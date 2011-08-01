Cilt Tipleri ve Cilt Tiplerinin Özellikleri Nelerdir?

Bu yazımızda cilt tipleri ve bu cilt tiplerinin özellikleri hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşacağız. Her kadın cildini sever ve cildi için maddi - manevi fedakârlıklar yapar. Peki, ama bu yaptığımız fedakârlıklar cildimize faydalı mı ya da faydalı değil mi? İlk önce bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Cildimiz için illa ki pahalı kozmetik ürünler, pahalı temizleme ürünleri almanıza gerek yok. İlk önce bunu bilmenizi isterim.

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Tabii ki de kaliteli ürünler kullanmak şart. Ama cildimiz için önemli olan doğru ve yerinde kullanılan ürünler kullanmaktır. “Peki, bunu nasıl yapacağız?” derseniz ilk işiniz cilt tipinizi öğrenmek ve cilt tipinize uygun ürünler kullanmanız gerekir.

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Gelin sizlerle cilt tiplerinin neler olduğuna bakalım. Sizlerde yazımıza göre kendi cilt tipinizi anlamaya çalışın. Eğer ki cilt tipinizin ne olduğunu anlayamadıysanız eczanelerde ve belirli kliniklerde cilt analizinizi yaptırarak da öğrenebilirsiniz.

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Cilt Tipleri ve Cilt Tiplerinin Özellikleri

1.) Normal Cilt Tipi ve Özellikleri

Normal cilt tipi nadir rastlanan cilt tiplerinden biridir. Bu cilt tipinde olan yüzler genelde pürüzsüz, kırışıksız olur. Bu cilt tipinde gözenekler kapalı olur.

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Bakımı en kolay cilt tipi diyebilirim. Aslında en ideal cilt tipidir. Duru, lekesiz bir görünümü vardır. Nem oranı dengeli olur. Kısacası sorunsuz bir cilt tipidir. Kolay kolay akne ve sivilce problemi yaşanmaz.

Normal Cilt Bakımı:

Bu cilt tipi için çok da uğraşmanıza gerek yok aslında. Ama sizlere tavsiyem ara ara cildinizin kendini yenilemesi için peeling yapabilirsiniz. Yine hafif bir nemlendirici de kullanabilirsiniz.

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2.) Kuru Cilt Tipi ve Özellikleri

Kuru cilt tipi, yağ dengesi olmadığı için çok kuru ve mat bir görünümü olan cilt tipidir. Bu cilt tipi yaşlanmaya ve kırışıklığa biraz daha erken başlar.

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Özellikle 30’lu yaşlardan sonra kırışıklık sorunu başlar. Bu yüzden cildinize uygun bir yağ ya da nemlendirici kullanmanız gerekir. Size diğer bir tavsiye olarak ise bol bol su tüketmeniz gerekir.

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Kuru Cilt Bakımı:

Dediğim gibi uygun bir nemlendirici kullanmanız size fayda sağlayacaktır. Gece kremleri de cildinizin yağ dengesini korumak için size yardımcı olacaktır. Özellikle bu cilt tipine sahip olan kişilerin sabun kullanmamasını tavsiye ederim.

3.) Yağlı Cilt Tipi ve Özellikleri

Yağlı cilt tipi, adından da anlaşılacağı üzere her zaman cildinizde yağlı ve parlak bir görünüme sebep olan cilt tipidir. Siyah nokta, sivilce, akne vb. gibi sorunlar bu cilt tipinde fazlasıyla sorundur.

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Bu cilt tipine sahip olan kişilerin ciltlerinde yaşlılık belirtileri çok geç başlar. Diğer cilt türlerine göre yağlı cilde sahip olanların günlük bakımı daha önemlidir. Ve daha özenli olunması gerekir. Bu cilt tipinde önemli olan ciltteki yağı tamamen kurutmamak gerekir.

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Yağlı Cilt Bakımı:

Bakımı en zor olan cilt tiplerinden biridir. Yağlı ciltlerin bakımı dediğimiz gibi günlük mutlaka yapılması gerekiyor. Yine bu cilt tipi için de nemlendirici kullanmanız gerekir. Yağ dengeleyici ürünler kullanmanızı tavsiye ediyorum, sizlere. Özellikle güneşte fazla durmayın, eğer ki sivilceli bir yüzünüz var ise bu durum hem sivilcelerin geçmesini engeller hem de lekelerin oluşmasına sebep olur.

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4.) Karma Cilt Tipi ve Özellikleri

Bu cilde sahip olan kişilerin alın, burun, yanak ve çene kısmında yağlanma oranı daha fazla olur. Buna T şeklinde yağlanma da denilir. Karma cilt tipi, en yaygın olan cilt tipidir. Dengesi çabuk bozulan bir cilt tipidir.

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Karma Cilt Bakımı:

Cildin yağ dengesini korumak çok önemlidir. Çünkü kullanacağınız herhangi bir ürün cildinizde kötü sonuçlara neden olabilir. Bu cilt tipi için aslında size önereceğim en önemli tüyo yağlı bölgeler için farkı bir ürün yağsız bölgeler için ise farklı bir ürün kullanırsanız sizler için daha iyi olacaktır. Özellikle yağlı bölgeler için ılık yeşil çayı pamuk yardımıyla sürerseniz yağın fazla olanını cildinizden arındırmış olacaksınız.

Bakımlı ve güzel olmak herkesin hayali olduğu konusunda hemfikirizdir. Bakımlı ve güzel bir cilde sahip olmak için doğru ürünleri doğru yöntemleri seçmelisiniz. Sizlerle cilt tipleri, cilt tiplerinin özellikleri ve cilt tiplerine göre bakımlar hakkında bahsettik. Yazının başında da dediğim gibi size uygun olan cilt tipini belirleyin ve bakımlarınızı da önerilerimize göre yaparsanız daha sağlıklı sonuçlar elde edebileceksiniz. Sağlıklı ve güzel günlere…

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