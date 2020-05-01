Hamilelikte (Gebelikte) Karın Ağrısı Neden Olur? Nasıl Geçer?

Hamilelikte özellikle bebeğimiz ve kendi sağlığımızı koruyabilmek açısından, vücudumuzun bize verdiği sinyalleri oldukça fazla dinleriz. Hamile olmadığımız sürede başımıza gelen belki de en doğal rahatsızlıkları, hamilelik süresince farklı bir sebepten doğuyor olabilir diye araştırırız. Çünkü bizim için bebeğimizin sağlığı kendi sağlığımızın da önüne geçmiş olur. Hamilelikte karın ağrısı ile ilgili pek çok soru ve endişe, özellikle ağrıların artması ile daha da moral bozucu bir hal almaya başlar.

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Hamilelik döneminde meydana gelen çok şiddetli olmayan kramplar ya da ağrılar için hemen endişeye kapılınmamalıdır. Belki bir sindirim güçlüğü ya da yorucu bir gün sebepli olabilir. Bunun dışında karın ağrısı dışındaki belirtilere dikkat etmeli ve başka sorunlar var mı diye gözlemlemek gerekir.

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Biz de sizin için gebelikte karın ağrısı ile ilgili merak edebileceğiniz her şeyi tek bir yazıda birleştirmeye çalıştık. Umarız faydalı olur.

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Hamilelikte (Gebelikte) Karın Ağrısı Neden Olur?

Karın ağrısının pek çok nedeni olduğu gibi en bilinen karın ağrısı nedeni rahmin büyümesinden kaynaklanan rahim bağlarının ve ligamentlerinin gerilmesinden kaynaklı olan ağrılardır. Örneğin bu tür ağrılar, vücut pozisyonu değiştirirken bıçak sürtmesi gibi keskin bir his verebileceği gibi hafif ama hemen geçmeyen bir ağrı biçiminde de olabilir.

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Diğer bir neden progesteron hormonunun artmasına bağlı olarak sindirim sisteminde yiyeceklerin daha yavaş ilerlemesiyle gelişen gaz oluşumu ve buna bağlı olarak karın bölgesinde oluşan ağrıdır.

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Progesteron, insan ve diğer hayvanlarda adet döngüsü, gebelik ve embriyogenezde rol oynayan bir steroit hormondur.

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Özellikle hamileliğin ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkan ve karın bölgesinde ağrı, kasılma ve sancıya neden olan bir diğer sebep ise Braxton Hicks adının verildiği halk dilindeki yalancı sancılardır. Bu sancılar da hiç beklenmedik bir anda art arda ya da belirli bir süre arayla gelen ve karında sertlik oluşturan ağrıdır. Bunlar gerçek kasılmalardan ayırt edilmelidir. Gerçek kasılmalar, belirli bir zaman süren, nefes kesen ve ağrılı kasılmalardır.

Gebelikte karın ağrısının oluşmasında etkili olan bir diğer neden bebeğin büyümesi ile iç organların yer değiştirmeleri ve bazı organlara yapılan baskı nedeniyle o bölgelerde oluşan ağrılardır. Bunlardan biri de karın bölgesidir.

Anne adayının uzun süre ayakta kalması ya da ters bir hareket yapması da hamilelikte karın ağrısına neden olabilir. Ek olarak anne adayının üşütmesine bağlı şişlik ve ağrı da oluşabilmektedir.

Bunların yanı sıra hamilelikle ilgili zararlı sayılabilecek karın ağrısı nedenleri ise kanama ile beraber gelen düşük tehlikesi, dış gebelik, erken doğumun yanı sıra gebeliğin son dönemlerinde meydana gelebilen plasenta ayrılması da olabilir. Bu gibi durumlarda hemen doktora başvurulmalıdır.

Hamilelikte (Gebelikte) Karın Ağrısı Ne Zaman Başlar?

Hamilelikte döneminde yaşanan karın ağrısı özellikle gebeliğin 3. ve 4. ayında bebeğin gelişiminin hızlanması ile oldukça sık medyana gelir. Oturuş şeklinizi değiştirdiğinizde ya da en ufak bir hareketinizde karnınızda oluşan bıçak saplanması şeklinde tarif edeceğiniz karın ağrıları ve sancılar oldukça doğaldır.

Bu dönemden sonra dinecek olan ağrılarınız yine hamileliğin son aylarına doğru tekrardan yalancı sancılar olarak karşınıza çıkabilir. Ancak bu ağırlardan ilki olan 3. ve 4.ay ağrıları bebeğinizin tamamen sağlıklı bir şekilde geliştiğini destekler nitelikte ve onun büyüdüğünü gösteren ağrılar iken, son aylara doğru başlayan yalancı sancılar sizi yavaş yavaş doğuma hazırlar. Bu sancılara ek olarak ara sıra kısa süreli ağrılar da olabilir ve gayet normaldir.

Hamilelikte (Gebelikte) Karın Ağrısı Normal mi?

Özellikle hamileliğin 3. ve 4.ayında yaşanan bu ağrı yukarıda da belirttiğimiz gibi bebeğin hızlı gelişiminden kaynaklı ve normaldir. Son aylarda yaşanacak olan yalancı sancılar da neredeyse her anne adayının yaşadığı bir olaydır ve zarardan ziyade bebeğinizin sağlıklı bir şekilde geliştiğini gösterir, ancak karın ağrısı her zaman normal olmayabilir.

Karın ağrısı hiç ara vermeden devam ediyor, bu ağrı ile birlikte tansiyon problemleri, kanama ya da bulantı, ateş, terleme, kusma gibi belirtileri de beraberinde getiriyorsa, en kısa sürede doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Hamilelikte (Gebelikte) Karın Ağrısı Nasıl Geçer?

Hamilelikte meydana gelen uzun süreli ve çok şiddetli karın ağrınız varsa bunlar ciddiye alınmalı ve doktorunuza başvurulmalıdır. Hafif ve normal karşılanan türdeki gebelikte karın ağrısı şikayetlerinin geçebilmesi için anne adayının özellikle bol bol istirahat etmesi, ani bel hareketlerinden kaçınması, rahatlaması gerekir. Ağrıların başlaması ile anne adayı oturma pozisyonunu en rahat konuma getirerek ağrıların şiddetini azaltabilir.

Adet ağrılarında olduğu gibi ılık bir su ile alınacak olan duş karın kaslarının gevşemesini sağlar. Böylece hamilelikte (gebelikte) karın ağrısı şikayetleri en aza iner. Üşütmemek, sağlıklı beslenme, bol bol sıvı tüketmek de gaz oluşması ihtimalini azaltacağından dolayı yine karın ağrısını minimuma indirecektir. Hamilelik döneminizde karın ağrısı çektiniz mi? Düşüncelerinizi bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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