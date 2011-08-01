Yağlı Ciltler Nemlendirici Kullanmalı mı?

Makyaj bilgilerim doğrultusunda söyleyebilirim ki sanırım makeup artistler arasında en çok tartışılan konulardan biri yağlı ciltlere nemlendirici ve de baz (primer) kullanılması gerekip gerekmediğidir. Ben bu yazımda sizlere deneyimlerim ve araştırmalarım doğrultusunda aslında en doğru yolu göstermeye ve sizlerin de “Cildim çok yağlı”, “Yağlı cilde nemlendirici kullanılır mı?” gibi sorularınızı gidermeye çalışacağım.

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Yağlı Cilde Nemlendirici Kullanılır mı?

Aslında ben de birkaç yıl herkes gibi düşünerek cildim yağlı (aslında karmaymış) diyerek nemlendirici kullanmadım. Zaten cildim yağlı olduğu için fondötenim akıyordu. Üstelik fondöten sürmeden önce cildimi güzelce tonikliyor, fazla yağı alması için kil maskesinden tutun da yağ emici mendillere kadar gidiyordum ancak sonunda öğrendim ki o iş öyle olmuyormuş.

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Cildim çok yağlanıyor diyenlerdenseniz kulak verin. Cildiniz ne kadar yağlı olursa olsun, siz onu temizlemeye çalıştıkça, tonikledikçe cilt kendini korumak, doğal yağ yapısını dengelemek için çok daha fazla yağ üretiyor ve siz aslında cildinizi kurutmaya çalışırken daha da yağlandırıyormuşsunuz.

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Aslında bunun ne kadar mantıklı olduğunu seneler sonra fark etmem, cildim fondöteni kusuyor dediğim her sefere değdi. Çünkü keşfettiğim bu yeni teknik ile fondöten cildimde çok daha kalıcı ve mat durabiliyor. Nasıl mı? Her şeyde olduğu gibi aslında yüz kremlerinde de cilt tipine göre olanlar var.

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Tabi ben ve benim gibiler nemlendiricilere hiç bakmadan geçtikleri için bunu da fark etmemiz biraz geç oldu ama sonuç olarak keşfettim ki aslında yağlı ve karma ciltler için de nemlendiriciler mevcut.

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Hatta çay ağacı gibi cilt yağını dengeleyen bitkilerin özleriyle oluşturulmuş, yağsız ve cildi mat gösteren nemlendirici kremler senelerdir önünden geçtiğim raflarda duruyor. Hemen araştırarak olumlu yorumları olan bir tanesini denemek istedim ve gerçekten sonuç çok iyi.

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Yağlı Ciltler için Nemlendirici Krem

Neredeyse 2 yıldır kullandığım Garnier Nem Dengesi Karmadan Yağlıya olan citler için Parlama Karşıtı etkisi olan kavanoz krem cildinizi çok güzel nemlendirmesi, bakım yapmasının yanı sıra aslında oldukça mat bitişli bir krem ve cildinizi kurutmadığı için de yağlanmayı geciktiriyor. Günlük olarak kullanmada hiçbir sorun yok, yapısı çok ince ve hemen emiliyor. Üstelik fondöten altına da çekinmeden kullanabilirsiniz.

Temiz cildinize kremi uyguladıktan sonra birkaç dakika emilmesi için bekleyin. Gerçekten yağlı ciltlerin de nemlendirici kullanması gerek bilgisini öğrendikten sonra elimden bırakamadığım, beğenerek kullandığım bir krem. Özellikle yağlı ciltler için olanını çok seveceksiniz.

Yağlı ciltler nemlendirici kullanmalı mı? sorusu içi bunları dile getirebiliriz. Sizin cilt tipiniz ne? Nemlendirici krem kullanıyor musunuz? Farklı düşünceleriniz ya da yağlı ciltlere nemlendirici önerisi vermek isterseniz, aşağıdaki yorum alanından görüşlerinizi yazmayı unutmayın.

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