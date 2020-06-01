Orta Boy Saçlar için Günlük Kullanılabilir 24 Saç Modeli

Orta boy saçlara sahip olanlar da uzun saçlar gibi birçok farklı model yapabilir. Orta boy saçlar için ne çok uzun zaman bakımlarla uğraşırsınız ne de çok fazla şey yapamayacağınız kadar kısa da değildir. Orta boy saç uzunluğuna sahip olanlar da farklı ortamlar için saç modelleri araştırması yapabiliyor.

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Orta boy saçlar kısa boy saçlara nazaran hayal edebileceğiniz saç stillerini denemek için ideal uzunluktur. Biz de bu yazımızla başlayarak sizler için birçok saç tipine yönelik saç modelleri yazılarını kaleme alacağız.

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Gündelik olarak deneyebileceğiniz birbirinden hoş ve şık saç modellerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Orta Boy Saçlar için Günlük Saç Modelleri

1.) Örgülü saç bandı

Zerafet ve güzellik için karmaşık saç toplamalarına gerek yoktur. Bu kolay saç modelini saçınıza uygulayarak herhangi bir kıyafet ile eşleştirebilirsiniz.

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Bu saç modeli keskin görünümlüdür. İsterseniz sprey ile biraz parlatabilirsiniz. Saç modelini saçınızı merkezden biraz ayırın, bir taraftan örgü yapın ve taçınızın üzerine sabitleyerek yerleştirin. Geri kalan saçlarınızı bir at kuyruğu ya da topuz haline getirin.

2.) Retro at kuyruğu

Bu saç modeli orta boy saçlar için kolay saç modelleri içerisindedir. Beş dakikadan daha kısa bir sürede yapılabilir ve günlük kullanıma hazırdır.

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Tepeye biraz hacim ekleyip, üstünü öne doğru düzeltin ve arkada at kuyruğu yapın. Parlaklık da katabilirsiniz.

3.) Kulak arkası geriye toplama

Saçlarınızı açık bırakmak yerine kulağınızın arkasında sade bir şekilde toplayabilirsiniz. Bu kolay saç modeli, saçları yüzünüzden uzak tutar ve anında zariflik kazandırır.

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4.) Retro dalgalar

Retro saç modelleri, gün geçtikçe daha çok yapılıyor. Bunun için tek ihtiyacınız olan saç düzleştirici ve sprey.

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Düzleştirici ile saçınıza bukleler ekleyin ve saç spreyi uygulayın. Kolay ve pratik şekilde yeni görünüşünüzü gösterin.

5.) Atlama at kuyruğu

At kuyruğu tabanı etrafında biraz saç sararak, basit bir şekilde yarım at kuyruğunu hoş ve çekici hale getirebilirsiniz. Ayrıca saçlarınızın daha kalın ve iyi görünmesi için hacim kazandıran saç spreyi uygulayabilirsiniz.

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6.) Yumuşak saç kıvırcıkları

Saçınızı büyük bigudiler ile yüzünüze yakın olmayacak şekilde sarmaya başlayınız. Saçınızı beklettikten sonra açınız ve ufak bir toka ile iki yandan aldığınız saçı arkadan tutturunuz.

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7.) Sakin ve rahat

Gerçekten çok fazla çaba harcamak istemediğiniz günlerde bu saç modelini tercih edebilirsiniz. Sadece başınızı aşağı doğru eğin ve hacim kazandırmak için saçlarınızı uçlarına doğru fırçalayın ve rahat bırakın.

8.) Balerin topuzu

Saçınızı volümlü ve hoş görünen bir topuz yapmanız için saçınızın uzun olmasına gerek yok. Sadece bir topuz tokası ve saç spreyi yeter. Bunun için saçınızı tepeden sıkı bir at kuyruğu yapın ve saçınızın uç kısmını topuz tokasından geçirerek saçınızı tokaya sarın. Saç spreyi ile sabitleyin.

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9.) Yarım at kuyruğu

Bu şık saç modeliyle doğal dalgalarınızı gösterebilirsiniz. Saçınızı iki bölüme bölün ve üst yarıyı bir çırpıda tutun.

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10.) Fransız toplama

Saçınıza hacimli bir ürün kullanarak başlayacağınız Fransız katmanları şıklığın bir örneğidir ve gerçekten yeniden yaratılması kolaydır. Saçınızı arkadan toplayın ve yukarı doğru çevirin. Ardından tel tokalarla ve saç spreyi ile sabitleyin.

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11.) Hacimli dalgalar

Hacim kazandıran saç spreyi ile saçınızı görseldeki gibi kolayca yapabilir ve gündelik şıklığınızı sergileyebilirsiniz.

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12.) Parlak düz saçlar

Başlamadan önce saç kremi uygulayınız. Saçınızı istediğiniz bir noktadan ikiye ayırarak iyice düzleştiriniz. Daha sonra bir saç fırçasına sabitleyici sprey sıkarak saçınızı tarayın ve iki kulağınızın arkasına alarak tel tokalar ile tutturun.

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13.) Yarım kabarık saç

Yarım kabarık saç modeli için başınızın üst bölümüne hacim kazandırmalısınız. Saçınızı geriye yatırın ve saç spreyi püskürtün. Ardından üstteki kabarık bölüm için tel tokaları kullanın. Saç spreyi ile de son halini vermek için ayarlamayı yapın.

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14.) Zarif dalgalar

Önemli iş toplantıları için saçınızı nasıl şekillendireceğinize karar veremiyorsanız, hızlı ve pratik şekilde yapabileceğiniz bu saç modelini deneyebilirsiniz. Düzleştirici kullanarak saçınızı hafifçe kıvırın ve parlatıcı kullanın.

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15.) Plaj dalgaları

Zahmetsizce havalı şekilde dalgalı saçlar için saçınız nemliyken deniz tuzu spreyini saçınıza kuruyuncaya kadar sıkmalısınız. İşlem sonunda tatlı, hacimli ve ısıdan bağımsız dalgalarla karşılaşırsınız.

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16.) Düz stil

Düz saçlara olan tutkular hiçbir zaman bitmez. Bu tarz bir gündelik saç modeli için düzleştirici iel düzleştirerek ilgili görünümü elde edebilirsiniz.

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17.) Üstten kabarık

Saçınızla ayrıntılı bir şekilde uğraşmak istemeyeceğiniz ama şık olmalı dediğiniz günler için bunu uygulayabilirsiniz. Tarak ve saç spreyi ile kolayca yapabilirsiniz.

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18.) Romantik saç modeli

Bu saç modelinin sadeliği ve şıklığı oldukça güzeldir. Saçınızı bir tarafa bölün ve uçlarını kıvırın.

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19.) Basit dalgalar

Düz saçlar gibi dalgalar da saç stilleri arasından asla çıkmaz. Bu saç modeli de zahmetsizce uygulanabilir ve herkese uygundur. Saç düzleştirici ile istediğiniz şekilde basit dalgalar verebilir ya da saçlarınız nemli haldeyken bir rulo halinde sarabilirsiniz. Bu şekilde ısıdan da etkilenmeden ortaya çıkan dalgaları kullanabilirsiniz.

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20.) Geri tutuş

Bu saç modeli de farklılık isteyen kadınlar için kullanılabilir. Geriye doğru fırçalayarak ve sabitlemek için sprey ve tel tokalar kullanıp, basit saç modelini kullanabilirsiniz. Ayrıca bu model spor için de harika bir saç modelidir.

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21.) Anlık dalgalar

Mükemmel dalgaları elde etmenin en kolay yollarından biri saç düzleştirici kullanmaktır. Saçınızı dört bölüme ayırıp, her bölümü düzleştirici ile hafif dalgalandırabilir ve bir saç spreyi ile de son görünümü ayarlayabilirsiniz.

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22.) Sade güzellik

Şık ve günlük görünüm için bu kolay saç modelini deneyebilirsiniz. Ayrıca bu modelin en iyi yanı ikinci gün için de rahatça kullanabilirsiniz. Saçlarınızı parmaklarınızla geriye doğru tarayın ve at kuyruğunu da geriye doğru çekin. Arka at kuyruğuna hacim kazandırıp, hafifçe tabana sarabilirsiniz.

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23.) Saç bandı ve kabarık saç modeli

Yüzünüze düşen saçlar dikkat dağıtıcı olabilir. Saçlarınızı arkada yapacağınız topuzun içine çekin ve üst tarafına da saç bandını ekleyin. Bu saç biçimi biraz hacimle çok şık olarak görünmektedir. Bu nedenle saçınıza hacim veren saç spreyi kullanabilirsiniz.

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24.) Yan örgü

Gündelik kullanım ya da eğlenceli bir gezi için bu modeli tercih edebilirsiniz. Yüzünüzü çevreleyen sapları olan bu yan örgü modeli, gününüz için mükemmel bir saç stilidir.

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Saçınıza hacim kazandıran bir ürün uygulayarak başlayın ve daha fazla hacim için elde etmek için kıvırın. Tüm saçlarınızı bir yana koyun ve biraz örgüleyin. Gerekirse tel tokalarını kullanın ve saçlarınızı esnek tutmak için saç spreyi ile son ayarlamalarını yapın.

Orta saçlar için günlük saç modelleri konusunda isteğinize göre birini deneyebilirsiniz. Orta uzunlukta birçok farklı saç stili yapılabilir. Peki, siz hangi saç modelini yapıyorsunuz? Farklı fikirlerinizi yorum olarak aşağıdan bize yazabilirsiniz.

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