Hamilelik Korkusu Neden Olur? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Yenilir?

Özellikle son birkaç yıldır çevresel faktörlerin de etkisi ile anne olmak isteyen kadınlarda ya da hamilelik sürecinde sıkça yaşanan durumlardan biri de hamilelik korkuları oldu. Hamile kalmadan önceki dönem için anne adayı hamile kalmayı çok istiyor ancak doğum korkusu ya da hamilelik sürecinde yaşanabilecek olumsuz durumlar için korku duyuyor. Böyle olunca da, korku yaşayan anne adayları "hamilelik korkusu nasıl yenilir?" şeklinde araştırmalar yapabiliyor.

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Hamileliklerde ise anne adayı hem bedensel değişimi, hem doğum, hem de bebeğinin sağlığı için korku – endişe duyabiliyor. Gebelik döneminde bu tarz korkuların yaşanması çok doğaldır. Biz de bu yazımızda sizlere "Hamilelik korkularından nasıl kurtulurum?" gibi ipuçları vermeye çalışacağız. Umarız biraz da olsa işe yarar. Siz de bu tarz korkularınız varsa yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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Hamilelik Korkusu Nedir?

Hamilelik dönemi için hissedilen korkulara ‘Tokophobia’ adı verilir. Hamilelik fobisi Tokophobia (hamile kalma korkusu), ilk hamileliklerde sık yaşanmakla birlikte ikinci hatta üçüncü hamileliklerde bile görülebilir. Bu bir psikolojik sorundur ve sıkça yaşanmakla birlikte hamile kadınları kürtaja yöneltecek kadar ağır da yaşanabilir.

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Ancak bu hamilelik korkularının ortaya çıkmasının altında yatan pek çok neden bulunmaktadır. Bunlar ilk hamilelik sürecini yaşayacak olan bir anne adayı kadar, ikinci ya da üçüncü hamileliklerini yaşayacak olan anne adaylarını da etkileyebilir.

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Hamilelik Korkusu Neden Olur?

Doğum sırasında yaşanabilecek acıdan korkma,

Sürekli ya da aralıklı olarak mide bulantıları ya da iştahsızlıklar yaşamanız,

Hamilelik hormonları nedeni ile stresli, gergin hissetmeniz ve duygusal çalkantılar yaşamanız,

İyi bir anne olup olamayacağınızdan emin olmamanız ve bunu sıkça düşünmeniz,

Eşinizin sizin ile ilgili düşüncelerinin değişmesinden korkmanız, acaba beni kilo aldığımda beğenecek mi diye düşünmeniz,

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Artık hayatta sorumlu olduğunuz bir kişinin daha olacak olması, bu yükü kaldırmanın zor olacağını düşünmeniz,

Günlük hayattaki iş yükünüzün çok olması ve bunun içine bir de çocuk ekleneceğini bilmeniz ve ona vakit ayıramama endişesi,

Eşinizden ya da ailenizden yeteri kadar destek alamıyor oluşunuz,

Eğer varsa önceki düşükleriniz ya da ölü doğumlarınız,

Tanıdığınız birinin hamilelik üzerindeki kötü deneyimlerinin sizi etkilemesi,

Daha önceden yaşadığınız bir ameliyat, rahatsızlık ya da hastalığın hamilelik sürecinizi ya da doğumunuzu olumsuz etkileyeceğini düşünmeniz,

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İşte bunların tamamı hamilelik korkunuzu tetikleyebilir. Sonra neler yaşanır? Hamilelik korkusu yaşamaya başladıktan sonra aşağıdaki belirtileri hissedebilirsiniz.

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Hamilelik Korkusu Belirtileri Nelerdir?

Anne olmak isteyen kadınlar ya da hamileler bu korkuya kapıldıktan sonra psikolojik olarak bundan daha çok etkilenerek kendilerini daha da karamsarlığa sürükleyebilir. Bunun yanı sıra hamilelikte bebekle ilgili kaygılar ya da endişeler yaşayanlar aşağıdaki belirtileri taşıyabilir.

Aşırı terleme

Kusma

Nefes darlığı

Ağız kuruluğu

İyi hissetmemek

Titreme

Kalp çarpıntısı

Düzgün düşünememe

Panik

Hamilelik Korkusu Nasıl Yenilir?

Hamilelik döneminde korkular yaşamanız normal, bunu daha önceden de belirtmiştik. Her anne adayının yaşadığı gibi siz de bu tarz gebelik korkuları yaşayabilirsiniz ancak bu korkular aşırıya kaçtığı zaman bazı sorunlar ortaya çıkabilir.

"Hamilelikte korku bebeğe zarar verir mi?" düşüncesine karşılık biliyoruz ki, gebelik döneminde annenin yaşadığı tüm duygular bebeği etkiler bu nedenle hamilelik döneminizde stresli, gergin ya da korku dolu olmanız bir süre sonra hem sizin hem de bebeğinizin sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir.

Eğer sizin de korkularınız aşırıya doğru yol alıyorsa ve bunların sağlığınızı ve bebeğinizi etkilememesini istiyorsanız, hamilelik korkularınızı vereceğimiz basit öneriler ile ortadan kaldırabilirsiniz. İşte sizin için düzenlediğimiz bazı öneriler;

1. Ağrı ve Acılardan Korkuyorsanız,

Elbette her zaman olduğu gibi özellikle olumsuz gebelikler yaşamış yakınlarımızın anılarına kulaklarımızı kapatamayabiliyoruz. Böylece aslında sadece küçük bir kesimin yaşadığı olumsuz bir deneyimi sanki tüm gebelikler yaşayacakmış gibi bir hisse kapılarak “Allah’ım lütfen ben de böyle ağrılar- acılar çekmek istemiyorum.” moduna kolayca geçiş yapabiliyoruz. Ancak 2 saatte ağrısız acısız doğum yapmış yakınımızın anıları kimsenin aklında kalmıyor.

Hamilelikte korku yaşamak konusunda özellikle çalışan ya da gün içerisinde iş yükü fazla olan anne adaylarının ağrı ya da acı korkusu çok daha fazla oluyor diyebilirim. Eğer bu tarz ağrılardan korkuyorsanız, doktorunuz ile görüşüp ağrılarınızın olabileceği durumlarda kullanmak üzere bir ağrı kesici isteyebilirsiniz.

Böylece ağrının ne zaman geleceğini bilmeseniz bile ilacınız, kurtarıcınız olarak yanınızda bulunacaktır. Ancak dediğim gibi asla hamilelik dönemi için doktorunuzun önerdiğinden başka ilaç kullanmayın. Eğer yanınızda bir ilaç varsa, doktorunuzu arayarak onun zararlı olup olmadığını da sorabilirsiniz.

İkinci olarak ise elbette doğum acıları, sizleri korkutmuş olabilir. Bildiğiniz gibi tıp durmadan gelişiyor, epidural ve sezaryen ile ağrısız – acısız doğum yapılabiliyor. Eğer çok korkuyor ve hiç acı hissetmek istemiyorsanız doktorunuzdan bu doğum çeşitleri ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Ancak her yerde belirtildiği gibi sezaryen doğumla birlikte bebeğin bağışıklığı için gerekli olan yararlı bakteriler alınamamış ve bebek için bir dezavantajla başlanmış oluyor. Bebeğin ters oluşu gibi zorunlu olmadığı durumlarda sadece acı hissetmemek için sezaryen doğumun tercih edilmemesi tavsiye edilmektedir.

2. Bebeğinizin Sağlığından Endişeleniyorsanız,

Eğer önceki doğumlarınızda düşük, ölü doğum ya da engelli bebekleriniz oldu ise ya da kişisel rahatsızlıklarınızın bebeğinizin sağlığını etkileyeceğini düşünüyorsanız. Düşük tehlikeniz varsa, çevrenizde bu tür örnekleri çok sık gördüyseniz, bebeğinizin sağlığından endişelenebilirsiniz. Bu tarz korkularınız varsa doktorunuz ile görüşmekten çekinmeyin.

Gerekli ise o sizi bir psikoloğa yönlendirebilir. Ayrıca doktorunuzdan isteyeceğiniz ayrıntılı testler ve düzenli ultrason sonuçları sayesinde de bu korkunuzu yenebilirsiniz. Üstelik eğer böyle bir korkunuz varsa ve bunu doktorunuza anlattığınız takdirde, ultrason takviminizin sıklığını da arttıracaktır. Böylece ayda 2 kere ya da 2 ayda 3 kere ultrasona girebilir bebeğinizin sağlıklı olduğundan emin olabilirsiniz.

3. İyi Bir Anne Olamayacağınızdan Korkuyorsanız,

Her kadın, içerisinde bir annelik dürtüsü ile yaratılır. Siz farkına varmasanız bile vücudunuz o bebeği nasıl tutacağını, nasıl emzireceğini, nasıl uyutacağını bilir. Bu nedenle aslında siz çocuğunuz için çok iyi bir anne olmaya programlanmış doğarsınız.

Korkularınızın büyük çoğunluğunun yersiz olduğunu görmek istiyorsanız daha önce çocuk sahibi olmuş birileri ile sohbet edebilirsiniz. Herkes bir şekilde bunun üstesinden kolayca gelir çünkü dediğim gibi biz kadınların içinde bu bilgiler zaten doğuştan mevcut.

Ancak onun dışında iyi bir çocuk yetiştirmek, onu eğitmek ve iyi bir birey olması için bir şeyler yapamayacağınızdan endişeleniyorsanız hamileliğiniz boyunca önünüzde koca bir dokuz az olacak. Bu süreci bebek bakımı ve çocuk eğitimi hakkında kitaplar okuyarak geçirebilirsiniz.

Hamilelik ve annelik ile ilgili seminerlere katılabilirsiniz. Ebeveynlik ile ilgili makalelere göz atabilir ve kısa sürede geniş bir bilgiye sahip olabilirsiniz ve dediğim gibi bunu yapmak için uzunca bir süreniz de olacak. Lütfen endişe etmeyin, dünyanın en iyi annesi olabilirsiniz.

4. Erken ya da Beklenmedik Bir Yerde Doğum Yapmaktan Korkuyorsanız,

İnanın bunlar gerçekten de çok nadir vakalar. Elbette sizin de böyle bir şey yaşamanızın garantisi yok bu nedenle, her konuya olduğu gibi buna da olumlu bir şekilde yaklaşmak en doğrusu. Erken doğum yapan insanların hayatlarında onları bu duruma itecek olan bazı faktörler mevcuttur.

Yani kimse durduk yere erken doğum yapmaz. Yaşanılan stres, gerginlik, kötü olaylar anne adayını erken doğum yapmaya sevk edebilir. Bu tarz bir durum olması ihtimaline karşın alınması gereken önlemler olmalıdır;

Doktorunuzun ya da hastanenizin acil numarası daima sizin ve eşinizin telefonunda kayıtlı olmalı,

Muhakkak bir doğum çantanız 6. aydan itibaren kolay erişebileceğiniz bir yerde bulunmalı,

Bebek eşyaları ve sizin doğum için gerekli olan eşyalarınız her zaman hazır bulunmalı,

Doğum şekline ve hastaneye 6. aydan itibaren karar verilmeli ve böylece erken doğum ihtimaline karşın kararsızlık ya da panik yaşanmamalı,

Tüm bunlar sağlanıldığı takdirde endişe etmenize gerek kalmayacaktır.

Ek olarak tüm bu korkular için ortak olarak, lütfen yaşadığınız korku ve endişeleri kendinize saklamayın. Bunları eşiniz, anneniz, kardeşiniz, arkadaşınız ya da doktorunuzla paylaşabilirsiniz. Hamilelik korkusu herkesin yaşadığı normal durumlardır. Eğer bunları birileri ile paylaşırsanız daha kolay bir şekilde üstesinden gelebilirsiniz.

Diğer bir ifadeyle yukarıda da bahsettiğim üzere korkularınız üzerinde sürekli ve yılmadan düşünmek “Nasıl yapacağım?” sorularını kendinize devamlı sormak gerçekten sizi daha fazla korkutmaktan başka bir işe yaramaz bu nedenle zihninizi bu konulardan uzaklaştıracak işler yapmanız sizi olumlu etkileyebilir. Korkularınız üzerinde düşünmek yerine kendinize yeni bir hobi edinebilir, film izleyebilir ya da müzik dinleyebilirsiniz.

Ayrıca Erken doğum korkusu başlığında da sıkça bahsettiğim gibi endişelerinizi arttıracak her türlü durumu engellemeniz, onlar için önlem almanız da korkularınızı giderecektir. Hamilelik döneminde yüzme gibi rahatlatıcı ve sağlıklı egzersizler – sporlar yapmak da sizi sakinleştirecektir.

"Hamile kalma korkusu nasıl yenilir?" hakkındaki anlatımlarımız bu şekildeydi. Son olarak ise eğer hamilelikte korku yaşamak, bebekle ilgili endişeler büyük boyutlara ulaşma yolunda ilerliyor ve siz de bunun önüne geçemiyorsanız, lütfen bir uzman desteği edinin. Doktorunuz ile görüşün ve bırakın o bu probleminizi çözmek için sizi yönlendirsin. İnanın hiçbir problem aşılamayacak kadar zor değildir. "Hamilelik korkusu nasıl yenilir?" hakkında farklı düşünceleriniz varsa, bizimle ve takipçilerimizle paylaşabilirsiniz.

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