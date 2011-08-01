Hamilelikte (Gebelikte) Merdiven İnip Çıkmak Güvenli mi? Zararlı mı?

Hamilelik dönemi kadınlar için daha dikkatli oldukları bir dönemdir. Kendinizi ve bebeğinizi güvende tutmak için beslenme ya da yapılacak eylemlerde güvenli mi şeklinde soru sorabilirsiniz. Hamilelikte merdiven çıkarken yorulma yaşayabilirsiniz. Bu nedenle bir sorun olduğunu düşünüp, "hamilelikte merdiven inip çıkmak zararlı mı?" sorusu sorulabilmektedir. Biz de bu yazımızda hamilelikte merdiven çıkmak konusunu işliyoruz.

AYRICA: Hamile Olmanın Avantajları Say Say Bitmiyor

Hamilelikte Merdiven İnip Çıkmak Güvenli mi?

Hamilelikte merdiven çıkmak, alınacak önlemlere dikkat ettikten sonra güvenlidir. Hamilelikte merdiven çıkarken yorulma yaşayanlar ileri hamilelik dönemlerinde bunu yaşamaktadırlar. Bebeğin kilosu artmakla birlikte gebelik sürecinde merdiven inip çıkmak sürekli yapılmayan bir şey ise yorgunluk hissettirebilir.

AYRICA: Gebelikte Dehidrasyon (Sıvı Kaybı) Nasıl Anlaşılır? Belirtileri - Tedavisi

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Grip Tehlikeli mi? Bebeği Etkiler mi?

Merdiven inip çıkma konusunda meydana gelebilecek en büyük korku ise düşme korkusudur. Çünkü gebelikte karın büyümesi ile merdiven inip çıkarken dikkat edilmezse denge kaybı yaşanabilir ve düşülebilir. Hamilelikte merdivenden düşmek erken doğum eylemini tetikleyebileceğinden düşüğe yol açabilir.

AYRICA: Hamilelikte Saç Dökülmesi Ne Zaman Başlar? Nasıl Önlenir?

Hamileliğinizin ilerleyen dönemlerinde (ikinci ve üçüncü trimester) vücut ağırlık merkezinde oluşan kayma nedeniyle düşme riski daha yüksek olur. Dikkatli ve yavaş olunduktan sonra merdiven inip çıkmakta bir sakınca yoktur.

AYRICA: Hafta Hafta Gebelik - 1 Haftalık Gebelikte Neler Olur? (Detaylı)

Hamilelikte Merdiven Çıkmak Ne Zaman Bırakılmalıdır?

Gebelik sürecinde doktorunuz merdiven çıkmamanız yönünde bir tavsiyede bulunmadıysa merdiven kullanmanızda bir sorun yoktur. Merdiven kullanmamak gerektiğini belirten birkaç belirti ise şu şekildedir;

AYRICA: Hamilelikte Güneş Kremi Zararlı mı? Nasıl Kullanılır?

Hamileliğinizin ilk üç ayında kanama atakları geçiriyorsanız,

Hormonal düzeylerinizde azalma şeklinde dengesizlik, kramp sorunları veya düşük yapma riskiniz varsa,

Şeker hastalığı, herhangi bir oto-immün hastalık varsa ya da doktorunuz merdiven kullanmamanızı önerecek sebep söylediyse,

Önceki hamileliklerinizde düşük yaşadıysanız ya da 35 yaş üzerindeyseniz,

Şiddetli baş dönmesi veya bayılma hali çekmeniz durumunda,

İkiz, üçüz veya daha çok bebeğe gebe iseniz,

Tansiyonunuz doktorunuz tarafından önerilenden daha düşük veya yüksekse,

Yatak istirahati önerilen bir durumunuz varsa gebelikte merdiven inip çıkmak tavsiye edilmez ve dikkat edilip, azaltılmalıdır.

Hamilelikte Merdiven Çıkmak Konusunda Tavsiyeler

Gebeliğiniz erken ya da son dönemlerinde olsun, güvenli olmanız için bazı güvenlik ipuçlarına dikkat etmeniz gerekir. Merdiven kullanımının tehlikeli olabileceği yukarıdaki durumların dışında, dikkat ettiğiniz takdirde güvenli bir şekilde merdiven inip çıkabilirsiniz.

Merdivenleri inip çıkarken yavaş hareket edin ve daima korkulukları kullanın. Elinizde bir şey taşımanız durumunda en az bir elinizin boşta olduğundan emin olunuz ve tutacakları kolayca tutun.

Hamilelikte merdiven inip çıkarken mutlaka ışıkları açın ve elektrikler yoksa ve işiniz acil değilse kullanmamaya özen gösterin.

Halı kaplı merdivenlere takılmama konusunda dikkatli olun. Yanınızda başkası varsa o da sizin için dikkatli olmalı ve tetikte olmalıdır.

Hamilelikte merdiven çıkmak konusunda önerilerimizi uyguladıktan ve doktorunuzun yasakladığı farklı bir sorununuz yoksa bir problem yoktur. Hamilelikte merdivenden düşmek gibi bir olay yaşarsanız, derhal doktorunuzla irtibata geçmeniz gerekir. Bu konuda farklı görüşleriniz varsa, bize aşağıdan yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

İlginizi çekebilecek yazılar: