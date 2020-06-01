Cilt Maskeleri Nelerdir? Cilt Maskeleri Nasıl Uygulanır?

Cildimiz üzerinde yediklerimizden, içtiklerimizden, kirli havadan, su eksikliğinden vb. gibi durumlardan dolayı sorunlar yaşayabiliriz. Bizler de bu kötü koşullardan cildimizi korumak için cilt maskeleri ile çok çaba sarf ederiz. Bu çabalarımız ise kimi zaman iyi sonuçlar vermeyebilir. Bu yazımızda evde uygulanacak cilt maskeleri ve cilt maskeleri nasıl uygulanır? konularında sizlere bilgi vereceğiz.

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Yapılan bakım ürünlerinde istenilen sonuçların alınamaması sebebi ise cildimize uygun ve doğal olmayan ürünler kullanmamızdan kaynaklanır. Aslında eski zaman insanlarını düşündüğümüzde onlar hep doğal ve evlerinde olan ürünleri kullanırlarmış. Eskiler bunu o zaman şartlarına rağmen yapabilmişlerse bizler de bunu evlerimizde birkaç malzeme ile yapabiliriz.

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Televizyonda beğendiğimiz o mankenlerin ve sanatçıların çoğu cilt bakımlarını ve ürünlerini doğal bir şekilde kendilerinin yaptıklarını bilmenizi isterim. Gelin bizlerde bakımımızı evlerimizde kendi ellerimizle yapalım. Cilt maskeleri ne işe yarar? sorusunu soruyor ve bu maskelerin nasıl uygulanacağını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

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Cilt Maskeleri Nelerdir ve Nasıl Uygulanır?

1.) Türk Kahvesi Maskesi Nasıl Yapılır? Neye İyi Gelir?

İçtiğimiz o güzel kahvelerin telvesini artık çöpe atmayacaksınız. Çünkü Türk kahvesi maskesi ile artık telvenin cilde nasıl bir faydasının olduğunu sizlerde şahit olacaksınız.

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İçtiğiniz kahve eğer şekersiz ise bu maske için telveyi kullanabilirsiniz. Şekersiz olmasının sebebi ise biliyorsunuz ki şeker gibi tatlı malzemeler yüzdeki ayva tüylerini besler bu sebepten ötürü şekersiz kullanmanızı tavsiye ediyorum.

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Türk Kahvesi Maskesi Nasıl Yapılır?

Şekersiz olan telveyi yüzünüze sürünüz. Ve 10-15 dakika bekletiniz. Zaten yüzünüzün gerildiğini mutlaka hissedeceksiniz. Daha sonra ise ılık su ile yüzünüzü yıkayıp güzelce silin. Cildinizde parlaklık, gerginlik ve müthiş bir temizlik hissi olacaktır.

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Tercih ederseniz telvenin içerisine birkaç damla zeytinyağı da koyabilirsiniz. Bu maskeyi haftada bir kere yaparsanız sizler için iyi olacaktır. Özellikle yağlı ve karma cilde sahip olanlar bu maskeyi rahatlıkla yapabilirler. Bu maske ile ciltteki fazla yağdan kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda sivilce ve siyah nokta oluşumunu da engeller.

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2.) Kil Maskesi Nasıl Yapılır? Neye İyi Gelir?

Kil maskesi, yağlı cilde sahip olanların maskesidir. Bu maske ile siyah noktalara, akne problemlerine veda edeceksiniz. Bu maskeyi çok yapmamanızı tavsiye ederim. En fazla haftada bir hatta iki haftada bir kez bile yapabilirsiniz.

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Kil Maskesi Nasıl Yapılır?

Bu maske için üç yemek kaşığı kil, üç kaşık su ile iyice karıştırılır. Sonra üç damla zeytinyağı ve limon suyunu da koyarak iyice harmanlayın. Karışımı bekletmeden yüze sürünüz. Ama dikkat edin göz çevresi ve dudak çevresine sürmeden maskeyi kullanın.

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Bu maskeyi sürdükten birkaç dakika sonra hemen gerginleştiğini fark edeceksiniz. Eğer ki hassas bir cildiniz varsa maskeyi 9-10 dakikadan fazla bekletmeyin. Normal cilde sahip olanlar ise 10-15 dakika arasında bekletebilirler. Yüzünüzü ılık su ile iyice durulayın.

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3.) Keten Tohumu Maskesi Nasıl Yapılır? Neye İyi Gelir?

Keten tohumu maskesi ise kuru ciltlere daha çok tavsiye edilir. Özellikle pürüzlü, kırışık olan ciltlerde fazlasıyla etkisi görülür. Bu maskeyi de iki haftada bir yapabilirsiniz.

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Keten Tohumu Maskesi Nasıl Yapılır?

Bu maskeyi ise iki yemek kaşığı keten tohumu ile bir su bardağı su ile kaynatın, suyu ile birlikte keten tohumlarını ezin. Püre halinde ve cildinize çok sıcak olmayacak şekilde sürün. 15-20 dakika bekletin. Sıcak suyla daha sonra da soğuk suyla yüzünüzü temizleyin.

İlk önce sıcak suyla daha sonra da soğuk suyla yıkadığınız cildinizde kan dolaşımı hızlanıp etkisini hemen gösterecektir.

4.) Zeytinyağı Maskesi Nasıl Yapılır? Neye İyi Gelir?

Özellikle yüzünüzü parlatmak, yumuşatmak istiyorsanız tam sizlik bir maskedir. Zeytinyağı maskesi, cildimize müthiş bir temizlik hissi verir. Her cilt tipine uygundur. Ancak yağlı cilde sahip olanlar haftada birden fazla uygulamamalıdır. Bunun sebebi ise yine yüzümüzdeki ayva tüylerinden kaynaklıdır.

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Zeytinyağı gibi bitkisel yağlar cildimizi koruduğu gibi ayva tüylerini de besleyebiliyor. Bu yüzden yağlı cilde sahip olanların bu maskeyi haftada birkaç kere yapmalarını tavsiye etmiyorum.

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Zeytinyağı Maskesi Nasıl Yapılır?

Bir tatlı kaşığı saf zeytinyağını yüzünüze masaj yaparak sürünüz. Sonra 3-4 dakika beklettikten sonra temiz bir bez yardımıyla yavaş yavaş siliniz. Bastırmamaya dikkat ediniz. Daha sonra ise ılık su yardımıyla yüzünüzü yıkayınız.

5.) Limon Maskesi Nasıl Yapılır? Neye İyi Gelir?

Özellikle kuru ve karma cilde sahip olanların kullanacağı bir maskedir. Eğer cildinizi nemlendirmek istiyorsanız bu maskeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Yağlı cilde sahip olanlarda kullanabilirler ama ben sizlere çok da tavsiye etmiyorum.

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Limon Maskesi Nasıl Yapılır?

Bir çay bardağının çeyreği kadar zeytinyağını bir adet sıkılmış limonun içine koyarak karıştırın. Bu maskeyi yüzünüze yavaşça sürünüz. 10 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayınız.

6.) Salatalık ve Bal Maskesi Nasıl Yapılır? Neye İyi Gelir?

Salatalık ve bal maskesi, tüm cilt tipleri için uygulanacak bir maskedir. Cildinizi beslemek, nemlendirmek istiyorsanız bu maskeyi yapabilirsiniz. Şunu bilmenizi isterim salatalık tam bir cilt dostudur. İçerisinde fazlasıyla su olduğu için cildinizi çok güzel bir şekilde besleyecektir.

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Salatalık ve Bal Maskesi Nasıl Yapılır?

Yarım salatalığı bir kaşık balla karıştırıp püre haline getiriniz. Yüzünüze sürdükten sonra 15-20 dakika bekletiniz. Sonrasında ılık su ile daha sonra da soğuk su ile yıkayınız.

7.) Elma Sirkesi Maskesi Nasıl Yapılır? Neye İyi Gelir?

Yağlı ve parlak cilde sahip olanlar bu maskeyi kullanabilirler. Özellikle cildinizde ton rengi sıkıntısı yaşıyorsanız elma sirkesi maskesi kullanılabilir.

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Özellikle cildinizde sivilce var ise bu maske sivilcelerinizi yok edecektir. Aynı zamanda elma sirkesini sivilce çıkan yerlere pamuk yardımıyla bastırarak bekletirseniz sivilce oluşumunu engellemiş olursunuz.

Elma Sirkesi Maskesi Nasıl Yapılır?

Bir bardak suyun içine bir yemek kaşığı elma sirkesini ekleyerek karıştırın. Bir pamuk yardımıyla cildinize masaj yaparak sürün. Ama mutlaka temiz cilde uygulayın, bu maskeyi. Karışımı cildinize sürdükten sonra kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra cildinizi güzelce yıkayınız.

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8.) Yoğurt Maskesi Nasıl Yapılır? Neye İyi Gelir?

Yoğurt maskesi, yağlı ve karma ciltlerin uygulayabileceği bir maskedir. Özellikle yağlı cilde sahip olan kişilerin cildindeki yağ dengesini koruyacak bir maskedir. Cildinizi yumuşatmak ve temizlemek istiyorsanız bu maskeyi yapmanızı tavsiye ederim.

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Yoğurt Maskesi Nasıl Yapılır?

Bir yemek kaşığı süzme yoğurdu cildinize güzelce sürünüz. 15-20 dakika bekleterek soğuk su ile yıkayınız.

9.) Yeşil Çay Maskesi Nasıl Yapılır? Neye İyi Gelir?

Yeşil çay maskesi, pratik ve en kolay maskelerimizden biridir. Her cilt tipine uygun bir maskedir. Gün içerisinde içtiğiniz yeşil çay poşetlerini kesinlikle atmayınız. Bu pratik tarifimizde kalan poşet çaylarını kullanınız.

Yeşil Çay Maskesi Nasıl Yapılır?

Kalan poşet çaylarını ilk önce buzdolabında 15 dakika bekletiniz. Daha sonra poşetleri yüzünüzün farklı yerlerine koyunuz. Yanak, alın, çene bölgelerine koyabilirsiniz. Poşetlerin soğukluğu geçinceye kadar yüzünüzde bekletin. Sıcak olunca poşet çayları atabilirsiniz. Yüzünüzü yıkamanıza gerek yoktur, kurularsanız bu yeterli olur.

10.) Patates Maskesi Nasıl Yapılır? Neye İyi Gelir?

Patates maskesi, kuru ve hassas ciltler için onarıcı maskelerden biridir. Bu maske cildi canlandırır ve ferahlatır.

Patates Maskesi Nasıl Yapılır?

Bir patatesi haşlayın, içine biraz süt ve yumurtanın sarısını koyarak karıştırın. Püre haline getirdikten sonra ocakta ısıtın. Ilık haldeyken yüzünüze krem sürer gibi sürün. Önce sıcak daha sonra soğuk suyla yıkayınız.

11.) Soda Maskesi Nasıl Yapılır? Neye İyi Gelir?

Soda maskesi, karma ve yağlı ciltler için mükemmel bir kurtarıcıdır, aslında. Benimde gün içerisinde bir kez kullandığım hem pratik hem de maliyeti düşük olan maskelerden biridir. Yüzünüzdeki sivilcelere ve sivilce izlerine iyi gelir. Kolaylıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yağlı ciltlerin yağ dengesini de korumaktadır. Ve yağlı görünümü yok etmektedir.

Soda Maskesi Nasıl Yapılır?

Soğuk olan sodayı pamuk yardımıyla hiçbir şey eklemeden yüzünüze sürünüz. Sodanın cildinizde kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayınız.

Yazımızda "cilt maskeleri nelerdir?", "cilt maskeleri nasıl uygulanır?" ve "neye iyi gelir?" konularını sizlerle paylaştık. Güzellik salonlarına gidip dudak uçuklatan fiyatlarla güzelleşmenize hiç gerek yok. Artık evde yapacağınız bu doğal maskelerle güzelleşebilirsiniz. Hem de artık dudak uçuklatan fiyatlarla değil gayet küçük meblağlarla bunu yapacaksınız. Unutmayın bir kadın her zaman güzel olmalı. Sizlerde bu maskelerle güzelliğinize doyamayacaksınız. Sağlıklı ve güzel günlere…

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