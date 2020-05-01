Gebelikte Şişkinlik (Gaz Sancısı) Neden Olur? Nasıl Önlenir?

Vücuttaki rahatsız edici aşırı gaz durumu yani şişkinlik, birçok kadının hamilelik döneminde yaşadığı yaygın rahatsızlıklardan biridir. Hamilelikte (gebelikte) şişkinlik hali özellikle ilk aylarda daha sık yaşanmakla birlikte sonlarına doğru yaklaşırken daha az görülür. Bu duruma fazla yiyecek aldığınızı hissetme ve mide bulantısı da eşlik edebilir. Gebelikte şişkinlik nedenleri birçok şeye bağlı olabilir.

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Gebelikte Şişkinlik (Gaz Sancısı) Neden Olur?

1.) Progesteron

Gebelik döneminde vücudun sağlıklı kalması için gerekli bir hormon olan progesteron, gebe kadınlarda şişkinlik, gaz hali gibi durumları ortaya çıkarabilir.

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Progesteron hormonu, genellikle vücuttaki düz kas dokularını ve gastrointestinal sistemi rahatlatır. Bu işlem sırasında da sindirimin değişmesi ile alınan gıdada bulunan besinler, bebeğe ulaşmak için kan dolaşımına aktarılır.

2.) Uterus Şişmesi

Hamilelik sürecinin dördüncü haftasında döllenmiş yumurta, kendini uterus duvarına götürür ve plasentanın gelişmesine kadar, uterusun astarı ve endometriyumun kan damarları embriyonun beslenmesini sağlar.

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Bu dönemdeyken gelişmekte olan fetüsün korunması için gebeliğin ilk zamanları boyunca endometrial astar yoğunlaşır ve çoğalır. Rahme aktarılan yüksek kan akışı uterusun şişmesine sebep olur. Şişkinlik durumunda da daha fazla yer kapladığından alt batında bir şişkinlik hissi yaratır.

3.) Kabızlık

Yiyecekler bütün bağırsaklardan geçer ve burada daha uzun süre kalır. Nihayetinde besin içeriği sağlayarak fetüse faydalı olacaktır. Fetüs, gıdanın tüm su içeriğini absorbe eder, böylece dışkıyı kuru bırakır. Kuru dışkının rektumun içine girmesi için daha uzun süre geçeceğinden şişkinlik ve gaz hali oluşur.

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4.) Gaz

Hamile kadınlarda oluşan hormonal düzeyler, gelişmekte olan fetüsü desteklemeye hazırladığı gibi vücuttaki birçok değişikliklerden sorumludur. Progesteron ve relaxin, doğum sırasında pelvik bölgenin gerilmesine izin veren iki hormondur.

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Ayrıca bu hormonlar, kabızlığa neden olduğu için bağırsakta uzun süre kalan bakteriler, gıdayı parçalayıp gaz oluşumuna neden olur. Ayrıca hamile kadınlarda hazımsızlık ve mide ekşimesi gelişir ve şişkinlik meydana gelir.

5.) Kilo Alımı

Hamilelik dönemindeki vitamin takviyeleri ve besleyici bir beslenme ile daha çok kalori alınıarak kilo alınabilir. Ayrıca fiziksel hareketlilik azalır ve bu nedenle şişkinlik hissi hissedilebilir.

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Gebelikte Şişkinlik (Gaz Sancısı) Nasıl Önlenir?

Hamilelik dönemindeyken sindirim sistemi daha hassas olduğundan hamilelikte (gebelikte) gaz sancısı ya da şişkinlik hissi yaşanabilir. Bunlardan kurtarmaya yardımcı olabilecek birkaç yol vardır.

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1.) Sıvı Alımı Arttırılmalı

Hamilelik dönemindeki beslenmeniz içerisine taze meyve suları ekleyebileceğiniz gibi günlük su tüketiminizi de artırmalısınız. Su tüketimini arttırmak, vücudunuzu toksinlerden arındırıp şişkinlik ve kabızlığı önlemeye yardımcı olacaktır.

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2.) Küçük Oranlarda Yemek

Hamilelik döneminde tek seferde fazla yemek yerine porsiyonu azaltıp sık yemek, şişkinlik hissini azaltmaya yardımcı olur. Örneğin, günlük olarak üç öğün yiyorsanız bunu altı öğüne bölmek, sindirim sisteminizin aşırı yüklenmesini önlemekle kalmaz, aynı zamanda bebeğinizi de daha rahat şekilde besler. Ayrıca gazı da kontrol altında tutar.

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3.) Yavaş Yemek

Hızlı şekilde yemek yemenin hava yutma ihtimalinden kaynaklı hazımsızlık olacağını duymuşsunuzdur. Bu nedenle hamilelik döneminde de daha rahat etmek için yemeklerinizi daha yavaş şekilde yemeğe özen göstermelisiniz.

4.) Lifli Gıdalar Tüketin

Gebelikte şişkinlik tedavisi içerisinde önemli bir yeri olan diğer bir adım ise lifli gıdaların tüketimidir. Kepekli ekmek, havuç, yulaf ezmesi, tam tahıllı ekmek, elma ve armut lif bakımından zengindir. Lifli gıda tüketimi, sindirim kanalından suyu emer ve gıdaların bağırsaklara düzgün bir şekilde nakledilmesini sağlar.

Bu nedenle bağırsak hareketlerinizi düzenli tutar ve şişkinlik hissini azaltır. Lifli gıdaların tüketimine fazla alışkın değilseniz yavaş yavaş ilerleyebilirsiniz.

5.) Kızartmadan ve Gaz Yapıcı Gıdalardan Uzak Durun

Soğan, brokoli, lahana, kuru fasülye gibi gaz üretimini artıran bazı gıdalardan uzak durmak, gebelikte şişkinlik sorunundan kaçınmak için iyi olabilir. Ayrıca kızarmış gıdalar gaz yapmaz, ancak sindirim sürecinizi yavaşlatabilir ve böylelikle şişkinliğe neden olabilir.

6.) Şekerden Uzak Durun

Hamilelik döneminde asitli içecekler ve şekerlendirilmiş meyve suları, şişkinlik oluşturan yüksek fruktoz mısır şurubu düzeylerini içerir. Şeker ve asitli içecekler yerine kayısı, muz ve şeftalili taze meyve suları tercih edilebilir. Ayrıca gaz sancısı ve şişkinliğe neden olabilecek sorbitol içerdiği için sakızlardan ve zayıflama gıdalarından uzak durun.

7.) Gevşeyin

Stresli durumlarda yemek yemek şişkinliği daha da kolaylaştırmaktadır. Gevşeyin ve kendinizi rahat hissettirin. Ayrıca dediğimiz gibi hızlı yemek yemek, kötü bir beslenme alışkanlığıdır. Bu durum, hava yutmanıza ve şişkinlik hissi almanıza neden olacaktır.

8.) Egzersiz Yapın

Eğer gün içerisinde fazla fiziksel aktivite yapmıyor ve sürekli oturuyorsanız, gaz oluşumu ve şişkinlik daha kolay gerçekleşir. Günlük olarak egzersiz yapmak, sisteminizi sürekli çalıştırmaya devam eder ve gaz sancılarınızı azaltır. Ayrıca hamilelik döneminde herhangi bir egzersiz yapmadan önce doktorunuzla konuşmanızı öneririz.

9.) Gıda Günlüğü Tutun

Gaz sancısı ve şişkinlik sorunundan şikayetçiyseniz yediğiniz yemeklerde aldığınız gıdaların günlüğünü tutabilirsiniz. Bu durum, bir reaksiyona neden olan gıdaları bulmak için iyi bir yol olabilir.

Ayrıca gebelik diyetini doğru ve düzenli uygulama için bir beslenme uzmanına danışabilirsiniz.

10.) Acı Gıdalar

Acı gıdaları az miktarda tüketmek, sindirim sürecini teşvik eder ve şişkinlik üzerinde pozitif bir etki yapar.

11.) Çemen Otu Tohumu

Çemen otu tohumları, şişkinlikten kurtulmak için etkili bir çaredir. Bir bardak su içerisinde çemen otu tohumlarını bir gece bekletin ve sabahleyin tohumları attıktan sonra bu suyu yudumlayabilirsiniz.

12.) Sigarayı Bırakın

Sigara, asitlilik gibi pek çok komplikasyona neden olabilir. Hamilelik planlanmadan önce sigarayı bırakmalısınız.

13.) Yoga

Şişkinlik için yoga veya benzer rahatlama tekniklerini uygulayabilirsiniz. Hamilelik döneminde doğru şekilde uygulayabilmeniz için doktorunuza danışabilirsiniz.

Gebelikte Şişkinlik Sebebiyle Ne Zaman Doktora Gidilir?

Hamilelik döneminde şişkinlik ya da gaz sancısı normaldir. Gebelikteki hormonal değişiklikler sindirimi yavaşlatabileceğinden şişkinlik hissi yaratabilir. Ancak şiddetli karın ağrısı, sık ishal veya dışkıda kan durumu oluşuyorsa derhal doktorunuza danışmalısınız.

Hamilelikte gaz sancısı ya da şişkinlik durumlarına karşı umarız bu yollar etkili olabilir. Şikayetiniz geçmez ve ağrılar oluşursa doktorunuza danışmayı unutmayın. Gebelikte şişkinlik hakkında farklı görüşleriniz varsa bizimle ve takipçilerimiz ile paylaşmanızı isteriz. Bunun için aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz.

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