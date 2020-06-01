Saç Nasıl Yıkanır? Doğru Saç Yıkama Şekli (Detaylı Anlatım)

Saçlarımız... Güzelliğin en önemli unsurlarından biridir. Bu yüzden saç nasıl yıkanır, saç nasıl yıkanmalıdır gibi sorulara doğru cevaplar vermek gerekiyor. Eğer daha güzel, daha diri ve daha sağlıklı saçlar elde etmek istiyor iseniz, doğru saç yıkama şekli hakkında detaylı bilgi sahibi olmalısınız. Seni güzel kılan saçlarına niçin bakmayasın ki? Dolgun, anlamlı ve çok güzel görünen mankenlerin saçlarından, hiçbir farkı yok senin saçlarının da. Emin ol ve kendine güven.

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Bazı kadınlar daha güzel saçlara sahip olmak için her gün saç yıkamak gibi düşüncelerini eyleme geçirirler. Ancak bu doğru mudur acaba? Yani her gün saç yıkamak zararlı olabilir mi dersiniz?

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Bu ve bu gibi sorulara cevap vermek, günümüzde özellikle dış görünüşün her şey olduğu bir devirde, elzem bir hâle geliyor. Dolayısı ile eğer sen de sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsan, merak etme. Senin için birçok detayı, püf noktasını seninle paylaşmak için çok heyecanlıyız. Mutlu kal ve saçlarına da güven...

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Saç Nasıl Yıkanır? Doğru Saç Yıkama Şekli Nasıl Olmalı?

1.) Su Sıcaklığının Önemini Atmalayın

Banyo yaparken, saçlarımızı yıkarken v.b. suyun sıcaklığına pek önem vermediğimiz zamanlar olabilir. Ancak bu doğru bir eylem olmayacaktır. Çünkü suyun sıcaklık seviyesinin doğru bir şekilde ayarlanması, çok ama çok önem arz etmektedir. Hemen örnek verelim, çok sıcak su kullanırsanız, bu durum saç diplerinizde ve saç telleriniz üzerinde çok olumsuz etkilere sebebiyet verebilmektedir.

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Yani çok sıcak su kullanmak kesinlikle zararlı etkileri beraberinde getirecektir. Akabinde, saç yıkarken çok soğuk su kullanmak ise, sinüzit gibi hastalıklara yol açabilir. Dolayısı ile senin yapman gereken en önemli şey, ılık bir su ile saçlarını yıkaman olacaktır. Yani ne çok sıcak, ne çok soğuk su ile değil. Saçlarının kıymetini bilen birisi olduğun için, bu konuda hassas davranmanı tavsiye ediyoruz.

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2.) Saç Tipine Uygun Şampuan Kullanımı

Her insan özeldir. Yani her insanın nasıl karakteri farklı ise, saç tipi de bir o kadar farklıdır. Dolayısı ile kesinlikle gelişigüzel bir şekilde şampuan kullanmamalısın. Yapman gereken, mevcut saç tipine uygun olan doğru şampuan kullanımı sağlamandır.

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Bu yüzden mevcut saç tipine göre şampuan kullanımı, saçlarının ömrü ve sağlığı için de kesinlikle faydalı olacaktır. Bunun için şampuan satın alırken, iyi araştırma yapmalısın ve kendine en uygun olanı seçmelisin. Ayrıca saçlarını yıkarken, çok sert değil, yumuşak ve hassas bir şekilde saçlarını yıkamaya da dikkat etmelisin. Bu konuya da daha sonra tekrar parmak basıyor olacağız.

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3.) Saç Kremi Kullanımı Unutulmamalı

Birçok kadın saç kremi satın alır ve kullanır. Ancak nasıl kullanacağı konusunda bilgisi olmadığı için, rastgele bir kullanım sergiler. Bu doğru değil. Yani örneğin, saç kremini kullanırken, saç diplerinize uygulamanıza ek olarak, saçlarınızın uçlarına da uygulamanız gerekmektedir.

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Ayrıca şunu da unutmayın ki, saç diplerine çok fazla saç kremi sürmek, olası bir saç dökülmesi durumunu beraberinde getirebilmektedir. Bu yüzden kaliteli bir saç kremi aldıktan sonra, belirli bir miktarda saç kremini, düzenli olarak kullanmaya özen göstermeniz yeterli olacaktır.

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4.) Saçınızı Durulamayı İhmâl Etmeyin

Saçları yıkarken öncelikle yapılması gerekenler hakkında fikir sahibi olmamız gerekli. Örneğin, saçları yıkamaya başlamadan önce saçlarınızı durulamanız kesinlikle iyi bir fikir olabilir. Böylelikle saçlarınız açılacak ve kirlerden arınacaktır.

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Dolayısı ile saçlarınızı durulamayı sakın atmalayın. Eğer doğru ve düzenli olarak durulanmaz ise saçlar, bu durum saçlarınızda tıkanmalara sebep olabilir. Ayrıca iyi durulanmayan saç telleri de, sağlığını kaybeder ve yeterli beslenemez. Bu yüzden saçlarınızı durulayarak, saçlarınızın daha canlı ve ışıl ışıl olmasını sağlamak sizin elinizdedir.

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5.) Havlu Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Saçınızı yıkadıktan sonra, havlu ile kurulamaya geçeceksiniz. Peki, bunu nasıl yapmalısınız? Suyu çok iyi emen, yumuşacık bir havlu seçmelisiniz. Ayrıca saçlarınızı yıkadıktan sonra, hassas bir şekilde havlunuz ile kurulamaya başlayın.

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Yani saçlarınıza çok sert davranmamaya özen gösterin. Eğer ki havlu ile daha sert ve hızlı bir şekilde kurulama yapmaya çalışır iseniz, bu durum saçlarınızın uçlarının kırılmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden saçınızı doğal kurumasına da bırakabilirsiniz.

Sonuç olarak, saç nasıl yıkanır adlı yazımızda sizlere doğru saç yıkama şekli ile ilgili birtakım maddeleri, adımları aktardık. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce... Lütfen bu konuda aşırıya kaçmayın. Yani her gün, sürekli saçlarınızı yıkamanız, saçlarınızı yıpratabilir. Daha doğrusu, şampuan kullanımı bunu sağlayabilir.

Yapılan araştırmalara göre ise, kimi uzmanlar saçların her gün yıkanmasını savunur iken, kimileri ise kirli olduğunda yıkanması gerektiğini savunuyor. Dolayısı ile siz de düzenli ve kararında bir şekilde saçlarınızı yıkamaya özen gösterir iseniz, gördüğünüz ve beğendiğiniz o kadınların ışıl ışıl saçlarına siz de sahip olabilirsiniz.

"Saç nasıl yıkanır," ve "doğru saç yıkama şekli," ile ilgili olarak sizin bildiğiniz farklı yöntemler var ise, hemen aşağıda yer alan yorum formunu doldurarak, bizimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Sizin düşünceleriniz sayesinde, birçok kişi doğru yöntemler öğrenecektir. Yorum göndermeyi lütfen ihmâl etmeyin...

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