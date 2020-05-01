Hamilelikte Saç Boyatılır mı? Hamileyken Saç Boyamak Sakıncalı mı?

Hamilelik öncesinde saçlarınızı boyuyordunuz ve gebelikte de saç boyama hakkında endişeleriniz mi var? İnternette "hamileyken saç boyatmak sakıncalı mı?" tarzı aramalar yapıyorsanız, bu yazımızda bu konu hakkında bilgi edinebileceksiniz.

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Öncelikle bebeğinizi düşündüğünüz için bu konudaki endişelerinizin doğru olduğunu söyleyelim. Hamilelik gibi önemli ve sorumluluk gerektiren bir konuda herhangi bir risk almayı istemezsiniz.

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Hamilelikte (Gebelikte) Saç Boyatmak Sakıncalı mı?

Saç boyama eylemi zararlı olmasa da hamilelik döneminde bu olay daha farklıdır. Çünkü hamileyken bağışıklık seviyeleriniz düşer. Araştırmalara göre saç boyalarının içerisindeki maddelerde ihmal edilebilir düzeyde cilt gözeneklerinden emilim olur.

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Vücudunuz zehirli maddelere bağışıklık doğrultusunda savaşır. Bununla birlikte kalıcı renklerde bulunan amonyak maddesinin solunması bebeğin büyümesini etkileyebilir. Çünkü bu madde oldukça uçucudur ve içe çekilme durumunda zararlıdır.

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Ancak şunu da belirtelim ki, hamilelikte saç boyatmak konusunda çok az sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların hiçbirinde de fetüste ya da yeni doğanda herhangi bir anomaliye neden olduğu belirtilmemiştir. Yine de hamileyken belirli konulara dikkat edilmesi gerektiği de söylenmiştir.

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Hamileyken Saç Boyatmak Zararlı mı?

Uzmanlar "hamilelikte saç boyanır mı?" sorularına karşılık yarı kalıcı boyaların kullanılmasının nispeten daha güvenli olduğunu ileri sürerler. Kullanımın sınırlandırılması da riski azaltmanın diğer etkili bir yoludur.

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Bilindiği gibi saç boyası üreticileri piyasa rekabeti açısından maddelerde sık sık değişiklik yapmaktadırlar. Ek maddeler, boyaların iyileştirilmesi için olsa da hamileler için bir çekingenlik yaratabilir.

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Örneğin, saç boyalarında önceden kullanılan kömür katranı maddesi, vücuda ve aynı zamanda bebeğe zararlı etkisinden dolayı daha sonraları sınırlandırılmıştır. Üreticiler de daha güvenli alternatiflere yönelmiştir.

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Hamilelikte Saç Boyatmak Bebeğe Zarar Verir mi?

Yukarıda da bahsedildiği gibi hamileyken saç boyama konusunda veriler kısıtlı olsa da, ayrıca zararlı olabilecek çok sakıncalar olmasa da yine de uzmanların çeşitli önerileri bulunmaktadır.

1.) İlk 3 aydan sonra saçlar boyanabilir.

Hamilelikte saç boyatma isteğinde olan anne adayları için belli süreler hakkında kadın doğum doktorları tarafından bilgi verilmektedir. Bu doğrultuda saçlarını boyatmak isteyen hamileler için ilk 3 aydan sonra bu işlemi yapmaları daha doğrudur, diyebiliriz.

Çünkü hamileliğin ilk 3 ayı içerisinde bebeğin organ gelişimi gerçekleşir. Saç boyasındaki kimyasalların zararlı etkileşimi olduğuna dair kanıt bulunmamakla birlikte, yan etkileri en aza indirmek için bu öneriye dikkat edilmelidir.Herhangi bir risk oluşmaması için hamileliğin ilk aylarında saç boyama zararlı olabileceği için erteleyebilirsiniz.

2.) Saç boyasını solumak zararlıdır.

Saç boyama işlemi evde ya da kuaförde yapılıyorsa iyi havalandırma olduğundan emin olunmalıdır. Boya içerisindeki kimyasalları solumak zararlıdır.

3.) Organik boyalar tercih edilmeli ve işlem süresi kısa olmalıdır.

Hamilelikte saç boyatma konusunda dikkat edilecek bir diğer konu ise organik boya tercihidir. Organik boyalar da amanyok seviyesinin az olmasıdır. Bunun için amonyak bazlı renkleri kullanmaktan kaçınabilirsiniz.

Boya içerisindeki amonyak maddesinin az bir seviyede olması ve boyama işleminin fazla bekletilmeden kısa sürede bitirilmesi de önemlidir.

4.) Eldiven kullanılmalıdır.

Özellikle saç boyama işlemi kuaförde değil de evde yapılacaksa hamile kadınların eldiven kullanması önerilir. Ayrıca odanın iyi havalandırılması gerekir.

5.) Saç boyamada kına tercih edilebilir.

Hamilelikte saç boyama alternatiflerinden biri de kına ile boyamadır. Kına tamamen doğal olduğu için zararlı hiçbir kimyasalı içermez ve bebeğe zarar vermez. Toz kına yerine kına yaprakları da tercih edilebilir.

Sonuç olarak hamilelikte saç boyatmak, yukarıda bahsettiğimiz konulara uyulduğu takdirde zararlı değildir. İlk 3 aydan sonra amonyak seviyesi düşük, iyi havalandırılmış ortam ve uzun süre işlem uygulanmadan yapılan boyama işleminde sakınca yoktur. Bu konuların dışında farklı bir şey denediğiniz ya da doktorunuzun farklı önerisi varsa, yorum alanından bize yazmayı unutmayın.

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