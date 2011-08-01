Apple HomePod mini 2 Tanıtıldı: Siri AI Desteği Ve Fiyatı Açıklandı!

Apple, düzenlediği tanıtım kapsamında yeni HomePod mini 2 modelini resmen duyurdu. Şirketin yeni akıllı hoparlörü, geliştirilmiş ses deneyimi, beş farklı renk seçeneği ve gelecekte sunulacak Siri AI desteğiyle dikkat çekiyor. Apple, cihazın ABD başlangıç fiyatını 149 dolar olarak açıklarken satış tarihini de paylaştı.

Yeni model, yalnızca müzik dinlemek için değil, Apple'ın akıllı ev ekosistemini sesli komutlarla yönetmek isteyen kullanıcılar için de tasarlandı. Üstelik cihaz, yeni Apple TV 4K ile birlikte kullanıldığında daha kapsamlı bir ev sineması deneyimi sunmayı hedefliyor.

HomePod mini 2 Özellikleri Neler?

Apple'ın açıkladığı bilgilere göre HomePod mini 2, tek başına kullanılabildiği gibi iki hoparlörle stereo ses deneyimi de sunabiliyor. Birden fazla uyumlu hoparlörün farklı odalarda birlikte çalışmasını sağlayan çok odalı ses sistemi de destekleniyor.

Yeni modelin dikkat çeken özelliklerinden biri Sound Glow teknolojisi. Bu özellikle hoparlörün üst yüzeyindeki ışıklar, çalınan müziğin ritmine ve ses özelliklerine tepki veriyor. Albüm kapağındaki renklerle uyumlu görsel efektler de oluşturulabiliyor.

Apple ayrıca yeni Apple TV 4K ile eşleştirilen dört HomePod mini 2 hoparlörün çevresel ses deneyimi sunabildiğini belirtiyor. Böylece kullanıcıların film ve dizilerde daha etkileyici bir ses düzeni oluşturması amaçlanıyor.

Siri AI Desteği Ne Zaman Kullanılabilecek?

HomePod mini 2 modelindeki en önemli yeniliklerden biri, Apple'ın geliştirdiği yeni nesil Siri AI desteği olacak. Şirket, daha doğal konuşmalar gerçekleştirebilen ve kişisel bağlamı anlayabilen yeni asistanın cihaz için hazırlanacağını duyurdu.

Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Siri AI özellikleri satışa çıktığı gün kullanılamayacak. Apple, bu özelliklerin ileride yayımlanacak ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle sunulacağını belirtiyor.

İlk aşamada İngilizce dil desteğiyle belirli ülkelerde kullanıma açılması planlanan sistemin Türkiye'ye geliş tarihi henüz açıklanmadı. Ayrıca gelişmiş özelliklerin kullanılabilmesi için uyumlu bir Apple Intelligence destekli iPhone veya iPad ve gerekli yazılım koşulları aranacak.

HomePod mini 2 Fiyatı Ve Çıkış Tarihi

Apple, yeni hoparlörün ABD satış fiyatını 149 dolar olarak açıkladı. Cihaz için ön siparişler 13 Ekim 2026 tarihinde başlarken mağaza satışlarının 30 Ekim Cuma günü başlaması planlanıyor.

HomePod mini 2; pembe, yeşil, mavi, beyaz ve gece yarısı olmak üzere beş renk seçeneğiyle sunulacak. Türkiye fiyatı ve resmî satış takvimi konusunda ise henüz kesin bir açıklama bulunmuyor.

HomePod mini 2, Apple'ın akıllı ev ve ses ürünleri arasında daha güçlü bir bağlantı kurma hedefini yansıtıyor. Yeni ses özellikleri ve renk seçenekleri lansmanla birlikte netleşirken cihazın en önemli yeniliklerinden biri olan Siri AI deneyiminin tamamlanması için sonraki yazılım güncellemesini beklemek gerekecek.