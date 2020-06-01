Evde Kolay Güzellik Sırları ile Hayatınızı Değiştirin

Kadınlar yaşamları boyunca bakımlı ve güzel görünmek isterler. Makyajlı ya da makyajsız her an bakımlı olmak için sizlere evde kolay güzellik sırları derledik. Gerçekten bakımlı olmaya önem veriyor ve cilt bakımları, farklı tonlarda makyajlar yapıyorsanız belki bunlardan bazılarını bilebilirsiniz. Ancak eminim ki içlerinde hiç bilmediğiniz ve çok fazla işinize yarayacak, hatta önemli günlerinizde hayatınızı kurtaracak güzellik sırları var. Hadi sizler için derlediğimiz güzellik sırlarına birlikte göz atalım!

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Evde Kolay Güzellik Sırları

1.) Cilt Sorunlarını Gizlemek için Yeşil ve Turuncu Kapatıcı Kullanın

Cildimiz her zaman pürüzsüz bir güzellikte olmayabilir. Strese ya da regl dönemlerine bağlı sivilcelerinizi gizlemek için fondöteninizin ya da bb kreminizin altına yeşil renkli kapatıcı uygulayın.

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İsterseniz sivilcenizin üzerine doğrudan parmaklarınızla ya da bir fırça yardımı ile uygulayabilirsiniz. Fondöteni sürdükten sonra sivilcenize bir daha bakın. Sanırım yerinde yok.

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Diğer bir sorun ise gözaltı morlukları ya da yüzümüzün çeşitli bölgelerinde oluşan kararmalar. Bunları kaybetmek de oldukça kolay. Turuncu renkli kapatıcınızı koyu renkli bölgelere ve gözaltı morluklarınızın üzerine uygulayın ve üzerinden fondöten ile geçin. Gözaltı morlukları mı o da ne?

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2.) Fondöteni Sürüş Şekliniz Çok Önemli

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Çoğumuz fondötenin yüzümüzde maske gibi durduğundan şikayet ederiz. Özellikte saç diplerimiz ve çenemizde daha yoğun bulunan fondöten gerçekten de dışarıdan bakıldığında maske görünümü verebilir.

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Bu nedenle fondötenimizi sürerken yüzümüzün orta kısmından yani burnumuzdan başlayarak dış köşelere doğru ilerlemeliyiz. Böylelikle köşelerde kalan fazlalık fondötenler olmaz ve fırçanızda ya da makyaj süngerinizde kalan fondöteni yüzünüzün en uç noktalarına sürerek doğal bir görünüm yakalarsınız.

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3.) Parfümünüzü Doğru Noktalara Sıkmalısınız

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En pahalı ve kalıcı parfümler bile doğru noktalara sıkılmadığında kolayca uçar gider. Bu nedenle parfümünüzü doğru noktalara sıkmak çok önemlidir. Bu noktalar özellikle nabzınızın attığı daha sıcak bölgelerdir.

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Kulaklarınızın arkası, dirseklerinizin iç kısmı, bel çukurunuz, bilekleriniz ve dizinizin arka kısmı. Ayrıca saçınız da parfümü uzun süre bağlı tutan bir yapıdadır.

Parfümünüzü daha da kalıcı yapmak için ufak bir not. Parfümü sıkmadan önce bu bölgelere vazelin ya da kokusuz bir krem sürerseniz parfümün daha uzun süre net şekilde koktuğunu görebilirsiniz.

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4.) Kolay Yüz Kontürü için 3 Şekli

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Acil bir işiniz çıktı ama kontür yapmak ve yüzünüzü daha biçimli göstermek istiyorsunuz. Ancak uzun uzun kontür yapmaya vaktiniz yok. Öyleyse doğru yerdesiniz.

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Resimdeki gibi kaşınızdan başlayarak, elmacık kemiğinizin altına ve oradan da çenenize doğru bir 3 çizin ve fırça ya da makyaj süngeri ile yedirin. İşte kontür işleminiz bitti!

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5.) Makyajınızı Pudra ile Pişirin

Son zamanlar oldukça popüler olan ve neredeyse her Youtube kanalında görebileceğiniz "Baking" adı verilen pişirme yöntemi ile porselen makyajı yani yüzünüzü daha pürüzsüz gösteren bir makyaj yapabilirsiniz. Bunun için pahalı transparan pudralar almanıza gerek yok. Bebek pudraları işinizi fazlasıyla görecektir.

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Tek yapmanız gereken ten makyajınızı yaptıktan sonra gözaltınıza yani kapatıcı uyguladığınız bölgeye ve elmacık kemiğinizin altına çizdiğiniz kontür çizgisinin altına ve çenenize, kuru bir makyaj süngeri yardımıyla pudrayı sürmek. Bu bölgeler beyaz pudra olacaktır. Göz ve dudak makyajınızı bitirene kadar en az (3 - 5 dakika) pudraya dokunmayın. Ardından büyük pofidik temiz bir fırça ile bu pudrayı temizleyin. Bakinginiz hazır!

6.) Gözaltınızı Üçgen Şekilde Kapayın

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Çoğu kadın gözaltı kapatıcısını maalesef yanlış uyguluyor. Gözaltı kapatıcısı gözünüzün şeklini alacak şekilde elips olarak uygulandığında yüzünüzün boyut kazanmasını engeller. Bu nedenle gözaltı kapatıcınızı göz pınarınızdan, kirpik bitimine uzanan ve oradan da burnunuzun hizasında kalacak şekilde aşağıya doğru bir üçgen oluşturarak kullanın.

7.) Allık ile Yüzünüze Boyut Katın

Yüzünüze boyut katmak için illa ki bir kontür kitine ihtiyacınız yok. Şeftali tonlarında bir allık ile de bunu çok rahat yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken allığınızı bir fırça yardımıyla hafifçe alnınızın köşelerine, kaş kemiğinize ve elmacık kemiğinize uygulamanız. İşte bu kadar kolay!

8.) Geçmeyen Sivilceyi Kapatmak

Makyajla sivilceleri kapatmak konusu oldukça çok araştırılmaktadır. Çok özel bir gününüzün geldiğini anlayan sivilceler hepimize sürpriz yapar. Bu bir doğum günü, parti ya da romantik bir yemekte başımıza gelebilir. Peki, bu sivilceleri nasıl tamamen kapatabiliriz?

İlk olarak sivilcenizin üzerine yeşil bir kapatıcı uygulayın, ardından fondöten ve ten renginizde bir kapatıcı ve en son olarak da sabitlemek için pudra! İşte asla kaybolmam diyen sivilceniz yok olmuş.

9.) Kaş Kaleminizi Dağıtın

Bir zamanlar her ne kadar keskin kaşlar moda olsa da şu an doğal kaşlar revaçta. Bu nedenle kaşlarınızı doldurduktan ve köşelerini çizdikten sonra bir makyaj fırçası ile dağıtarak kesinliğini alın ve doğal kaşların keyfini çıkarın!

10.) Kırılan Malzemeler Asla Çöp Olmaz

Özellikle farlar, pudralar ve kontür ürünleri çok çabuk kırılır. Çantamıza güle oynaya attığımız bir aydınlatıcının, kapağını açtığımızda kırılmış olduğunu görmek çok üzücü. Bunu düzeltmek ise oldukça kolay gelecek.

İlk olarak kırılan malzemeyi bir kaba alarak un kıyamına gelene kadar kırın, ardından malzemenizin boyutuna göre tekli farlarda 1 tatlı kaşığı, pudra ve allıklarda 1 – 2 tatlı kaşığı eczanelerden temin edebileceğiniz alkolü kırıldıktan sonra un haline getirdiğiniz ürününüze dökün ve karıştırarak kil maskesi kıvamına getirin. Macun kıvamına gelen ürünü tekrardan kabına doldurun ve presleyin. Kuruyana kadar bekledikten sonra ürününüz ilk günkü gibi gözükecektir.

İşte sizler için derlediğimiz evde kolay güzellik sırları. Tüm bu güzellik tüyolarını günlük yaşantınızda kolaylıkla kullanabilirsiniz. Üstelik hepsini uygulamak oldukça kolay. Siz de günlük yaşantınızda cilt bakımı ya da makyaj yapmanızı kolaylaştıran güzellik sırları bilgilerine sahipseniz, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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