Hamilelikte Güneş Kremi Zararlı mı? Nasıl Kullanılır?

Günlük yaşantımızda bile önem vermemiz gereken ama aslında çok da önemsemediğimiz olaylardan biri güneşten korunmak. Özellikle hamileyken güneşten korunmak çok önemlidir. Bu nedenle gebe olmayanların yanı sıra hamilelikte güneş kremi kullanmak daha önemlidir. Hormonların da etkisiyle cilt hücreleri, hamilelik sürecinde güneşe karşı çok daha duyarlı olurlar.

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Genellikle bu tepkiler koyu renkli lekeler olarak belirebilirler ve bu da anne adaylarının kendilerini kötü hissetmelerine sebebiyet verebilir. Halk arasında hamilelik lekesi adı verilen izlerden biri de işte bu güneş lekeleridir.

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Hamileliği yaza denk gelenler, "hamilelikte güneşlenmek bebeğe zarar verir mi?" sorusunun yanında güneş kremi konusunda da sorular sorabiliyor. Biz de bu yazımızda bu konuları inceleyeceğiz.

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Hamilelikte Güneş Kremi Kullanmak Zararlı mı?

Hamilelik sırasında bebeğinizin sağlığını korumak için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Bunun için "hamilelikte güneş kremi kullanmak zararlı mı?" sorusu yaz hamileliği geçiren her anne adayının aklından geçebilir.

Hamilelikte güneş kremi kullanmak çok önemlidir. Bu hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için almanız gereken önlemlerden biri, ancak özellikle anne adaylarının yorumlarını ya da sorularını paylaştığı platformlarda görüyoruz ki, güneş kremi zararlı olarak tanıtılıyor. Bu çok büyük bir yanlıştır.

Herkes cildini korumak için güneş kremi, şapka, güneş gözlüğü kullanmalıdır. Elbette güneş kremlerinin tümü faydalıdır demek de yanlıştır. Güneş kremi, özellikle hamilelik sürecinde kullanılması gereken en önemli ürünlerden biridir. Ancak bu kremleri kullanırken de dikkat etmeniz gereken şeyler olacaktır.

Bunlardan ilki içinde zararlı asitler gibi kimyasallar olmayan kremleri kullanmak olmalı. Çünkü bu kremler deriniz tarafından emilecek ve kana karışacaktır. Bu nedenle sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilecek kremlerden uzak durmalısınız. Olumsuzlukları engellemek ve hem kendi hem de bebeğinizin sağlığını korumak için içeriğinin temiz olduğuna güvendiğiniz kremleri kullanmanız en doğrusudur. Ayrıca içeriğinde yoğun asit barındıran kremler cildinizi de tahriş edebilir.

Yaz geldiğinde bronz bir mankene dönüşmek isteyebilirsiniz. Herkes bronzlaşmak ister. Ancak hamilelikte bronzlaşmak amacıyla uzun süre güneşte kalınmamalıdır. Hamilelik sürecinde bronzlaşmak için güneşte kalmak zararlıdır. Hamilelik süresi boyunca vücudun pigment üreten hücreleri aşırı duyarlı olurlar, bu da hiç bronzlaşamayan birinin kısa sürede aşırı bronzlaşabilmesine imkan sağlar. Tüm bu nedenlerden dolayı yaz, ilkbahar, sonbahar ve hatta güneşli kış günlerinde bile güneşten korunmaktan vazgeçmeyin.

Çünkü hamilelik süresinde vücudunuz güneşin zararlı ışınlarına karşı normal süreçten daha açık olur. Ayrıca güneş yanıkları, lekeler, sizi hem manevi hem de fiziksel olarak etkileyebilir.

Hamilelikte Kaç Faktör Güneş Kremi Kullanılmalı?

Güneş kremi seçiminde yapılan en büyük hatalardan biri, faktörü daha yüksek olan kremlerin daha koruyucu olduğunu sanmamızdır. Güneş kreminin SPF değerinin yüksek olması onun çok daha koruyucu olduğu anlamına gelmez. SPF 15, UVB ışınlarının %93’ünü engelleyebilirken, SPF 30, %97 engeller. Yani SPF 15, 30’un yarısı kadar bir koruma sunmaz. Bu halk arasında doğru bilinen yanlışlardan biridir.

Güneş kremi faydaları içerisinde erken yaşlanmaya ve cilt kanserine karşı korunmanın yanı sıra hamileliğe bağlı cilt problemlerine karşı yardımcı olması da yer alır. Uzmanlara göre de hamilelikte güneş yanığı sorunlarından korunmak için SPF 30 veya üzeri değerlere sahip güneş kremleri kullanılmalıdır. İki saatte bir SPF 30 değerindeki bir kremi kullanarak gün içinde denizde ya da güneşin altında rahatça korunabilirsiniz.

Hamilelikte Güneş Kremi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özellikle hamilelik sürecinde gerek hormonlar, gerek ise vücuttaki bazı değişimler dolayısıyla cildinizde yağlanma, sivilce ve yukarıda da bahsettiğimiz gibi lekeler oluşabilir. Bu nedenle gebelikte güneş kremi seçerken kremin yağ oranının düşük olmasına dikkat edin. Yani az yağlı güneş kremlerini tercih edin.

Yağlı kremler cildinizi daha da yağlandırarak kendinizi rahatsız hissetmenize sebep olabilir, ayrıca yine cildinizin yağ oranını arttırarak sivilcelenmeye ortam hazırlar. Gözenekleri tıkayan yağlar siyah noktalara sebep olabilir ve cildinizin nefes almasını önler.

Bir diğer önemli madde ise içerisinde ağır kimyasalların ve asitlerin bulunmamasıdır. Kanınıza karışacak olan maddeler sizin ve bebeğinizin sağlığı için zararsız olmalıdır.

Gebelikte güneş kremi kullanmanın şart olduğunu anlatmıştık. Özellikle gebelik sırasında cildin leke ve çil oluşumuna açık olduğunu, UV ışınlarının bizim ve bebeğimizin sağlığına zarar verebileceğini de biliyoruz.

Californialı bir dermatolog Ava Shamban "Gebelik, bağışıklık sisteminizi değiştirir ve önlem almadığınız takdirde cilt kanseri geliştirme riskini arttırabilir. Cildiniz güneşe karşı ilk savunma hattınızdır, bu yüzden onu bir SPF kremi ile korumanız önemlidir." demektedir. En az her iki saatte bir güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Hamilelikte Hangi Güneş Kremi Kullanılmalı?

Anne adayları güneş kremi konusunda kararsız kalabiliyor. Bu nedenle genel olarak doktorların tavsiyesi bitkisel ve organik ürünlerden üretilen ve yüksek faktörlü güneş kremleridir.

"Bebekler için hangi güneş kremi kullanılmalı?" sorusu da hamilelik dışında annelerin yaz aylarında tatile çıkmadan önce düşündükleri sorular arasındadır. Aynı şekilde hamilelikte güneş kremi seçimi yaparken kimyasal yönden de az olduğu için bebeklerde kullanılan ürünler tercih edilebilir. Clinique ve Sebamed güneş kremi markaları gibi bebeklerde de kullanılanlar tercih edilebilir.

Avene güneş kremi kullanan hamileler ile biraz pahalı da olsa hamileler için özel olarak üretilmiş Solante Pregna güneş kremi de vardır.

Hamilelikte Güneşten Korunma

Elbette hamilelikte güneş kremi kullanacağız. Bu bizim ana maddemiz, ancak güneş kremine ek olarak yapmamız gereken şeyler de var. Biliyoruz ki bir kadın olarak güzelliğe, şık bikinilere çok önem verebiliyoruz. Renk renk, desen desen bikiniler bizi cezbediyor. Ancak hamilelikte tek parça mayolar daha faydalı bir seçim olacaktır.

Özellikle güneşlenirken karnınız her açıdan güneş ışığına maruz kalır. Bu da bebeğinizin olduğu bölgenin doğrudan zararlı ışıkları emmesi anlamına gelir. Bu nedenle karnınızı örtmeniz, onu güneş ışınlarından doğrudan koruyacaktır.

Bunun yanı sıra hamilelikte güneşten korunma için bir şapka ve güneş gözlüğü takmalısınız. Ayrıca UV ışınlarını itmeye yardımcı olmak için açık renkli kıyafetler giyebilirsiniz.

Hamilelikte güneş kremi ve güneşten korunma seçeneklerine ek olarak hamilelikte denize güneşin dik olduğu öğlen saatlerinde girmemek ve güneşlenmemek gerekir. En ideal saat, sabahın erken saatleri ve güneş batmadan önceki saatlerdir. Ayrıca sıcak hava kaynaklı su kaybı artacağı için hem serinlemenizi hem de sağlıklı bir şekilde gebeliğinize devam edebilmenizi destekleyecek şekilde bol su içmelisiniz.

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