Kontür ve Highlight (Gölgelendirme ve Aydınlatma) Nasıl Yapılır?

Özellikle son birkaç yıldır profesyonel makyaja olan ilginin gittikçe artması nedeniyle, makyaj trendleri de hızla yaygınlaşıyor. Önceleri sadece bir fondöten, göz kalemi ve ruj ile yapılan makyajlar yerini kontür paletlerine, bronzer ve highlighter ürünlerine, çeşit çeşit paletlere, pigmentlere bıraktı. Peki bu son makyaj trendlerinden biri olan ve özellikle Youtube kanallarında sık sık adı geçen kontür ve highlight tekniği nedir?

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Kontür ve Highlighter Makyaj Ne Demek? Ne İşe Yarar?

İnternet'te "gölgelendirme makyajı nasıl yapılır?" soruları araştırılabiliyor. Kontür ve highlighter makyaj yani diğer bir adı ile gölgelendirme ve aydınlatma, yüzümüzde ya da vücudumuzun belirli bölgelerinde (özellikle boyun, köprücük kemiği ve bacaklar) daha arka planda, geride gözükmesini istediğimiz yerleri gölgelememizi - küçültmemizi sağlarken, highlight ise daha belirgin, daha ön plana çıkarmak istediğimiz bölgelerimizi aydınlatmamızı, ön plana çıkarmamızı sağlıyor. Acaba kontür ve highlight nasıl yapılıyor?

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Kontür ve Highlighter Makyaj Nasıl Yapılır?

Yüz bölgesinde genel olarak elmacık kemiklerinin tam altına uygulanan teknikte eğer bir kalem yardımı ile yapacağınız yeri belirleyecek olursanız kalemi kulağınızın üst kısmından dudağınızın köşesine doğru koyarsanız kalemin bulunduğu bölge kontür ürünü ile gölgelemeniz gereken çizgi olacaktır.

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Yani koyu renkli bir kontür ürünü ile kulağınızın yanındaki saç bitiminizden dudağınızın köşesi hizasında ve sadece gözünüzün orta kısmı hizasına gelecek kadar gölgeleme yapmalısınız. Yine genel olarak burun kenarları, çene kemiğine gölgelendirme yapabilirsiniz.

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Yüz aydınlatma teknikleri yani highlight olarak ise tam elmacık kemiklerinizin üzeri, yani gözünüzün altındaki kemik ve burnunuzun tam ortası, dudak üstü ve alnınızı iki kaşınızın tam ortasından başlayarak yukarıya doğru aydınlatabilirsiniz.

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Her yüz tipi için farklı olan bu yöntemi aşağıya eklediğim resimden, kendi yüz tipiniz için uygun olan yöntemi seçerek uygulayabilirsiniz. Eğer yüz tipinizi bilmiyorsanız, düz bir şekilde objektife bakarak fotoğrafınızı çekiniz daha sonra bu resim üzerinde alnınız, elmacık kemikleriniz, çenenizin köşeleri ve ucu gibi bazı bölgelere noktalar koyarak bu noktaları birleştiriniz.

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Noktaları birleştirmeniz sonucunda çıkan şekil sizin yüz tipinizi belirleyecektir. Böylelikle size en uygun olan kontür ve highlight tekniğini de bulmuş olacaksınız. Sonucunuzun daha doğru çıkması açısından nokta sayısını arttırarak en doğru cevabı bulabilirsiniz.

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Doğru yapılmadığı takdirde cildinizi yüzünüzü daha kalın ya da daha uzun gösterebilir. İşte bu yüzden sizlerle cilt kontürleme ve aydınlatması hakkında en açıklayıcı ve en güzel olduğunu düşündüğümüz bir videoyu paylaşacağız. Umarım videoyu beğenir ve en kusursuz kontürlemeyi uygulayabilirsiniz.

Kontür ve Highlight (Gölgelendirme ve Aydınlatma) Nasıl Yapılır? (Video)

"Yüz gölgelendirme ve aydınlatma nasıl yapılır?" hakkında hazırladığımız içerik umarız ihtiyacınızı karşılamıştır. Eğer aydınlatma ya da gölgelendirme ile ilgili sorularınız olursa bize yorum olarak bırakmayı unutmayın.

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