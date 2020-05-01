Hamilelikte Saç Dökülmesi Sebepleri ve Tedavisi Nedir?

Hamilelikte saç dökülmesi sebepleri ve tedavisi internet üzerinde araştırılmaktadır. Anne adayları hamilelik sürecine girdiklerinde vücutlarında çeşitli değişiklikler geçirmeleri ile yaşadıklarının normal olup olmadığı konusunda bazen endişeli olabiliyorlar. Her anne adayı hamilelik sırasında farklı semptomlar yaşarlar. Bazı anne adayları uyandıkları zaman saçlarını düzeltirken saçları elinde kalıp dökülmelerden çekinirken, bazılarında da saç dökülmesi görülmeyebilir. Aksine hamilelik sürecinde saçlarda daha parlaklık ve canlılık görebilirler.

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Hamilelik süreci içerisinde birçok kadın, yaşadıkları hormon değişimleri ile fiziksel ve ruhsal olarak değişimler yaşarlar. Kilo artışı, bulantı, karın ağrısı, el şişmesi, fazla uyku hali, sabah bulantısı gibi hamilelik sorunlarının yanı sıra saç dökülmesi problemi de görülmektedir. Hamilelikte saç dökülmesi, bu dönemde artan hormon salgılarının vücutta yaptığı olumsuz etkilerden biridir.

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Hamilelikte Saç Dökülmesi Ne Zaman Başlar?

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Hamilelikte yaşanan olumlu değişimlerin yanı sıra östrojen ve progesteron hormonlarının yüksek seviyelere çıkmasıyla olumsuzluklar görülebilir. Özellikle buna uykusuzluk, düzgün beslenmeme de eklenince demir eksikliği ve kansızlık sorunları baş gösterince hamilelikte saç dökülmesi, zayıflaması ya da cansızlaşması görülebilir.

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Hamilelikte saç dökülmesi gebeliğin ilk aylarında başlayabileceği gibi son aylarına doğru ya da doğum sonrası da olabilir.

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Hamilelikte Saç Dökülmesi Ne Zaman Durur?

Genellikle saç dökülmesi çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Ancak, hamilelik döneminde saç dökülmesi fark ederseniz fazla endişe etmenize gerek yoktur.

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Dediğimiz gibi bunlardan hamilelikte yaşadığınız hormonal değişimlerin sorumlu olduğunu ve bebeğiniz doğduktan sonra ortadan kaybolacağını bilerek, psikolojik olarak etkilenmemeniz önerilir. Çünkü hamilelik sürecinden sonra hormonlar doğal durumlarına geleceğinden hamilelikte saç dökülmesi de birkaç ay içinde düzelir.

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5 Adımda Hamilelikte Saç Dökülmesi Sebebi

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1. Genetik Faktörler

Gebelikte saç dökülmesi sorunlarının ilk sebeplerinden biri maalesef genetik faktörlerdir. Anneniz ya da anneanneniz de hamilelikte saç dökülmesi yaşadılarsa sizin de etkilenme olasılığınız daha yüksek olabilir.

Bu anlamda doktorunuza danışarak ilaç tedavisi ve diğer yaklaşımlar ile saç dökülmesi tedavisinde yardımcı olunabilir.

2. Hipotiroidizm

Hipotiroidizm, tiroid bezinin az çalışmasına verilen isimdir. Yani tiroid bezinin az hormon üretmesi nedeniyle oluşan bir hastalıktır.

Bu durum özellikle kadınlar arasında sık görülür. Tiroid hormonu bazal metabolik hızın, sindirim sisteminizin, zihinsel sağlığınızın ve hatta tırnak ve saçlarınızın korunmasından da sorumludur. Bu hormon eksikliği de hamilelikte saç dökülmesi sebeplerinden biridir.

3. Kansızlık

Hamile kadınlar arasında yaygın olarak görülen demir eksikliği anemisi ya da kansızlık durumları, saç dökülmesinin önemli bir nedenidir. Kansızlık durumu, saç dökülmesi gibi çeşitli semptomlara sebep olabilecek kırmızı kan hücrelerinin miktarında azalmaya işaret eder.

4. Polikistik Over Sendromu (PCOS)

Polikistik yumurtalık (over) sendromu, yumurtalıklarda birçok küçük iyi huylu kist oluşmasıyla beliren bir hastalıktır. Ayrıca temelde yumurtalıkların aşırı miktarda erkeklik hormonu üretmesine neden olan hormonal bir dengesizliktir.

Bu durumdan etkilenen kadınların çoğunda hamilelik sürecinde artış gösteren bir saç dökülmesi görülebilir.

5. Cilt Hastalıkları

Çeşitli cilt hastalıkları, deri alerjileri ve kafa derisini etkileyen durumlar da saç dökülmesine ve zayıflamasına neden olabilir.

5 Adımda Hamilelikte Saç Dökülmesi Tedavisi

Genetik olarak görülen saç dökülmesine karşılık doktora başvurarak profesyonel yardım almakla birlikte, saç dökülmesinin bazı sebepleri doğal yollarla da halledilebilir ya da etkisi hafifletilebilir.

1. Organik Ürün Kullanımı

Doğal ve organik ürünleri kullanmak, cilt enfeksiyonları ve saçlı deride görülen alerjik reaksiyonlar sonucu saç dökülmesini azaltmak için en iyi adımlardan biridir. Organik ürünler, özellikle hassas cilde sahip olan kişilerde kullanım için de oldukça güvenlidir.

2. Yağ Masajı

Hamilelikte saç dökülmesi problemi yaşayanlar için kafa derisini hindistan cevizi yağı, jojoba yağı, badem yağı, zeytinyağı ve hardal yağı gibi çeşitli yağlarla masajlamak saçların kuvvetlenmesine ve doğal olarak dökülmesi dışında olanları engellemek için tercih edilenler arasındadır.

3. Aloe Vera

Aloe Vera özleri, deri rahatsızlığı ile uğraşanlar arasında yararlı olduğu yönünde bir üne sahiptir. Kafa derisine uygulanan Aloe Vera jeli, kafa derisinin kuruluğu ve enfeksiyonu sonucu meydana gelen saç dökülmelerini tedavi edebilir.

4. Hint Bektaşi Üzümü (Amla)

Amla olarak da bilinen Hint Bektaşi üzümü, faydalarının keşfedilmesiyle birlikte özellikle son yıllarda aranan meyvelerden biridir.

Saç dökülmesi sorunuyla uğraşanlar için en iyi doğal ilaçlardan biri olarak görülen amla yağı, kafa derisine masaj yapıldığında saçları güçlendirir ve saç dökülmesini önler.

5. Neem (Nim)

Neem ağacı yaprakları da deri enfeksiyonlarından dolayı ortaya çıkan saç dökülmesinin üstesinden gelmek için etkili bir doğal ilaçtır. Nim yağı olarak da satılan bu ürün, enfeksiyona neden olan ve hamilelikte saç dökülmesi sorununu yaratan bakterilerin gelişmesini önleyen doğal bir antibakteriyel ajandır.

Hamilelikte saç dökülmesi, bahsettiğimiz gibi doğal olarak kontrol edilebilen doğal bir süreçtir. Saç dökülmesi yaşayan hamile kişilerin bu çözümleri uygulayarak olumlu adımlar elde edebileceğini umuyoruz. Hamilelikte saç dökülmesi sorunu için bunlarla ya da farklı deneyimleriniz varsa, yorum alanından bizlerle paylaşmanızı isteriz.

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