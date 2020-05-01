Hamilelikte (Gebelikte) Grip Tehlikeli mi? Bebeği Etkiler mi?

Özellikle hamilelik sürecindeysek grip olmak en çok korktuğumuz durumlardan biri haline geliyor. "Hamileyken grip olmak tehlikeli mi?", "Grip bebeği etkiler mi?" gibi sorular aklımızda döner durur. Bu da özellikle hamilelik hormonlarımızın da etkisiyle bizi üzmeye, endişelerimizi arttırmaya neden olabilir. Hele de eğer hafiften nefes alamama, kırgınlık, halsizlik gibi belirtileri yaşıyorsak.

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Hamilelikte Grip Olmak Bebeğe Zarar Verir mi?

Bağışıklık sistemimiz hamilelik sürecimizde, normale oranla biraz daha güçsüzdür, bu da bizi daha kolay hastalanabilir hale getirebilir. Ek olarak özellikle grip gibi bir rahatsızlık hamilelik döneminde çok daha kısa sürede ciddi bir duruma gelebilir.

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Bu nedenle, eğer henüz grip olmamışsanız gebelik dönemi içerisinde bağışıklık seviyenizi en üst düzeyde tutmaya gayret gösterin ve böylece olası grip saldırılarından korunun. Ancak gribe yakalandıysanız, bunun önemli bir rahatsızlık mı yoksa basit bir soğuk algınlığı mı olduğunu ayırt etmek için kendinizi gözlemlemeniz gereken bazı durumlar var.

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Elbette hamilelikte grip olan anne adaylarımızın her birinde korkulacak bir durum yaşanacak diye bir şey söz konusu değildir. Genellikle hamilelikte, grip erken teşhis ve tedavi ile oldukça kolay atlatılır ve bebeği etkilemez, fakat bu her gribin masum olduğu anlamına gelmez. Bunu ayırt edebilmeniz için sizlere bazı belirtileri göstereceğiz.

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Bu belirtilerin bazıları oldukça normal ve doğalken, bazıları tehlikeli olabilir. Eğer bu anormal belirtilerden en az birini bile yaşıyorsanız en kısa sürede doktorunuza gözükmelisiniz.

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Grip (Soğuk Algınlığı) Belirtileri Nelerdir?

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Her zaman olduğu gibi gribin ilk belirtileri genellikle kırgınlık, ateş, titreme, yorgunluk olur. Daha sonra burun tıkanmaları, boğazda şişme, öksürük ve burun akması gibi belirtiler gözlemlenir. Bunlar oldukça normal ve ilk aşama için masum belirtilerdir.

Ancak birazdan sayacağım belirtiler maalesef ki hiç de masum değildir ve bunlardan en az birini yaşıyor iseniz en kısa sürede doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir. Bu hem hamileliğiniz hem de bebeğiniz için tehlikeli olabilir;

İlaçlara rağmen hiç azalmayan yüksek ateş,

Geçmeyen göğüs ağrısı veya karın bölgenizde ağrı,

Burun kanaması ya da kanlı mukus,

Uzun süreli kusma,

Ani baş dönmesi,

Bebeğin hareketsizleşmesi.

Grip Olacak Gibi Hissediyorum, Ne Yapmalıyım?

Eğer hamilelik sürecinde grip olacağınızı hissettiyseniz ve yorgunluk, burun akıntısı, boğaz şişmesi gibi hamilelikte soğuk algınlığı belirtilerini yaşamaya başladıysanız ilk olarak hemen dışarı çıkmak yerine evinizde kalın, başkaları ile olan görüşmelerinizi kısıtlayın.

Böylece hem olası ek bakteri almanızı önleyecek, soğuk, kirli hava, virüs gibi kötü durumlardan korunacak hem de eğer gripseniz başkalarına bulaşma riskini de azaltacaksınız.

Ama hemen doktorunuzu aramalısınız. Ona durumunuzu, belirtileri güzelce açıklayın ve muayene ya da test nedeniyle sizi çağırıp çağırmadığını sorun. Bundan sonra doktorunuz sizin için ilgili adımları sıralayacaktır.

Bunun dışında eğer grip belirtileriniz yok ise ve bulunduğunuz ortamda grip olan birileri mevcutsa mümkün mertebe temas etmemeye ve uzak durmaya çabalayın. Çünkü zaten bağışıklık siteminiz çok güçlü olmadığından dolayı daha kolay hasta olabilir ve daha zor atlatırsınız.

Hamileyim Grip Oldum, Ne Yapmam Lazım?

Hamilelikte grip özellikle bu aylarda çok sık karşılaşacağımız durumlardan biri ve eğer gebeyseniz ve grip olduysanız şunları yapmaya özen göstermeniz işe yarayacaktır;

Ateşiniz yükseldiğinde hemen düşürmeye çalışın. Bunun için mümkün mertebe bitkisel tedaviler, soğuk su, sirkeli su, duş gibi alternatifler deneyebilirsiniz.

Çok fazla sıvı tüketin. Özellikle vücut günde ortalama 2,5 litre suya ihtiyaç duyar. Grip halinde ise çok fazla su kaybeder. Bu sıvı eksikliği sizi ve bebeğinizi olumsuz yönde etkilemesin diye bolca su tüketmeye özen gösterin.

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirecek mevsim meyveleri tüketin.

Kendinizi yormayın, dinlenin.

Bitki çayları, nane-limon gibi rahatlatıcı sıcak içecekler tüketin.

Doktorunuzun verdiği ilaçları düzenli olarak kullanın.

Hamilelikte Grip Olmamak için Ne Yapmalı?

Eğer hamileliğiniz kış aylarına denk geliyorsa ya da siz sürekli grip olan bir bünyeye sahipseniz, doktorunuza danışarak grip aşısı olmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Böylece bu aşı sizi hamileyken grip olmaktan ve gribin olası tehlikelerinden de korur.

Ancak bu aşıyı kesinlikle ve kesinlikle doktorunuzun izni ve bilgisi olmadan yaptırmayın. Ayrıca bu aşı bebeğinizi de, doğumdan sonra bir süre boyunca grip olmaktan koruyacaktır.

Gün içerisinde pek çok şeye dokunuruz. Sayamayacağımız kadar temas bir o kadar bakteri demektir. Bu nedenle bu bakterilerin vücudumuza girmesini engellemek açısından yemeklerden önce ellerinizi muhakkak yıkamalısınız.

Ayrıca hamileliğinizin son aşamalarındaysanız ya da bulantı ve buna benzer sebeplerden dolayı sıkça lavaboya giderek ellerinizi yıkamak istemiyorsanız, alkol bazlı el temizleme jelleri ya da ıslak mendiller kullanabilirsiniz. Bu durum dışarıya çıktıktan sonra eve, ofise dönme, hapşırma gibi benzer durumlar için de geçerlidir.

Özellikle hapşırma oldukça özel bir durumdur. Hapşırdığınızda yüzlerce bakteri etrafa saçılır, ayrıca hapşırırken ağzınızı eliniz ile kapatıyorsanız da bu bakteriler doğrudan yeniden sisteminize döner. Hapşırırken el ile ağız kapatmak çok yanlıştır.

Bunun yerine kolunuz ile ağzınızı kapamanız ya da tek kullanımlık bir peçete ile kapamanız ve ardından bunu hemen çöpe atmanız daha sağlıklıdır. Üstelik bazı uzmanlar peçetenin bile bakterileri geçirebileceğini, bu durumda bile ellerin yıkanmasının gerekli olduğunu söylemişlerdir.

Hamilelikte grip geçirmenin yanı sıra hastane, toplu taşıma araçları, ofis, AVM gibi ortamlarda bulunduysanız lütfen ellerinizle ağzınıza, gözlerinize ya da burnunuza dokunmayınız. Bu hareket, bakterileri doğrudan vücudunuzun içerisine iletecektir. Bu tarz kalabalık ortamlarda bulunduktan sonra lütfen ellerinizi, yüzünüzü güzelce yıkayın. Sağlıklı beslenin ve bağışıklığınızı arttırın. Sorunsuz ve hastalıksız bir hamilelik (gebelik) istiyorsanız, lütfen hasta insanlardan olabildiğince uzak durun.

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