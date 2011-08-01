9 Adımda Evde Ağda Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

İstenmeyen tüylerden kurtulmak adına yapılan çözümlerden biri de evde ağda yapmaktır. Epilatör bulunmadığında ya da kullanmayanlar, geleneksel yol olan ağdayı tercih edebilir. Ayrıca dökülen, kırılan veya batık tüylere engel olmak için evde ağda yaparken dikkat edilmesi gerekenler önemlidir.

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Ağda yapmak basit gibi görünse de her kadının pürüzsüz bir cilt için ağda yapımını düzgün ve doğru bir şekilde yerine getirmesi gerekir. Sizler için hazırladığımız ağda yapmanın püf noktaları yazısıyla evinizin rahatlığında istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.

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Ağda Nasıl Yapılır? Evde Ağda Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tıraş etme, epilatör, kuaför ya da lazer epilasyon gibi yöntemlerin dışında çoğu kadın istenmeyen tüylere karşı evde ağda yapmayı seçebilir. Özellikle ağda yapımına hazırlık kadar ağda sonrası bakım da önemlidir.

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Ayrıca bir yerde olmanız gerek diye 10-15 dakikada ağda yapmamalısınız. Ağda işlemi için 1 ya da 2 saat ayırabilirsiniz. Bunun dışında ağda yaparken acı çekmemek istense de tüylerin çekilmesi tabii ki rahatsızlık hissi verecektir. Bunun için "fazla acı olur mu?" demektense hafif rahatsızlık hissedebilirim şeklinde zihinsel olarak da kendinizi hazırlayabilirsiniz.

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1) İyi Ağda Malzemesi Önemlidir

Ağda yapımına başlamadan önce ilk adım gerekli malzemelerin alınmasıdır. Bazı ağda kitlerini karşılaştırabilir ve tercihinize göre kaliteli ağdayı alabilirsiniz. Buna ek olarak ağda spatulası ve ağda bezi de alınmalıdır.

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2) Ağda Öncesi Cildinizi Hazırlayın

Ağda yapımında batık tüylerin önüne geçmek için öncesinde ölü hücre ve ölü deri tabakası temizlenmelidir. Bunun için eldiven ya da vücut fırçası kullanılabilir.

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3) Ağda Sıcaklığını İyi Ayarlayın

Ağdayı ısıttıktan sonra sıcak sürmeyin ve ılık hale getirin. Ilık ağda için sıcaklığını ayarlamak adına bileğinizin iç tarafına sürdüğünüzde yakmıyorsa vücudunuzda kullanabilirsiniz. Eğer yakarsa biraz daha bekletebilirsiniz.

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Özellikle genital bölgeye ağda yapımında sıcak olarak yapılırsa kızarıklık ve tahriş oluşabilir.

4) Ağda Bezi Kullanmayı Tercih Edin

Ağda kağıdı (bezi) almak yerine bazı kadınlar normal bezleri kullanabiliyorlar. Fakat ağda bezi, özel olarak üretildiği için çekiş işleminin ve acısız ağda için daha kolay olmasını sağlar.

5) Sürmek için Spatula Kullanın

Ilık ağda sürme işlemi için de metal spatulalar sıcaklığın daha fazla hissedilmesini sağlayabileceğinden tahta spatula tercih edilmesi önerilir. Özel bölgeye ağda için de kolay sürmek ve hijyenik olması açısından tahta spatula kullanmalısınız.

6) Ağda Öncesi Bebek Pudrası

Ağda öncesi ölü deri temizleme işleminden sonra ağdanın uygun şekilde yapışmasını ve tüylerin birbirinden ayrılmasını sağlamak için ağda yapacağınız bölgeye (örneğin bacaklarınıza) bebek pudrası sürün.

Özellikle terleme sorunu olanlar için de bebek pudrası sürülmesi ağda yapılacak alanı kurutacak ve işlemi kolaylaştıracaktır.

7) İstenmeyen Tüyler Uygun Uzunlukta Olmalıdır

Kolay tutuş ve ağda yaparken acı çekmemek için tüylerin çok kısa ve çok uzun olmaması gerekir. Tüylerin en az 10 mm uzamasını bekleyin.

8) Doğru Yönde Sürüş ve Çekiş

Ağdayı tüylerin çıkış yönüne doğru ince bir tabaka olarak sürmelisiniz. Çekme işleminde de tüylerin çıkış yönünün tersine doğru çekmelisiniz. Morluk ve kızarıklık oluşmaması için tek seferde çekmeye çalışmalısınız.

9) Bebek Yağıyla Temizleyin

Sir ağda yaptıysanız ağda sonrası bebek yağı ile cildinizi temizleyebilir ve nemlendirebilirsiniz. Bikini bölgesine sir ağdadan sonra en az 2 saat boyunca su değdirilmemesi de önerilir.

Normal ağda işlemi yaptıysanız ağda sonrası ılık sabunlu su ile temizleyebilirsiniz. Aynı şekilde normal ağda sonrası da nemlendirme için bebek yağı kullanabilirsiniz.

Ağda Yapmanın Püf Noktaları

Ağda bezini hızlıca çekmelisiniz. Yavaş çekme acı verebilir. Ayrıca tekrar aynı bölgeye uygulamak kaşıntı ve döküntü yapabilir.

Kesikler ya da yaralanma olan bölgelere ağda uygulamayın.

Ağda sonrası cilt, en az 12 saat boyunca hassaslaşır. Bunun için bebek yağı sürmek önemlidir.

Ağdayı çekerken deriyi gerdiğinizden emin olun. Bu işlem acısız ağda için yararlı olacaktır.

Kırışık kremi veya akne kremi kullandığınız cilde ağda uygulamayın.

Ağdayı ne kadar ince sürerseniz tüyler o kadar rahat alınır.

Ağdayı ısıtırken iyi kapandığından emin olun ve içine su kaçırmamaya dikkat edin.

Ağda yaptığınız gün içerisinde lekelenmeden korunmak için solaryum ve güneşten kaçınmalısınız.

Ağda bezini çektikten sonra acı hissederseniz avuç içiyle bölgeye baskı uygulayabilirsiniz. Bu acıyı dindirecektir.

Ağda yapmanın püf noktaları öğrenildikten sonra evinizde rahat bir şekilde ağda yapabilirsiniz. Ayrıca bu sizin ilk evde ağda deneyiminizse birinden yardım alabilirsiniz. Evde sir ağda ya da ılık ağda yapma konusunda deneyimlerinizi aşağıdaki yorum alanından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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