Hamilelikte (Gebelikte) Mide Yanması Neden Olur? Nasıl Geçer?

Hamilelikte mide yanması veya hamilelikte mide ekşimesi, birçok hamile kadının başına gelebilecek bir hadise olup, bu durumun sebebi olarak ise, hamilelik döneminde vücut içerisinde yaşanan fizyolojik, hormon bazlı değişiklikler şeklinde dile getirilebilir. Buna ek olarak bebeğin anne karnına baskı yapması da, mide yanması gibi olası durumlara yol açabilmektedir.

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Gebelikte salgılanan progesteron hormonu da, sindirimin yavaşlamasını beraberinde getirdiği için, bu durum ise midenin boşalmasını geciktirir ve anne karnında mide yanması gibi durumların yaşanmasını sağlar. Hamilelikte mide yanması önemli bir konudur. Bizler de bu yönde sizlerle bilgi paylaşımında bulunmaya çalışacağız. En azından hamilelikte mide yanması nasıl geçer diye düşünüyorsanız, sizler için faydalı öneriler sunacağız.

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Hamilelikte (Gebelikte) Mide Yanması Neden Olur?

Hamilelik döneminde, kaslar yavaşladığı için, mide kapakçığı da bu durumdan nasibini alır ve ister istemez asitlerin yemek borusuna kaçması, mide yanması, mide ekşimesi gibi şikâyelerin ortaya çıkmasını sağlar. Buraya kadar, hamilelikte mide yanması neden olur sorusunu yanıtlamaya çalıştık. Şimdi ise dilerseniz, hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir, sorusunu yanıtlamak istiyoruz. Bu yönde bir şikâyetiniz var ise ve düzenli olarak bu tip bir durum yaşıyor iseniz, bir uzmandan yardım talep etmenizi önemle tavsiye ediyoruz.

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Hamilelikte Mide Yanmasına Ne İyi Gelir?

Hamilelikte mide ekşimesi gibi durumlar yaşamamak için, çok asitli içeceklerden uzak durulması gerekiyor. Ayrıca, kahve ve çikolata gibi yiyeceklerden de uzak durmakta fayda var. Özellikle baharatlı yiyecekler konusunda dikkatli olmak gerekmektedir. Hamilelikte mide yanması sorununa yönelik olarak en önemli çözüm, ılık bir süt içmek olacaktır. Çünkü ılık sütün (çok sıcak değil) mide yanmasını azalttığı bilinen bir gerçektir.

Ek olarak, lifli gıdaların tüketilmesi de mide yanmasına iyi gelen faktörler arasında yer almaktadır. Mide yanması yaşamamak için, yiyecekleri çok hızlı yememek gerekir ve yemekleri yavaş bir şekilde tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır. Çünkü hızlı yiyecek tüketimi, mide yanması olasılığını artıracaktır.

Hamilelikte Mide Yanması Nasıl Geçer?

Hamilelikte mide ekşimesi, yemek yerken beraberinde bol su içildiğinde, daha da artabilir. Bu yüzden, bunu yapmamalısınız. Yemek yedikten biraz zaman geçtikten sonra, su tüketmeniz daha iyi olacaktır. Ayrıca mide yanmasına iyi gelen meyvelerden bazıları da elma ve armut şeklinde dile getirilebilir. Acı biber, turşu, ketçap, kızartma v.b. gibi yiyecekler ise mide yanması olasılığını artırır.

Bu yüzden, bu gibi gıdaları da tüketmemekte fayda var. Eğer bu yöndeki şikâyetleriniz sürekli devam ediyor ise belirtmiş olduğumuz gibi, kesinlikle bir uzman yardımı almanız gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Hamilelikte mide yanması, birçok hamile kadının yaşadığı ve olasılıkla yaşayacağı bir durum. Bu konu sizi çok strese sokmamalı ve endişelendirmemelidir. Çünkü stres de gebeliğinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Hamilelikte mide yanması yaşamamak için belirtmiş olduğumuz gibi özetle, aşırı baharatlı yiyeceklerden kaçınmalı, yemekleri yavaş yavaş yemeli ve bu tip durumlarda ise yürüyüşe çıkmayı düşünebilirsiniz. Sizin bu yönde farklı öneri veya tavsiyeniz var ise, yorum göndererek, diğer hamile ziyaretçilerimiz ile de paylaşmayı düşünebilirsiniz.

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