yandan, güneş ışıklarının cilde yaptığı ya da yapabileceği hasarlar sıkça anlatılmaktadır. Ancak bu zamana kadar bilinen öğlen vakitlerinde dışarı çıkmayın söylemlerine ek olarak bazı uzmanlar da, öğlen vakitlerinde gelen güneş ışıklarının D vitamini almamızı sağladığı dile getiriliyor. Yani bu zamana kadar öğlenleri güneşten kaçıldığı için ülkemizde D vitamini eksiklikleri daha çok görülüyor. Aşırı maruz kalmak tabii ki zararlıdır. Dozunda yeterlidir.

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Güneş ışığına aşırı maruz kalınmadıktan sonra güneşin genel büyüme ve gelişmede hayati rol oynadığı unutulmamalıdır. Özellikle antik zamanlarda güneşlenme, yoga yerine geçiyordu ve çok sayıda şifası bulunduğu düşünülüyordu. Farklı hastalıkları iyileştirmek için güneşlenmek de uygulananlar arasındaydı.

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Güneş ışığında bulunan ultraviyole (UV) radyasyonuna maruz kalmanın insan sağlığı üzerinde hem faydalı hem de zararlı etkileri olduğu dile getirilmektedir. Güneş ışığı, vücudumuzun stresli durumlara tepki vermesine yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda kan basıncını korumak, insülin salınımını yönetmek, yağ ve karbonhidratları enerjiye dönüştürmek gibi çeşitli işlevlere sahiptir.

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Güneş Işığının Cilde Faydaları

Harika bir bronzluk sunmanın yanı sıra güneş ışığının cilt sağlığı için başka faydaları da vardır.

1.) Akne Tedavisi

Güneş ışığının sivilce, sedef, egzama gibi deri hastalıklarına iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yakın tarihli bir araştırma, dört haftalık güneşlenme terapisinin sedef semptomlarını %80'den fazla hafiflettiğini göstermiştir. Ayrıca mantar enfeksiyonlarına karşı da etkilidir.

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2.) Genel Cilt Sağlığı

Gün ışığı, cilt için oldukça sağlıklıdır. Derinin içine nüfuz eder ve kan ile kan damarlarını temizler, ayrıca kandaki oksijen miktarını artırır.

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Ancak cildin hasar görmemesi ve bundan yarar sağlamak için kısa sürelerde güneşe maruz kalmak önemlidir. Güneşe karşı duyarlıysanız ve maruz kalmaya fazla alışık değilseniz, yavaş yavaş maruz kalma olgusu dikkate alınabilir.

3.) Kilo Vermenize Yardımcı Olur

Güneş ışığının bir diğer şaşırtıcı faydası, kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Vücudunuzdaki aşırı miktardaki yağdan kurtulmaya yardımcı olduğu için kilo vermek isterseniz, diğer yapılması gerekenlerin yanında güneşlenmeyi tercih edebilirsiniz.

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Güneş Işığının Saçlara Faydası

Cilt üzerindeki faydalarının yanı sıra güneş ışığının saçlara etkisi de önemlidir.

1.) Saç Dökülmesine Çözüm

Güneş ışığı, saçlarınız için oldukça önemlidir. Saç dökülmesi için etkili bir çözümdür. Ancak saç dökülmesine karşı faydalı olsa da aşırı güneşe maruz kalmanın daha fazla zarar verebileceğini hatırlatalım. Bunun için yeterli süreleri aşırıya kaçmayacak şekilde yapabilirsiniz.

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2.) Saç Büyümesine Yardımcı

Güneş ışığı, vücudunuzun D vitamini üretmesine olanak tanır ve bu da saçınızın gelişimini uyarır ve saç dökülmesini önler.

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Ancak saçlarınızın büyümesine yardımcı olan epitel hücrelerinin UV ışığına karşı çok hassas oldukları bilinir. Bu nedenle çok fazla güneş ışığına maruz kalmak, saç büyümesi için gerekli olan E ve C vitaminlerinin seviyelerini de tüketebilir.

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Güneş ışığının cilde ve saçlara faydası önemli derecededir. Ancak uzun süre açık havada duracak ve güneşe maruz kalacaksanız buna dikkat etmelisiniz. Çok fazla maruz kalmak ne kadar zararlıysa, güneş ışığından az yararlanmak da o kadar zararlıdır. Günlük düzenli olarak güneş ışığı altında 15-20 dakikalık yürüyüşler yapabilirsiniz. Farklı görüşleriniz varsa aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

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