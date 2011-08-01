Cilt Lekeleri ve Sivilce İzleri Nasıl Gizlenir? (Video)

"Sivilce izleri nasıl gizlenir?" araştırması mı yapıyorsunuz? Biz bayanların her dönemde rahatsız olduğu en büyük konulardan biri de cilt lekeleri ve sivilcelerdir diğer bir deyişle akneler. Hangi ilacı, hangi kremi kullansak da bir türlü geçmeyen hatta çok sıradan günlerde çıkmayıp da ne zaman özel bir gün olsa hemen yüzümüzün bir köşesinde çıkan sivilcelere hep sinir oluruz.

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İnternet üzerinde bu konu ile ilgili bulduğum ve en çok beğendiğim videoyu sizinle paylaşacağım. Gerçekten oldukça sorunlu bir cilt o kadar kusursuz bir şekilde kapatılmış ki kesinlikle hiçbir şekilde lekeli olduğu anlaşılmıyor.

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Sivilce İzleri Nasıl Gizlenir? (Video)

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Bu teknik ile cildinizi pürüzsüz bir görünüme büründürebilirsiniz. Sivilce gizleme ya da giderme konusunda görüşlerinizi bize aşağıdaki yorum alanından bildirebilirsiniz.

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