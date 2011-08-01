Cilt Tipinize Göre Kil Maskesi Nasıl Yapılır?

Kil maskesi tarih boyunca cilt bakımı için kullanılan, kadınların vazgeçilmez kozmetik ürünlerinden biridir. Özellikle içerisindeki mineraller ile cildi besler, cildinizi kirden arındırarak parlaklık kazanmasını sağlar. Gözeneklerinizi temizleyerek siyah nokta oluşumunu önler ve yine gözeneklerinizi sıkılaştırarak cildinizin daha sağlıklı ve canlı gözükmesini sağlar. Üstelik doğal kil kullanarak cildinizi korkmadan temizleyebilirsiniz. Diğer cilt temizleyicilerinin aksine hiçbir kimyasal içermeyen kil, ayrıca iyileştirici özelliğe de sahiptir. Bu nedenle akneli ciltlerin tedavisinde de sıkça kullanılır.

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Kil denildiğinde herkesin düşündüğü bir diğer şey de cilt bakımında kil kullanmak, cildimizin kurumasına sebep olur mu? Kil'i sadece su ile maske haline getirmek ve haftada birden fazla kil maskesi uygulamak elbette ki cildi kurutur.

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Bunun yerine haftada 1 kere (çok yağlı ciltler için en fazla 2 kere) kil maskesini doğru şekilde uygulamak cildinize iyi gelecektir. Ancak her cilt tipi için aynı maskeyi uygulamak oldukça yanlıştır. Bunun yerine cilt tipinize göre uygun kil maskesini yapmak sizin için en doğrusudur. Gelelim cilt tipine göre evde kil maskesi nasıl yapılır?

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Kuru Ciltler için Kil Maskesi Nasıl Yapılır?

"Kuru cilde kil maskesi nasıl yapılır?" diyorsanız, elbette cildiniz kuru ise kil maskenizin içerisinde cildinizi nemlendirecek ve onu yumuşacık yapacak bir şeyler olması gerek. Bunlardan biri de şüphesiz zeytinyağıdır. Özellikle kuru ciltleri besleyen ve bolca nemlendiren zeytinyağı, yine cildinize parlaklık kazandıracak olan badem yağı, hatta evinizde varsa biraz aloe vera bile ekleyebilirsiniz. Böylece hem cildinizi temizlemiş hem de nemlendirmiş olursunuz.

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Kuru Cilt için Kil Maskesi Tarifi:

Maskeyi yapmak için 2 yemek kaşığı kili 2 yemek kaşığı su ve var olan yağınızdan da 1 tatlı kaşığı ekleyerek karıştırın (zeytinyağı, badem yağı, şeftali çekirdeği yağı) dilerseniz aloe vera özünü de bu karışımın içerisine ekleyin ve iyice karıştırın. Maskenin daha sağlıklı olması açısından mümkünse tahta bir kap ve kaşık ile karıştırmanızı öneririm. Eğer yoksa plastik bir kapta da yapabilirsiniz ancak metal kaşık ve kap kullanmamalısınız.

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Karma Ciltler için Kil Maskesi Nasıl Yapılır?

"Karma ciltler için kil maskesi nasıl yapılır?" sorusu da sorulmaktadır. Karma ciltler gerçekten gerek cilt bakımı gerek ise makyaj konusunda insanları çok daha fazla uğraştıran cilt tipidir. Cildinizin bir kısmının çok kuru ve hassas, diğer bir kısmının ise çok yağlı olması cildinizin farklı bölgelerine aynı ürünleri kullanmanızı engeller.

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Bu nedenle hem yağlı hem de kuru ciltlere iyi gelen ürünleri tercih etmelisiniz. Kil maskeniz için de aynı şekilde hem cildinizi kurutmayacak ancak aynı zamanda fazla yağı da alacak malzemeleri kilin içerisine katarak en iyi sonucu elde edebilirsiniz. Bunun için gül ağacı yağı, havuç yağı ya da salatalık suyu ile maskenizi yapabilirsiniz.

Karma Cilt için Kil Maskesi Tarifi:

Maske için 2 yemek kaşığı kili yine 2 yemek kaşığı su ile karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı da yağ ekleyebilirsiniz. Ya da 2 yemek kaşığı su ile yapmak yerine 2 yemek kaşığı salatalık suyu ile yapabilirsiniz. Yine kuru ciltler için kil maskesi tarifinde olduğu gibi mümkünse metal olmayan bir kapta yapmalısınız.

Yağlı Ciltler için Kil Maskesi Nasıl Yapılır?

Yağlı ciltlerin en büyük kurtarıcılarından biri olan kil maskesi özellikle ciltteki fazla yağın atılması ve gözeneklerin küçülmesi için birebirdir. Normalde haftada bir yapılan cilt maskesini eğer cildiniz çok yağlı ve sürekli yağ kusan bir yapıya sahipse haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

Yağlı Cilt için Kil Maskesi Tarifi:

Maske için yapmanız gereken 2 yemek kaşığı kili, yine 2 kaşık maden suyu ile karıştırarak maske kıvamına getirin. Dilerseniz içerisine 1 tatlı kaşığı çay ağacı yağı da ekleyebilirsiniz. Yine diğer maskelerde olduğu gibi bu maskeyi de tahta kapta ve kaşık ile karıştırarak yapmanızı öneririz. Mümkünse metal kaşık ve kap kullanmamaya özen gösterin.

"Kil maskesi nasıl yapılır?" konusunda edindiğiniz bilgiler ile siyah nokta ya da cildin tazelenip yenilenmesi için cilt tipinize göre deneyebilirsiniz. Evde kil maskesi yapımı hakkında sorularınız ya da farklı önerileriniz varsa, bize yazmayı unutmayın.

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