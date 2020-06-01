6 Maddede Saç Boyasının Zararları! (Kapsamlı Anlatım)

Bazı erkekler ya da çoğunlukla kadınlar saçlarını boyamaktan başka bir şey düşünmeyebiliyorlar. Saçlarda beyazlar çıktıktan sonra direkt boyamak istenebiliyor. Bazıları da saç boyasının yan etkileri konusunda endişe duyabiliyor. Böyle olması da doğal, çünkü mükemmel bir dünyada yaşamadığımız için her ürün insanların sağlığını düşünerek yapılmıyor.

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Saç boyasının zararları bazıları için çok fazla olmasa da bazılarında da alerji kaynaklı daha büyük zararlı etkilere sebep olabilir. Saç boyamak güzellik açısından güzel ve hoş gelse de yan etkileri de unutulmamalıdır.

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Ayrıca saç boyamanın neden olduğu belirtiler ve hasarlar hemen görünmeyebilir. Saç boyamadan sonra ilerleyen günlerde ya da haftalar sonra da oluşabilir. Bu nedenle özellikle üst üste saç boyamanın zararları ise daha çok olmaktadır. Biz de saç boyasının zararlarını araştırdık ve sizler için derledik.

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Saç Boyası Zarar Verir mi?

Saç boyası zararlı mı? şeklinde sorular sorulabiliyor .Evet, zararlıdır. Saçını sık olarak boyayanlar saç boyasının yan etkileri neticesinde doktora gitmek zorunda kalabilirler. Ancak bir şey olmadıysa da hiç zararlı olmadığı anlamına gelmez.

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Hasar miktarı, saç boyama yapılmadan önce saçınızın sağlığına, işlemi uygulayan kişinin uzmanlığına ve kullanılan saç boyasının türüne bağlıdır.

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Özellikle doğal siyah saçlı kişilerin saç rengini değiştirmesi için kendi yapmaları yerine profesyonel olarak kuaförde yetkili birine yaptırmaları önerilir. Çünkü doğal siyah saçların istenilen sonuçlara ulaşması için yapılan işlemler daha zorlu ve karmaşıktır. Bunun için bu saç tipine sahip olanlar da uzun dönemde hasar daha fazla olabilir.

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Bunun yanı sıra satılan saç boyaları genellikle koyu kahverengi veya siyah saç üzerinde çalışmak için yapılmamaktadır. Olanlar varsa da her yerde kolay bulunmayabilir. En iyi tavsiyeyi almak için saç boyama uzmanına danışabilirsiniz.

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Güzel bir görünümün dışında uzun dönemde zararlı olan saç boyası yerine saç sağlığı için beslenme oldukça önemlidir.

Saç Boyasının Zararları Nelerdir?

Para konusunda sıkıntı yoksa renkler konusunda uzmanlaşmış olan bir saç stilistinden yardım alabilirsiniz. Kutu boyalar ile nasıl sonuç alacağını tahmin edemezsiniz, ancak saç uzmanı saçınızın sağlıklı kalmasını ve istenilen rengin tam olarak istediğiniz gibi olmasını sağlar.

1.) Alerji

İster beyazlıkları kapamak olsun isterse de saçınıza renk vermek olsun, saç boyaları alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Alerjilerin asıl nedeni parafenilendiamin veya PPD olarak adlandırılan maddedir. Bunun için PPD içermeyen saç boyası araştırmaları yapabilirsiniz.

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En sık görülen belirtileri ise kaşıntılı kafa derisi, yüzde ve gözlerde ödem, saç diplerinde yaralar, aşırı kepeklenme, kafa derisindeki kızarıklık ve şişlik, gözde ve göz kapaklarının etrafındaki şişlik, göz-burun-yüz çevresindeki pullu deri veya saç dökülmeleridir.

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Alerjiniz olup olmadığına yönelik bazı testler yapılabilmektedir. Bunlardan biri de yama testidir. Bunun için saç boyanmadan önce test uygulanır ve alerjik reaksiyon olup olmadığından emin olmak için iki gün sonra cildiniz incelenir. Bunu yaptırmadan evde saç boyama yapıldıysa ve sorunlar baş gösterdiyse dermatolog ile görüşmeniz gerekir.

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2.) Kırılgan Saçlar

Saçınızı sıklıkla renklendirirseniz boyalarda bulunan kimyasallar yüzünden aldığı hasarlar artabilir. Üst üste saç boyamanın zararları, saç uçlarını bölmeyle, kuru ve kırılgan olmasıyla kendini gösterebilir ve saçın parlaklığı da kaybolmuş olur.

Evde minimum saç hasarıyla bu durumu geçiştirmek için en önemli şey iyi bir markadır. Kimyasal maddelerin içerildiği ürünlerde ucuza kaçmak daha çok zararlı olabilir. En iyi marka en pahalı olmasa da ortalama bir ürün araştırılabilir.

3.) Hassas Cilt

Uzun süreli ve sık saç boyamak, cilt reaksiyonlarına da neden olabilir. Yaygın belirtileri yanma hissi, kızarıklık ve kaşınmadır.

4.) Kanser Etkisi

Saç boyasının kansere etkisi birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Yapılan araştırmalara göre PPD maddesinin DNA hücrelerine zarar verebileceği ve kansere neden olduğu kanıtlanmıştır. Ancak PPD maddesinin az miktarda olmasının bu tür hasarlara neden olup olmayacağı ise henüz tespit edilememiştir.

Saçlarını sık olarak boyayan kişilerin saçını boyamayan kişilere göre lenfoma kanserine yakalanma riski daha fazla olduğu da belirtilmektedir. Ayrıca PPD gibi resorsinol maddesi de saç boyalarında bulunabilen başka bir kimyasal maddedir. Bu madde, doğal hormon dengesini bozarak meme kanseri riskini arttırmaktadır.

Ayrıca 4-ABP maddesi, kanserojen etkilere sahip olduğu kanıtlanmış bir diğer saç boyası yan ürünüdür. Bu yan ürün genellikle sarışın, kırmızı ve siyah saç boyalarında bulunur, ancak etikette listelenmeyebilir.

5.) Kaşıntı, Kurdeşen

Saç boyalarına alerjisi olanlar kafa derilerinde kızarıklık olduğunu bildirir. Kafa derisinde oluşan döküntüler saç boyasına maruz kalan herhangi bir bölgede görülebilir. Böyle durumlarda derhal bir dermatolog ile görüşmelisiniz. Böylece görülen alerjik durum gecikme yaşanmadan tedavi edilebilir.

6.) Astım

Saç boyama işlemi evde ya da kuaförde yapılıyorsa iyi havalandırma ortamının sağlanıldığından emin olunmalıdır. Çünkü saç boyası içerisindeki kimyasalları solumak zararlıdır.

Yapılan çalışmalar saç boyalarında ve ağartıcılarda yer alan kimyasal maddelere daha fazla maruz kalmış saç stilistlerinin cilt alerjilerine ve astım olma konusunda daha savunmasız olduğunu göstermiştir. Bunun için boyama yapılan yerde havalandırmanın iyi olması önemlidir.

Bunların yanı sıra akciğer iltihabına duyarlı olanların ticari saç boyası kullanırken astım gelişiminde risk oluşumunun da artabileceği yapılan araştırmalarda gözlemlenmiştir. Çoğu ticari saç ürünlerinde %60'larda bulunan persülfatlar sürekli solunumda öksürük, boğaz rahatsızlığı, hırıltı, akciğer inflamasyonu ve astım ataklarına neden olabilir.

Hamilelikte Saç Boyatmak Sakıncalı mı?

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Hamilelik döneminde de saç boyama konusundan kısaca bahsedelim. Anne olmaya aday birçok kadın "hamilelikte saç boyatmak bebeğe zarar verir mi?" sorusunu sorabiliyor. Bu konuda uzmanların çeşitli önerileri bulunmaktadır. Bunlar için öncelikle kendi kadın doğum doktorunuza danışmalısınız.

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Doktorlar saç boyatmak isteyen hamileler için ilk üç ay içerisinde bebeğin organ gelişimi olduğundan ilk üç aydan sonra bunu yapmalarını söylemektedirler.

Aynı şekilde saç boyası kesinlikle solunmamalı ve havalandırma iyi olmalıdır.

Amonyak seviyesinin az olduğu organik boyalar tercih edilmeli ve işlem süresi kısa tutulmalıdır.

Saç boyama evde yapılacaksa eldiven kullanılmalıdır.

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Doğal Saç Boyası Nasıl Anlaşılır?

Doğal saç boyası öncelikle sertifikalı oluşundan anlaşılabilir. Yani saç boyasının Avrupa'da Kontrol Edilmiş Doğal Kozmetik (Bdih)'ten onay almış olması gerekmektedir.

Ayrıca aldığınız saç boyası saçınızın rengini açıyorsa doğal değildir. Ek olarak kimyasal boyalar saç rengini birkaç hafta korurken, doğal boyalar kısa sürede akar.

Bunların yanı sıra hamile olunsun ya da olunmasın saç boyama konusunda alternatif olarak kına kullanılabilir. Kına tamamen doğal olduğundan hiçbir kimyasal içermez.

Sonuç olarak; saç boyasının yan etkileri konusunda bilgi edindiğiniz için ona göre davranmayı tercih edebilirsiniz. Kına kullanabilir ya da diğer boyalar için havalandırmanın iyi olmasına ve uzun süre işlem uygulanmadan yapmaya özen gösterebilirsiniz. Saç boyama konusunda farklı önerileriniz varsa, yorum alanından paylaşabilirsiniz.

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