Yüzümüz bir kişiyle karşılaştığımız zaman ilk dikkat çeken alanımızdır. Ne kadar dikkat çekici, bakımlı görünürse karşı tarafta o kadar olumlu etki bırakırken, tersi durumunda da olumsuz bir etki bırakır. "Yüz güzelliği için ne yapılmalı?" tarzında birçok soru kendine bakmayı seven kadınlar tarafından sıkça sorulmaktadır. Biz de bu yazımızda yüz için güzellik sırları arasında yer alan bazı ipuçlarından bahsedeceğiz.

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Yüz bakımı ve temizliğinin yanı sıra sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve egzersiz de önemlidir. Güneşe fazla maruz kalmak, kirlilik, uykusuzluk, dengesiz beslenme cildin ve özellikle yüzün daha donuk ve bakımsız görünmesine sebep olur.

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Yüz güzelliği için yapılması gerekenler içerisinde en önemlisi yüzü temiz tutmaktır. Düzenli yüz temizliği ile birlikte yüz maskeleri ve doğal cilt bakımı gibi unsurlar, yüz güzelliği için ek olarak yapılabilir.

Yüz Güzelliği için Ne Yapılmalı? Yüz için Güzellik Sırları

Temizleme

Temizleyici bir losyon veya kremi, yüz ve boyun bölgesine yukarı doğru hareketler eşliğinde masaj yaparak uygulayın. Gözlerinize sürmemeye dikkat edin. Gerekirse gözlerinizi kapatabilirsiniz. Temizleyiciyi çıkarmak için nemli bir yüz mendilini aynı şekilde yukarı doğru yönde kullanabilirsiniz.

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Pul Pul Dökülme (Ölü Derilerden Arınma)

Ölü derilerden arınma işlemi haftalık olarak temizlik işleminin bir parçası olmalıdır. Normal ve yağlı ciltler için uygundur. Kuru ciltler ise içerisinde daha az granül ve daha fazla krem bulunan yüz yıkayıcılarıyla ovulmalıdır. Fırça, daima yüz ve boyun bölgesinde dairesel hareketlerle kullanılmalı ve sonrasında da su ile yıkanmalıdır.

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Tonik İşlemi

Tonik işlemi, geride kalan kir, makyaj veya artık temizleyici izlerini kaldırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda cildin doğal pH değerinin eski haline getirilmesine ve cildin nemlendirilmesi için hazır hale getirmeyi sağlar.

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Bir parça pamuk üzerine yeterli olacak şekilde tonik döküp, fazla bastırmadan yüz ve boyun bölgesine işlemi uygulayabilirsiniz. Burun ve çene bölgesine daha fazla özen gösterebilirsiniz. Çünkü bu iki alan siyah nokta oluşumlarına daha yatkındır.

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Tonik satın alma yerine doğal tonik de yapılabilir.

Normal ve kuru ciltler için taze sıkılmış salatalık suyu ile sıkılaştırıcı etkisi olması için yoğurt kullanılabilir.

Yağlı ciltler için tonik olarak birkaç damla limon suyu ile karıştırılmış ballı yumurta beyazı kullanılabilir.

Nemlendirme

Cildin günlük koşullardan aşınması ve yıpranması, doğal yumuşaklığını kaybetmesine neden olur. Bu nedenle temizleme ve tonik işleminden sonra düzenli olarak iyi bir losyon veya krem ile nemlendirme işlemi yaparak, yüz derisini yenileyerek pürüzsüz hale getirilmesini sağlayabilirsiniz.

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Gün boyunca hafif bir krem, gece ise onarım kremi kullanabilirsiniz. Ellerinizi güzelce yıkadıktan sonra yüz ve boyun bölgesine dairesel hareketler eşliğinde nemlendiriciyi uygulayabilirsiniz. Ayrıca dört saatten fazla güneş altında kalırsanız tekrar uygulayabilirsiniz.

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Ev Yapımı Güzellik Tarifleri

Ev Yapımı Temizleyici

Süt Temizleyici

Süt, birçok temizleyicinin temelini oluşturur. Küçük bir kase içerisine tam yağlı sütü koyun ve öncesinde ellerinizi güzelce yıkadıktan sonra pamuk yardımıyla bandırarak, derinize dairesel hareketlerle uygulayın.

Sonrasında da farklı bir pamuk ve soğuk su yardımıyla yüz ve boyun bölgesindeki sütü temizleyin.

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Buttermilk ve Rezene Temizleyici

Buttermilk, birçok tarifte görülebilir. Türkçe olarak ayran dense de aslında tam ayran değildir. Bunu hazırlamak için 1 su bardağı az yağlı süt içerisine 1 yemek kaşığı limon suyu konur ve 10 dakika beklenir, Buttermilk hazır. Farklı olarak 180 gram kadar yoğurdu 60 ml. az yağlı süt ile birlikte bir kavanoza koyup çalkaladıktan sonra da buttermilk yapmış olursunuz.

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Temizleyiciye geçecek olursak;

Küçük bir tencere içerisine yarım su bardağı buttermilk ve iki yemek kaşığı ezilmiş rezene tohumu koyun ve 30 dakika kadar ısıtın.

Sonrasında kenara alın, bir süre bekletin ve şişeye döküp soğumaya bırakın.

Pamuklu bez kullanarak bu karışımı yüzünüze temizleyici olarak kullanabilirsiniz.

Ev Yapımı Tonik

Salatalık ile Bal Toniği

Orta boy salatalığı mikser ile püre haline getirin ve suyunu püreden çıkarın.

Sonrasında püre kısmına bir çay kaşığı bal ekleyin ve karıştırın. Buzdolabında kapalı olarak saklayın.

Pürüzsüz bir cilt için günde iki kez yüz ve boyun bölgenize uygulayabilirsiniz.

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Elma Toniği

İyi temizlenmiş bir elmanın suyunu çıkardıktan sonra tonik olarak kullanabilirsiniz.

Yüzünüze uygulayıp, kurutun. Biraz bekledikten sonra da temizleyebilirsiniz.

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Ev Yapımı Nemlendirici

Krem Nemlendirici

İki yemek kaşığı ekşi krema ve bir yemek kaşığı balı yarım muz püresi ile birlikte bir kap içerisinde karıştırın.

Yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin. Sonrasında da ılık suyla temizleyin.

Domates ile Yoğurt Nemlendirici

İki yemek kaşığı domates suyunu dört çay kaşığı tam yağlı yoğurt ile karıştırın.

Yüzünüze ve boynunuza sürdükten sonra 20 dakika bekletip ılık su ile durulayabilirsiniz.

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Gece Losyonu

2 adet saf gül suyu ile kaliteli bir gliserini karıştırın.

Her gece dairesel hareketler ile yüz derisine uygulayabilirsiniz.

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Ev Yapımı Ölü Derilerden Arınma

Yulaf Ezmesi

Bir kap içerisine 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 2 adet bademi toz haliyle birlikte biraz tam yağlı süt koyun.

Dairesel hareketler eşliğinde yüz ve boyun bölgesindeki ölü deri temizliği için sürebilirsiniz.

Sonrasında da soğuk suyla yıkayın.

Bal

Bir kap içerisine 4 adet toz haline getirilmiş badem, 2 tatlı kaşığı süt, yarım tatlı kaşığı bal ve unu ekleyin ve karıştırarak, macun haline getirin.

Hafifçe cildinize sürün ve sonrasında ılık su ile durulayın.

Yüz Güzelliği için Ne Yapılmalı? Yüz Maskeleri

Bal Yüz Maskesi

Temiz bir el havlusunu ılık suya batırın ve sıktıktan sonra bir dakika boyunca yüzünüzde tutun. Bu gözeneklerinizi açacaktır.

Sonrasında yüzünüze ve boynunuza bal uygulayın.

İlk olarak ılık suyla durulayın. 30 dakika sonra da soğuk suyla tekrar durulayın.

Bu işlemi, haftada bir kez ilk olarak yüz temizleme yaptıktan sonra uygulayabilirsiniz.

Yumurta Beyazı Yüz Maskesi

Bu yöntem, Japon kadınları tarafından kullanılan eski bir güzellik sırrıdır.

Yumurtanın beyazını sarısından ayırın ve üzerine biraz süt ilave edin.

İyice karıştırın ve kalın, temiz bir fırça yardımıyla yüzünüze ve boynunuza yukarı doğru yönde uygulayın.

Yüzünüzde kurutun ve gergin bırakın. Sonrasında da soğuk suyla yıkayın.

Avokado ve Havuçlu Krema Yüz Maskesi

Bir kap içerisine 1 adet olgunlaşmış avokado püresi, püre haline getirilmiş havuç, yarım fincan taze krema, 1 adet yumurta ve 3 yemek kaşığı bal koyun ve karıştırın.

Temizlenmiş yüzünüze ve boynunuza yayın ve 30 dakika bekletin.

Sonrasında da soğuk suyla yıkayın.

Umarız bu ev yapımı güzellik sırları size istediğiniz sonucu verecektir. Yüz güzelliği için yapılması gereken aşamaları illa parayla almanıza gerek yoktur. Unutmayın ki, cildinizi zenginleştirebilecek birçok şey mutfaklarınızda bulunur. Önemli olan yüz için güzellik sırları eşliğinde sağlıklı yemek alışkanlığı ve egzersizi de birleştirmektir.

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