Doğallık çok önemli... Peki, doğal makyaj temizleyici nasıl yapılır hiç merak ettiniz mi? Tahminime göre birçok kişi biliyordur da... Biz kadınların en büyük vazgeçilmezlerinden biri olan makyaj artık hayatımızın her günü es geçmeden yaptığımız olaylardan biri haline geldi. Sürekli makyaj tazeler, her kıyafete göre farklı renk tonları kullanırız. O kadar güzel makyaj yaparız ama sizce o makyajı yaptığımız kadar güzel de temizleyebilir miyiz?

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Doğal Makyaj Temizleyici Nasıl Yapılır?

Çoğu kozmetik ürünü içeriğindeki bazı kimyasallar ile birlikte cilt gözeneklerinden vücudumuza çekilerek rahatça kana karışır.

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Bugün size vereceğim tarif ile tamamen doğal bir makyaj temizleyicisi elde edeceğiz. Bu sayede cildimiz makyaj kalıntılarından tamamen temizlenerek, canlı bir görünüme kavuşacak.

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Doğal Makyaj Temizleyici için Malzemeler;

0,5 litre süt

1 yeşil elma

1 çorba kaşığı badem yağı

Doğal Makyaj Temizleyicisinin Yapılışı;

Yarım litre süt ile rendelenmiş bir yeşil elmayı kaynatın.

Karışımı süzgeçten geçirdikten sonra içerisine 1 çorba kaşığı badem yağını ilave edin.

Makyajınızı ya da yüzünüzü bu sıvı ile temizleyin.

1 haftalık kullanımdan sonra cildiniz gözle görülür bir parlaklığa kavuşacaktır.

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"Doğal makyaj temizleyici nasıl yapılır?" diyorsanız, evde bu aşamaları uygulayarak makyaj temizleyicisini hazırlayabilirsiniz. Farklı fikirleriniz ya da yaptıklarınız varsa, bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.

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