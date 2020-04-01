Hamilelikte Kasık Ağrıları Neden Olur? Nasıl Geçer?

Hamilelikte kasık ağrısı yaşayanlar, bu konuyu internette araştırmaktadır. Gebelik sürecinde gerek fizyolojik, gerek hormonal değişimler yaşandığı bir gerçek. Dolayısı ile bu gerçeğin beraberinde getirdiği birtakım sonuçlar da yok değil. Ancak endişeniz olmasın. Çünkü hamile kadınların birçoğu kasık ağrıları yaşamıştır. Yani özellikle ayağa kalktığınızda, yürüdüğünüzde veya hızlı hareket ettiğinizde kasığınızda "keskin" olarak tabir edilebilecek birtakım ağrılar ile karşılaşabilirsiniz. Hamilelikte kasık ağrısı neden olur? ne iyi gelir? birlikte inceleyelim.

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"Ancak ne olursa olsun, bu gibi durumlarda hemen endişelenmeyin. Sonuca göre hareket etmenizde fayda bulunmaktadır."

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Hamilelikte (Gebelikte) Kasık Ağrısı Neden Olur?

Bilhassa hamilileğin 3. ve 4. aylarında kasık ağrıları şiddetli olarak açığa çıkabilir. Bunun temel sebebi, rahminizin gebeliğin etkisi ile genişlemesidir.

Hamilelikte de doğal olarak rahmin etrafındaki bağlar esnediği için ve genişleme sebebi ile organlar yer değiştirdiği için, bu gibi durumlar kasık ağrılarını artıcı faktörler olarak karşımıza çıkar. Ayrıca bazı ağrılar kısa süreli, bazı kasık ağrıları ise uzun süreli de olabilir. Bu durum kişiden kişiye farklılık gösterecektir.

Hamilelikte kasık ağrıları genellikle hareket edildikçe artmaya başlayan bir durumda olabilir. Dolayısı ile bir anne adayı olarak, çok fazla hareket etmemenizde veya hareket isteyen işte yer almamanızda fayda bulunmakta olup, bu çocuğunuzun sağlığı için de mantıklı bir çözüm olacaktır.

Hamileliğin 3. ve 4. aylarına ek olarak, son aylarına doğru da kasık ağrıları şiddetlenebilir. Bunun en temel sebebi, bebeğin büyümesinden ötürü kasığınıza doğru baskı yapmasıdır. Dolayısı ile bu gibi süreçlerde de ev temizliğine, genel olarak hareket isteyen işlere ve hatta cinselliğe de biraz ara vererek düzenli olarak dinlenmeniz, ağrılarınızın dinmesi için faydalı olacaktır.

Bunlara ek olarak kabızlık da bir miktar kasık ağrılarına sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca, anne adayının çok gazı varsa, bu durum da kasık ağrılarını tetikleyebilmektedir. Çok gazlı yiyecekler tüketmemek en doğrusu olacaktır.

Hamilelikte (Gebelikte) Kasık Ağrısına Ne İyi Gelir?

Zararsız olduğu müddetçe kasık ağrılarınızın giderilmesi veya azalması için birtakım şeyler yapabilirsiniz. Örneğin ılık bir banyo yapmak çok önemlidir.

Ayrıca kasıklarınıza destek olan kıyafetler tercih etmeniz de, daha rahat olmanızı sağlayacaktır. Belinize dikkat edin ve ani hareketlerden kaçının. Elbette, egzersiz de yapabilirsiniz. Ancak kendinizi çok yormamaya dikkat etmeniz doğru olacaktır.

Hamilelikte (Gebelikte) Kasık Ağrıları Normal mi?

Öncelikle belirttiğimiz gibi, bu mevcut durumunuza göre değişkenlik göstermektedir. Yani rahmin genişlemesine bağlı bir durumdan ötürü kasık ağrınız mevcut ise, zaten bunu birçok hamile kadın yaşamaktadır. Yani bu bir olağan durumdur.

Ancak herhangi bir kanama, ateş, titreme, baş dönmesi veya bulantı gibi durumlar söz konusu ise derhâl doktorunuza başvurmalısınız. Çünkü geçmeyen kasık ağrısı, erken doğumun da habercisi olabilir. Daha sonra pişman olmamak için, erken teşhisin önemini lütfen aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayın.

Hamilelikte kasık ağrısı yaşayanlar için bunları söyleyebiliriz. Hamilelikte kasık ağrısı normal mi? ve kasık ağrısına ne iyi gelir? konularında sizlerin bildiği açıklamalar varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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