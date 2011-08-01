Pürüzsüz ve yumuşak cilt, herkesin beğenisini kazanır demek yanlış olmayacaktır. Cilt tipiniz ne olursa olsun, sizin de yumuşacık bir cilde sahip olabilmeniz mümkün. Biz de sizlere pürüzsüz cilt için ne yapmalı? sorusunun cevabını vermeye çalışacağız. Bunun için elbette sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edinmek ve temizlik oldukça önem arz ediyor. Böylelikle doğal bir şekilde temiz, düzgün ve pürüzsüz bir cilt elde edilebilir. Dilerseniz pürüzsüz ve yumuşak bir cilde sahip olmak için birkaç adıma göz atalım. Bu adımlar sizlere, pürüzsüz ve yumuşak cilt için öneriler hakkında bilgi verecektir.

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Pürüzsüz ve Yumuşak Cilt için Ne Yapmalı? Öneriler

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Gerçekçi olalım. Kimse kuru, sert ve cansız görünen bir cilde sahip olmak istemez. Çünkü cildimiz, vücudumuzdaki en önemli parçalardandır. Ayrıca cildimizin profili, bizim yaşımızı da ortaya çıkarabiliyor.

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Bu yüzden bebeksi bir cilde sahip olmanın muhtemelen bir zararı olmaz. Bunun için ise belirli bir rutin belirlemeniz gerekmekte olup, bu rutin sayesinde sizin de cildiniz canlı ve yumuşak olabilir. Yani önemli olan doğru tedaviyi ve bakımı sürdürmektir.

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Yumuşak Cilt için Önemli Tavsiyeler

Aslında dile getirilebilecek birçok öneri olabilir. Ancak aşağıda yer alan genel tavsiyeleri uygulayarak da, cildinizin daha bebeksi ve yumuşak olmasını sağlamaya yardımcı olabilirsiniz. Bu yönde profesyonel destek almak istiyorsanız, bir uzmana görünmenizde de fayda var.

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1. Tavsiye: Öncelikle günlük olarak, yüzünüzü kirlerden ve yağlardan korumak adına iki defa yıkamaya özen gösterin. Böylelikle olası akneleri de engellemiş olacaksınız. Kendiniz için yüz temizleyici almak istiyorsanız, bir profesyonele danışmanız gerektiğini de aklınızdan çıkarmayın.

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2. Tavsiye: Yüzünüzü yıkarken ne çok sıcak, ne çok soğuk su kullanın. Olması gereken ılık sudur. Yani kesinlikle sıcak su kullanmayın ve bu durumun fazla yağ kaybına neden olabileceğini hatırlayın.

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Buna ek olarak, yüzünüzü kurulamak için özel yüz havlusu kullanın. Yavaş bir şekilde kurulama yapın ve bu yüzden yumuşak bir havlu seçiminde bulunmanızda fayda bulunmaktadır.

3. Tavsiye: Yüz temizleme işlemlerinde gerekli olabilecek ürünlerin steril, temiz olduğundan emin olun. Yani tonik, nemlendirici veya havlu, ne olursa olsun, temiz olduğundan emin olarak kullanmaya özen gösterin.

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4. Tavsiye: Düzenli olarak nemlendirici kullanın ve cildinize uygun olan bir nemlendirici seçmek için bir uzmana başvurmanızda da fayda var. Cildinizi düzenli olarak nemli olması için, örneğin uyumadan hemen önce, cildinizdeki kuru bölgeleri nemlendirmeye özen gösterebilirsiniz.

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5. Tavsiye: Güneşe çıkmadan önce güneş kremi kullanmaya özen gösterin. Eğer uzun süreli güneşte kalacaksanız, güneş kremini aralıklarla kullanmaya özen göstermelisiniz. Böylelikle yumuşak cildinizi güneşten korumuş olacaksınız.

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6. Tavsiye: Cildimiz suya ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden yeterli miktarda su tüketilmez ise, kurumaya veya aşırı miktarda yağlanmaya başlayabilir. Bu yüzden düzenli olarak suyunuzu içmeye özen gösterin. Ayrıca sigara içilen ortamlarda bulunmamaya özen göstererek, cildinizi kötü kirlerden korumaya özen gösterebileceğinizi unutmayın.

7. Tavsiye: Yatmadan önce mutlaka yüzünüzü, makyajınızı temizleyin. Çünkü her gece yapılan temizlik, gözeneklerin açılmasını ve kirin atılmasını sağlayacaktır. Bu yüzden cildinizin sağlığı için, her gece yüzünüzdeki makyaj kalıntılarını tamamen temzleyin ve cildinizin yenilenmesini sağlayarak, daha yumuşak bir cilt elde etmek için efor sarf edin. Cildinizin yenilenmesine, onu temizleyerek izin verin.

8. Tavsiye: Düzenli olarak egzersiz yapın. Kan dolaşımı hızlandığında, cildinize daha fazla oksijen gider. Bu yüzden egzersiz yapmanız ve ardından güzel bir duş almanız, vücudunuzun temiz ve sağlıklı olmasına yardımcı olacaktır.

Pürüzsüz ve yumuşak cilt için öneriler hakkında sizin farklı düşünceleriniz var mı? Farklı önerilerinizi, yorum formunu kullanarak tüm merak edenlerle paylaşabileceğinizi unutmayın.

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