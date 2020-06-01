Cilde İyi Gelen Bitkisel Yağlar Nelerdir? Nasıl Faydaları Olur?

Doğal cilt bakımı için her kadın cilde iyi gelen bitkisel yağlar konusunda araştırma yapmaktadır. Günümüzde cilde pek uygun olmayan ve içerisinde kimyasal maddeler bulunduran kozmetik ürünler artık yerini bitkisel yağlara bırakmış durumdadır. Şu ana kadar uçuk fiyatlarla kozmetik ürünlerine verilen paralar artık daha doğal ürünlere bırakmıştır, kendini. Her kadın daha güzel daha genç görünmek için vaktinin çoğunu cildine ayırır. Biz de bugün sizler için cilde iyi gelen bitkisel yağlar ve faydaları hakkında yazıyor olacağız.

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Kırışıklık, akne, siyah noktalar, parlaklık vb. gibi sorunlar her kadının korkulu rüyasıdır. Bu korkulu rüyanın geçmesi için ilk iş olarak cilt tipinizi bilmeniz gerekir. Bu cilt tipleri kişiden kişiye farklılık gösterir. Cilt tipleri; yağlı cilt, kuru cilt, karma tip, normal cilt olmak üzere dört kategoriye ayrılır.

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Cilt tiplerinin farklı olması uygulanacak temizleme yöntemleri ve ürünlerinin de farklı olacağını gösterir. Her cilt tipinin ayrı bir bitkisel yağları veya ayrı kozmetik ürünleri vardır. Sizlerde bunları dikkate alarak kullanacağınız malzemeleri iyi seçmeniz gerekir.

Bu sorunların giderilmesi için artık bitkisel yağlar kullanılmaktadır. Hem doğal hem ucuz olan bu çözüm için aktarlara, eczanelere bakabilirsiniz. Şimdi bu yağlardan bazılarını sıralayalım.

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Cilde İyi Gelen Bitkisel Yağlar ve Faydaları Nelerdir?

1.) Zeytinyağının Cilde Faydaları ve Kullanımı

Zeytinyağı ile ilgili sizlere önemli bir durumdan bahsedeceğim. Kullanacağınız zeytinyağının doğal olması gerekir. Market raflarında ya da aktarlarda gördüğünüz bilinmeyen bir markanın zeytinyağını almayınız. Bunların dışında gerçek zeytinyağı en güzel nemlendiricilerden biridir. Susuz ve kuru kalmış ciltler için başvuracağınız ilk ürün olabilir.

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Eğer ki akne probleminiz var ise kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Ama sivilce lekeleriniz var ise mükemmel bir kurtarıcıdır. Kimi araştırmacılara göre içinde yer alan antioksidanın cilt kanserinden de koruduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca bolca E vitamini bulunan zeytinyağını kuru ciltler için de kullanabilirsiniz.

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Zeytinyağının kullanımı; her gece uyumadan önce bir pamuk yardımıyla iyice sürerek kullanabilirsiniz. Sabah uyandığınızda da ılık suyla yüzünüzü yıkadıktan sonra sağlıklı bir görünüm elde etmiş olacaksınız.

2.) Çörek Otu Yağının Cilde Faydaları ve Kullanımı

Çörek otu yağı cildi nemlendiren ve yumuşatan bir yağ çeşididir. Bu yağ da E vitamini açısından oldukça zengindir. Özellikle cildinizde sivilce izleri, kızarıklıklar, iltihap gibi sorunlar var ise cildinizi arındırmak için bu yağı kolayca kullanabilirsiniz.

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Aynı zamanda çörek otu yağı cildin yağ dengesini korur. Sivilce ve akne oluşumunu da engeller. Antibakteriyel etkisi olmasından dolayı iltihap oluşumunu da engeller. Çörek otu yağının kullanımı, kuru bir cilde sahip olanlar için oldukça uygundur.

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3.) Jojoba Yağının Cilde Faydaları ve Kullanımı

Jojoba yağının kullanımı konusunda özellikle makyaj yapmışsanız ve temizlemek zor geliyorsa makyaj temizliğiniz için kullanabilirsiniz. Hem kuru hem de yağlı cilde sahip olanlar için önemli bir kurtarıcıdır. Kuru cildi nemlendirir ve yağlı cildin yağ dengesini korur.

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Özellikle yaz aylarında deniz kenarında güneşlendikten sonra kullanırsanız sizi güneş lekelerinden korumuş olacaktır. Vücudunuzda çatlak sorunu var ise o bölgelere düzenli aralıklarla sürebilirsiniz. Kısa zamanda sizi çatlak probleminden kurtaracaktır. Ciltteki yanmayı ve dökülmeyi de azaltır.

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4.) Susam Yağının Cilde Faydaları ve Kullanımı

Kadınların korkulu rüyası olan kırışıklık için susam yağı büyük bir savaşçıdır. Cildin yaşlanmasını ve kırışıklıkların oluşmasını engeller. Mantar ve diğer cilt sorunları için faydası büyüktür. Manikür yapan bayanlar için susam yağı manikürden sonra kullanılması tırnakların güçlü olmasını sağlar.

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İçerisinde E, A ve B vitaminleri olduğu için önemli bir nemlendiricidir. Susam yağının kullanımı özellikle kuru ciltler için mucizevîdir. Her cilt tipine uygun bir yağdır. Dirsek ve ayak topuklarınızda kuruma, çatlak sorunu var ise yağı belirli aralıklarla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda susam yağı, kaş ve kirpik içinde mükemmel bir besleyicidir. Eğer ki kaş ve kirpik dökülmesi problemi yaşıyorsanız bu yağı rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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5.) Lavanta Yağının Cilde Faydaları ve Kullanımı

Lavanta yağı tam bir dezenfektandır. Bu yüzden yüzünüzde oluşan iltihaplı sivilceler için faydalı bir yağdır. Ancak alerjik bir reaksiyon yaşanmaması için kullanacağınız bu yağı su ile ya da başka bir yağ ile seyrelterek kullanırsanız sizin için daha iyi olacaktır.

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Lavanta yağının kullanımı; ılık suya damlattığınız yağı bir pamuk yardımıyla tonik şeklinde kullanınız. Cildinizi müthiş bir şekilde nemlendirir. Aynı zamanda kurumuş dudaklarınız için de nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Egzama (dermatit) gibi cilt hastalıklarına iyi geldiği kanıtlanmıştır.

6.) Kayısı Çekirdeği Yağının Cilde Faydaları ve Kullanımı

Kırışıklık probleminiz var ise kayısı çekirdeği yağını kullanabilirsiniz. Cildi sıkılaştırma özelliği vardır. Akne, sivilce gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız bunları temizleme konusunda son derece önemli bir yağdır.

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Sizlere önemli bir tavsiye bu yağı yüzünüze kullanınca kesinlikle güneşe çıkmayınız. Ters etki yaratabilir. Akşam yatmadan önce kullanırsanız daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Kayısı çekirdeği yağının kullanımı kuru cilde ve yağlı cilde sahip olanlar için uygundur.

7.) Buğday Yağının Cilde Faydaları ve Kullanımı

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A, E ve D vitaminleri bakımından oldukça zengin bir yağdır. Biliyorsunuz bu vitaminler cilde müthiş güzellik verir. Buğday yağının kullanımı kuru ve çatlak ciltler için tercih edilebilir.

Cildinizde yara, yanık var ise bu yağı kullanıp güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Özellikle bayanların hamilelik esnasında oluşan doğum lekeleri için de kullanılabilir. Deriye hızlıca yayıldığı için kısa sürede etkisini gösterir.

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8.) Gül Yağının Cilde Faydaları ve Kullanımı

Biliyorsunuz ki gül suyu ve ondan elde edilen gül yağı cildimizin dostudur. En iyi ve en güzel sonuçlar veren bitkilerden biridir. Cilde faydaları saymakla bitmez. Aynı zamanda her cilt tipine uygun bir yağdır.

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Yüzünüzde sivilce izleri ve kızarıklıkları var ise bu yağ sizi izlerden kurtaracaktır. Gül yağının kullanımı; her akşam yatmadan önce cildinizi gül yağı veya gül suyuyla temizlerseniz yüzünüzde zamanla canlılık ve parlaklık olduğunu sizde fark edeceksiniz. Makyajınızı temizlemek için de rahatlıkla kullanacağınız bir yağdır.

9.) Ceviz Yağının Cilde Faydaları ve Kullanımı

Ceviz yağının güzelleştirici özelliği bilim adamları tarafından kanıtlanmıştır. Bunun sebebi ise içerisindeki vitaminlerden ve aminoasitlerinden dolayıdır. Göz ve çevresindeki kırışıklıklar için aynı zamanda dudaklardaki çatlamalar için kullanabilirsiniz.

Cildinizde ya da vücudunuzun herhangi bir yerinde mantar enfeksiyonu var ise bu yağı rahatça kullanın ve etkisini en kısa sürede gösterecektir. Ceviz yağının kullanımı konusunda yüzdeki pullanmaya karşı da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda saç ve saç derisindeki rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılır.

10.) Papatya Yağının Cilde Faydaları ve Kullanımı

Akne ve egzamaya iyi gelir. Ciltteki kızarıklıklara, yaralara iyi gelir ve zamanla izlerden eser bırakmaz. Aynı zamanda cildinizi iyice nemlendirir ve rahatlatır.

Papatya yağının kullanımı; vücudunuzda ya da cildinizde ağrıyan, sızlayan bir yer var ise suyun içine birkaç damla papatya yağı damlatıp pamukla o bölgeye sürüp ağrıyan yeri rahatlatabilirsiniz.

Sizlerle bazı cilde iyi gelen bitkisel yağlar ve faydalarını, özelliklerini paylaştık. Unutmayın cildiniz sizin giysinizdir. Sizlerde cildiniz için doğal malzemeler kullanırsanız o kadar mutlu ve huzurlu olursunuz. Kullanacağınız bu bitkisel yağların kaliteli ve doğal olmasına dikkat ediniz. Ve her zaman dediğim gibi kullandığınız üründe belli bir miktarı ve dozu aşmadan kullanın, her şeyin fazlası zararlıdır. Sağlıklı ve güzel günlere…

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