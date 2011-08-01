Saçları Zayıflatan Bu 6 Uygulamayı Derhal Bırakın!

Saç zayıflaması nedenleri arasında birçok uygulama yer almaktadır. Saçların zayıflaması ya da seyrekleşmesi, bazı kadınlar için endişe yapabilir ve can sıkıntısı oluşturabilir. Seyrek saç, bayanlar için tedirgin edicidir ve bu duruma da bazı sebepler nedeniyle saçların zayıflaması neden olmaktadır. Öncelikle bu durumların ortadan kaldırılması ya da azaltılması gerekmektedir.

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Saçların zayıflaması konusunda yapmanız gereken ilk adım, doktorunuza başvurarak bu sebebin altta yatan herhangi bir tıbbi problemi olup olmadığını anlamaktır. Ancak bu sorun daha hafif şekilde başladıysa, bazı alışkanlıklarınızı değiştirerek üstesinden gelebilirsiniz.

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Saçları Zayıflatan Unsurlar (Saç Zayıflaması Nedenleri)

1.) Kötü Yeme Alışkanlıkları

Saç, bir protein olan keratinden oluşur. Bu nedenle sağlıklı bir şekilde saçların büyümesini ve canlı olmasını istiyorsanız, diyetinizin içerisine bol miktarda protein kaynağı eklemelisiniz.

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Vaktiniz yok ya da başka sebeplerden dolayı sağlıklı beslenmeyip, abur cubur tarzı zararlı besinlere yöneliyorsanız uzun dönemde tüm sağlığınız olumsuz etkilenebilir. Bunun yanı sıra folik asit ve demir gibi mineralleri de alabileceğiniz gıdalara yönelmek önemlidir.

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2.) Saçları Her Gün Yıkamak

Saçları düzenli yıkamak iyi bir şey gibi görülebilir. Ancak bunu her gün ve gün içerisinde de sık sık yapmak saçlarınızın zayıflamasını ve dökülmesini kolaylaştırır.

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Bunun yerine saçlarınızı iki günde bir yıkayabilirsiniz. Ya da bazı zamanlarda bunun yeterli gelmediğini hissederseniz, kuru şampuanlar ile yıkayabilirsiniz.

3.) Zarar Verici Saç Ürünleri

Saç incelmesinin en önemli sebeplerinden biri kuru olmasıdır. Devamında kırılgan hale gelmesi ve kırılmaya başlamasıdır. Bunun nedenlerinden biri de kullanılan ürünlerdir.

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Silikonlar, birçok şampuanda kullanılır, bu nedenle saçlardaki nemi emerek kuru ve kırılgan hale getiren bir tabaka oluştururlar. Alkol ve sülfatlar da birçok saç spreyinde yer almakla birlikte bunlar da saçları kurutur. Kullandığınız ürünlerin bileşenlerini kontrol edin ve doğal alternatiflerini arayın.

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Hindistan cevizi, zeytin ya da argan yağlı ürünler, hasarın tersine çevrilmesine yardımcı olur ve saçınızın sağlamlığını ve kalınlığını geliştirir.

4.) Sıcaklaştırıcı Araçları Sık Kullanmak

Düzleştiriciler, saç kurutucuları ve diğer sıcak saç şekillendirme aletleri günlük olarak birçok kişi tarafından kullanılır. Ancak bu aletler çok sık kullanıldığında saçlara aşırı derecede zarar vererek, kırılgan hale getirir ve daha fazla kırılmaya eğilimli yapar.

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Bu araçları ne kadar sık kullandığınızı düşünün ve bu doğrultuda sınırlayın. Isı kullanmanız gerekiyorsa, önce saçınızı doğal bir şekilde kurutun ve hasarı en aza indirgemek için koruyucu ürünler kullanın.

5.) Güneşte Çok Fazla Zaman Geçirmek

Yüksek yaz sıcaklarının olduğu günlerde güneş altında zaman geçirmek, sıcak şekillendirme aletleri gibi saçlara hasarlar verebilir. Ultraviyole ışınlar, saç incelmesinin nedenleri arasında olup, saçların erken yaşlanmasına neden olabilir. Bu durumlardan endişeleniyorsanız güneş altında az vakit geçirmeye dikkat etmelisiniz.

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6.) Stres

Herkes bir dereye kadar stresli yaşar. Ancak stresin uzun sürelisi sağlığımızda birtakım sorunlara neden olabildiği gibi saçlarda da sorun yaratmaktadır. Saç incelmesi ya da dökülmesi stres kaynaklı olabilirken, diğer yandan da bunlar gerçekleşirken daha da stres olunur. Bu nedenle stres seviyelerinizi yönetmeye çalışın.

Saç zayıflaması nedenleri anlaşıldıktan sonra bu adımlara dikkat edeceğinizi umuyoruz. Sağlıklı saçlar için saçlarımızı kötü etkenlerden korumalı ve saç bakımı yapmalıyız. Bu konudaki farklı görüşlerinizi bize aşağıdan yazabilirsiniz.

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