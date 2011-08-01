Kış aylarıyla birlikte maalesef birçok insanda cilt kuruluğu meydana gelebilmektedir. Dolayısı ile kış aylarında cilt bakımı, vücudumuzun daha sağlıklı bir forma sahip olmasını da beraberinde getirecektir. Soğuk havalarda, eğer ki vücudumuz bu soğuk hava ile direkt olarak temas hâlinde ise bu durum vücudumuzda birtakım değişiklikleri beraberinde getirebilmektedir. Bu tip cilt kuruluklarının önüne geçebilmek için, özellikle yüzümüzü ve ellerimizi daha çok nemlendirmemiz gerekiyor.

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Peki, soğuk havalarda cildimiz niçin kurur? Bunun temel sebebi, havalar çok soğuduğu zaman, derimizdeki kan dolaşımları yavaşladığı için, bu durum da beraberinde derinin beslenme durumunu azaltır. Hâli ile bu da beraberinde derimizin kurumasına yol açacaktır.

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Sonuç olarak, soğuk havalarda cilt bakımı nasıl yapılır? konusu önemlidir. Bu yönde yapacaklarımızı belirlememiz, kış aylarında daha sağlıklı ve nemli bir cilde sahip olmamız açısından oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

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Soğuk Havalarda Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Soğuk Havalarda Dışarı Çıkarken Dikkat

Evet, oldukça sıcak bir havada cildimiz için her şeyi nasıl düşünüyor isek, aynı şekilde soğuk havalarda da cildimizi düşünmek zorundayız. Bu durum, uzun vadede cildimize oldukça yarar sağlayacaktır. Bu konuda verilebilecek en iyi örneklerden birisi, dudak nemlendirici krem olarak dile getirilebilmektedir.

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Yani dudaklarımızda ne yazık ki yağ bezleri bulunmamakta olup, buna bizlerin bir çare üretmesi gerekiyor. Bu yüzden daha çok soğuk ve karlı günlerde kaliteli bir dudak nemlendirici krem kullanmanız oldukça iyi olacaktır. Ayrıca dışarı çıkmadan hemen önce dudak çatlamalarının önüne geçebilmek için atkı kullanmanız ve aynı şekilde ellerimizi de korumak için eldiven kullanmak yerinde olacaktır.

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Yıkanırken Suyun Sıcaklığını İyi Ayarlayın

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Belki sıcak bir banyo keyfi iyi gelebilir ancak siz yine de çok fazla sıcak su ile yıkanmamaya özen gösterin. Özellikle soğuk havalarda, sıcak su ile yıkanmak bizleri rahatlatabilir. "Tüm günün stresini bu şekilde atmanın bir zararı olmayabilir," diye düşünebilirsiniz. Fakat sıcak su; ılık veya soğuk suya göre daha çok cildinizin kurumasına yol açabilir.

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Ayrıca sıcak su rahatlatıcı etkisinin yanı sıra, enerjinizi de maalesef alabilir. Bu yüzden çok soğuk olmasa da, ılık bir su ile yıkanmak daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca banyo yaptıktan sonra, cildinizi nemlendirmeniz de cilt kuruluğunun önüne geçmek için oldukça önemli.

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Vücudunuzun Nem Oranı Çok Önemli

Soğuk havalarda devamlı üzerinde durduğumuz gibi, vücudumuzun nem oranını korumak oldukça önem arz ediyor. Ayrıca vücudumuzun dış sağlığından önce, elbette iç sağlığımızında yerinde olması gerekmekte. Bu yüzden bol bol su tüketmeniz çok önemli.

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Nedeni ise, çok su tüketirseniz, bu durum vücudunuzun nem oranını korumasına yardımcı olacaktır. Ayrıca sıvı gıdalar tüketmekte yerinde olacağı için, elbette çorba tüketimi veya sebze tüketimi de sağlıklı olacaktır. Çok asitli veya çok tuzlu gıdaları tüketmemek yerinde olacaktır.

Çok Sıcakta Oturmamaya Özen Gösterin

Soğuk bir gün söz konusu olduğunda, muhtemelen evinizdeki ısıtma cihazları açık olacaktır. Ancak bunu devamlı yapmamak daha sağlıklı olacaktır. Çünkü dışarıdan içeri girdiğinizde mevcut ısı farklılığı, cildinizi olumsuz yönde etkileyebilir.

Ayrıca bu gibi ısıtma cihazlarınızı da kullanıyorsanız, ortalama bir ısı değerinde kullanmanız tavsiye edilir. Çok sıcak olur ise ve bu durum da havanın kurumasına yol açar ise, ister istemez cildiniz de bu durumdan olumsuz yönde etkilenmiş olacaktır.

Yukarıda yer alan tavsiyeler doğrultusunda, soğuk havalarda cilt bakımı nasıl yapılır? sorusuna karşı cevap vermeye çalıştık. Ancak unutmamalısınız ki bu tip soğuk havalarda, cildiniz fizyolojik olarak çok yıpranabilir. Bu gibi durumlarda ise lütfen kişisel düşüncelerinize yönelik hareket etmektense, bir uzmana başvurun. Çünkü tıpkı her hastalıkta olduğu gibi, cilde yönelik yıpranma veya kuruluk durumlarında da bazı belirtilerin bir uzman kontrolünde çözüme kavuşturulması oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

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