Hamilelikte Otobüs Yolculuğu Yapılır mı? Zararlı mı? (Tavsiyeler)

"Hamileler otobüse binebilir mi?" ya da hamilelikte dolmuşa binmek gibi konularda sorular gelebiliyor. Hamilelik dönemi hem kendiniz hem de doğacak olan bebeğiniz için çok fazla bakım ve önlem gerektiren bir süreçtir. Yine de bu, normal yaşam tarzınızı sürdürememeniz anlamına gelmemekle birlikte sadece biraz daha dikkatli olmayı gerektiriyor. Hamilelikte otobüs yolculuğu da bu konulardan biri. Hamilelikte yolculuk hakkında dikkat edilmesi gerekenler vardır.

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Hamileler Otobüse Binebilir mi? Zararlı mı?

Seyahat, hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. İlla tatil değil, doktorunuzu ziyaret etmek ya da hamile çalışanlar için iş yerini servis ya da kendi aracıyla gitmesi de bir yolculuktur.

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Ayrıca "hamilelikte kaçıncı haftaya kadar yolculuk yapılabilir?" sorusu sorulabiliyor. Hamileliğin ilk üç ayı önemlidir. Doktorunuz hamilelikte yolculuk yasağı hakkında bir kısıtlama getirdiyse ona uymalısınız. Ek olarak 8 haftalık hamilelikte otobüs yolculuğu gibi gebeliğiniz ilerledikçe uzun seyahatlerden kaçınılmalıdır.

Hamilelik döneminin 1. ve 3. trimester dönemlerinde yolculuk konusunda ekstra önlemler alınması ve dikkat edilmesi gerekir. Dikkatli bir şekilde tedbir alındıktan sonra seyahat edebilmekle birlikte birtakım riskler de söz konusudur.

Hamilelikte Otobüs Yolculuğu Zararları Riskleri

Uzun bir yolculuk yapılıyorsa ya da trafikte kaldıysanız, sık sık dolaşmanız ya da kalkmanız mümkün değildir. Bu durum da kan pıhtıları ve varisler için bir risk meydana getirebilir.

Hamilelikte otobüs yolculuğu içerisinde dik bir şekilde uyuyorsanız rahatsız edici olabilir. Uzun yolculuklarda da bacaklarda şişmeye neden olabilir.

Otobüs, minibüs gibi şehir içi ulaşımlarda hamilelikte ön ve arka koltuklara oturmamaya dikkat edin. Hamilelikte sarsıntılı araba yolculuğu bu koltuklarda daha çok olabilmektedir. Bu da rahatsızlığınızın artmasına neden olabilir.

Hamilelikte otobüs, dolmuş, minibüs ve tren yolculuklarında sıkışıklıktan kaçınılmalıdır. Sıkışık ortamlarda çarpışma riskinin yanı sıra sıcak havalarda daha çok havasızlık olacağından, hamilelikle birlikte kendinizi kötü hissedebilirsiniz.

Gebelikte otobüs yolculuğu için en önemli endişelerden biri de tuvalet kullanma ihtiyacıdır. Seyahat sırasında susuz kalabilir, su içebilir ve daha çabuk tuvaletiniz gelebilir.

Emniyet kemerinin olmaması, ani frenler veya yol bozuklukları nedeniyle sarsıntılarda incinme tehlikesi olabilir.

Hamilelikte Otobüs Yolculuğu Konusunda Tavsiyeler

Hamilelik sırasında bazı insanlar otobüsle seyahat edemeyeceğinizi söyleyecek olsa da, dikkatli bir şekilde yapabilirsiniz ancak birtakım güvenlik ipuçlarını bilmekte fayda vardır.

1.) Yalnız Seyahat Etmeyin

Hamilelikte uzun otobüs yolculuğu yapacaksanız yalnız yapmamaya dikkat edin. Herhangi bir acil durumda yanınızdaki kişi size hızlı müdahale edebilir. Ayrıca telefonunuzda da doktorunuzun numarasını bulundurun.

2.) Hamileliğinizi Belirtin

Özellikle hamilelikte çalışanlar için servisleri kullanıyorsanız, servis şoförüne hamile olduğunuzu bildirin. Böylece daha dikkatli süreceğinden sizin de kendinizi baskı altında hissetmeniz gerekmez. Aynı şekilde uzun otobüs yolculuklarında da istasyondan binerken otobüs şoförüne bildirmeniz iyi olacaktır. Bu sayede yolculuğunuzu daha az yorucu ve daha az riskli hale getirebilirsiniz.

3.) Tedarikli Olun

Hamilelikte (gebelikte) otobüs yolculuğu yapacaksanız yiyecek ve suyunuzu kullanışlı bir şekilde yanınızda bulundurun. Mide bulantısı ya da bağırsak sorunlarına neden olabilecek gıdalardan kaçının.

4.) Oturma Seçenekleri

Hamileyken uzun otobüs yolculuğu yapacaksanız rahatınız için tek kişilik koltuk ayarlamanız daha iyi olacaktır. Ayrıca gece ve gündüz otobüs yolculuklarında boyun ve sırt yastığınızı yanınızda bulundurun. Ön ve arka koltukları tercih etmeyin.

5.) Molaları Değerlendirin

Otobüs yolculuklarında istasyonlarda mola verildiğinde tuvalet ihtiyacınızı giderebilir, yürüyüş yapabilirsiniz. Çok uzun süre oturmanız vücudunuzu sertleştirerek rahatsızlık verebilir. Bunun için mutlaka molalarda aşağı inerek yürümelisiniz. Gebelikte otobüs yolculuğu sırasında çok fazla gerginleşmeyin ve sakinleştirici müzik eşliğinde rahatlayın.

Umarız, hamilelikte otobüs yolculuğu adına sizler için hazırladığımız yazımız bilgilendirici olmuştur. Özellikle yalnız yolculuk yapmamaya dikkat etmeyi unutmayın. Bu konuda farklı görüşleriniz varsa bize aşağıdan yorum gönderebilirsiniz.

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