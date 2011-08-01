Cildin Bozulmasına Neden Olan Hatalar Nelerdir?

Durduk yere cilt bozulması gibi sorunlar ile karşılaştığınız oldu mu? Bu durum, aslında düşündüğünüz kadar karmaşık sebeplerden ötürü meydana gelmemekte olup, bu nedenleri bilmek de çözüm üretebilmek için çok önemlidir. Bu içeriğimizde, cildimizin bozulmasına neden olan basit hataları ele alıyor olacağız. Bu hataları bilmeniz, bir daha tekrarlamanızı önleyecektir.

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Cilt Bozulmasına Sebep Olan Temel Hatalar

1) Fazla Bakım Yapmak

Bu belki size garip gelebilir ancak cildinizin daha parlak ve diri görünmesi için fazla bakım yapmanız, bir zamandan sonra zararlı olacaktır. Haftada bir veya iki kez peeling yapmak kabul edilebilir. Ancak daha fazlası cildinizin "yorulmasını" sağlayacaktır. Yani yarardan çok zararlı olacaktır.

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Nasıl mı? Cildimizi sert bir şekilde, sürekli ovalayarak bakım yaparken, cildimizi koruyan yağ tabakasına zarar verebiliriz. Bu durum da ister istemez akne gibi cilt sorunlarının ortaya çıkmasını beraberinde getirebilmektedir. Bu yüzden cildinizin bakımlı olması demek, sürekli bakım yapmak değildir. Gerektiği kadar bakım yapmanızda fayda var. Bunu aklınızdan çıkarmamalısınız.

2) Yüzünüze Değen Objelere Dikkat

Belki çok dikkat etmiyor olabilirsiniz, ancak yüzünüze neyin değdiğine dikkat etmeniz de çok önemli. Yani telefonlar başta olmak üzere, gözlük, atkı gibi tüm eşyalarımızda olası mikroplar bulunabilir.

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Burada bulunan mikroplar da, onları kullandıkça ister istemez akneye sebebiyet verebilmektedir. Bu yüzden eşyalarınızı aralıklarla temizlemenizde fayda bulunmakta olup, makyaj fırçası v.b. gibi önemli cilt bakım ürünlerinizi de düzenli olarak temizlikten geçirmeniz gerekmektedir.

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Yüzünüze temas eden şeylerin temiz olduğundan emin olmalısınız ki olası kirlerden arınabilesiniz.

3) Sabahları Yüz Yıkamamak

Yatmadan önce makyaj kalıntılarını temizlemek oldukça gerekli bir şeydir. Ancak unutmayın yüzümüzü, akşamdan kalma olası kirlerden temizlemek de önemli. Bu yüzden sabah uyandığınızda yüzünüzü yıkamayı ihmâl etmemelisiniz.

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Çünkü bilhassa ter yolu ile dışarı atılan toksinler, gözeneklerinizde birikebilir. Bu yüzden sabahları soğuk su ile yüzünüzü güzelce yıkamanız çok sağlıklı olacaktır. Böylelikle, kendinizi daha enerjik hissedeceğinizden de emin olabilirsiniz.

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4) Düzensiz Uyku

Elbette, çok uyumaktan bahsetmiyoruz. Ancak düzenli bir uyku ile daha sağıklı olacağınızı bilmeniz gerekiyor. Çünkü kaliteli bir bağışıklık sistemi için de bu gerekmektedir.

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Göz altı torbalarınızın çıkmasını istemiyorsanız, yorgun olmamanız gerekiyor. Bu yüzden çok meşgul bir insan olsanız da, aralıklarla kendinize zaman ayırarak, dinlenmeye özen göstermelisiniz.

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5) Dengesiz Beslenmek

Özellikle fast-food tarzı yiyecekler güzel geliyor olabilir. Ancak unutmayın bu gibi yiyecekler zamanla göbek veya selülit çıkma olasılığı mevcut. Bu yüzden fazlalıklardan korunmak için, dengeli beslenmeye özen göstermelisiniz.

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Çok fazla şekerli yiyecekler akneye sebebiyet verebilir. Bu yüzden dengeli bir diyet doğrultusunda beslenmeniz, daha fit kalmanızı sağlayacak bir faktör ve cilt sorunları da yaşamamanızı sağllayacak bir beslenme biçimidir.

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Son Sözler;

Gördüğünüz gibi cilt bozulmasına neden olabilecek birçok hata söz konusu. Belki bu hataların oldukça basit olduğunu düşünebilirsiniz ancak bu basit hatalar, büyük sonuçlara yol açmaktadır. Dolayısı ile yukarıda yer alan önerilere kulak vermenizde fayda bulunmakta olup, böylelikle olası cilt sorunlarından da kurtulmuş olacaksınız. Eğer ki sizin bildiğiniz farklı bir cilt sorununa yol açan bir faktör mevcut ise, bunu yorum formunu kullanarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunu çok isteriz...

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