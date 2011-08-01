Birkaç Adımda Bakımlı Ellere Nasıl Sahip Olunur?

Dış dünya ile en çok temasta olan organlarımızdan bir tanesi de ellerimiz olsa gerek. Bu yüzden el bakımımıza önem göstermemiz oldukça önem arz ediyor. Ellerimiz dışarısı ile devamlı temasta olduğu için, kolayca yıpranıyor ve onları korumak için de "elimizden" geleni yapmamız gerekiyor. "El bakımı nasıl yapılır?" konusunda da sizler için bu yazıyı hazırladık.

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Peki birkaç püf noktası sayesinde, doğal bir şekilde, bakımlı ellere nasıl sahip olabiliriz? Bunun için birçok yöntem söz konusu olsa da, bu yazımızda daha kısa ve doğal olarak dile getirilebilecek birkaç püf noktasından bahsediyor olacağız. En azından el bakımınızı hem kolay hem de doğal yollar çerçevesinde yapmanız için bu yazımızın sizlere faydası olacaktır. O hâlde önerilere geçelim.

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Bakımlı Ellere Nasıl Sahip Olunur?

1.) Ellerinizi Ilık Su ile Yıkamaya Özen Gösterin

Ellerimizi ne çok sıcak ne de çok soğuk su ile yıkamalıyız. Ellerinizi, teninizi kurutmayacak özelliğe sahip sabun ile birlikte, ılık su ile yıkamaya özen gösterin.

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2.) Banyo Keyfinizi Çok Uzatmayın

Duş alır iken, saate göz atmıyor olabilirsiniz. Ancak bu pek de sağlıklı olmayabilir. Duş süresini çok uzun tutmanız, beraberinde derinizin nem kaybına yol açabilmektedir. Bu yüzden banyo süresini eğer uzun tutuyorsanız, azaltmanızda yarar var.

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3.) Ellerinizi Nemlendirmeyi Unutmayın

Ellerimizin kurumaması ve mevcut nem oranını dengelemek için, kaliteli nemlendirici kremlerini kullanmaya özen gösterin. Bunu düzenli olarak gerçekleştirmeniz sağlıklı olacaktır.

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4.) Mutfakta Eldivenlerinizi Çıkarmayın

Yemek yaparken, bulaşık yıkarken alışkanlıktan ötürü eldiven kullanmıyor olabilirsiniz. Ancak elleriniz devamlı bulaşık suyu gibi birçok kimyasal madde ile temasta olduğu için, bu pek de iyi sonuçlara yol açmaz. Çünkü birtakım kimyasal maddelere ellerinizi direkt temas ettirmeniz, çok zararlıdır. Bunu göz önünde bulundurun. Sebze veya meyve doğrarken dahi eldiven kullanmanızda yarar var.

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5.) Soğuk Havalarda Dikkatli Olun

Soğuk havalarda dışarı çıkarken, ellerinizin mevcut ısı dengesini korumak adına, eldiven kullanmanızda fayda var.

6.) Nemlendirici Krem Kullanırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Elleriniz için nemlendirici krem kullanmanız gerektiği bir gerçek. Ancak bu kremleri alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? İlgili kremlerin özellikle zeytinyağı ve E vitamini içermesine dikkat edin. Bu kremleri düzenli olarak kullanmanız, gün içerisinde meydana gelebilecek tahrişlerin de önüne geçecektir.

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Başta da belirttiğimiz gibi gün içerisinde dış dünya ile en çok temasta olan organlarımızdan biri de, ellerimiz. Bu yüzden ellerimizi birtakım doğal yöntemler ile korumaya almamız, bugün ve yarın için bizlere yarar sağlayacaktır. Genç veya yaşlı bir dönem fark etmeksizin, ellerinize özen göstermeniz çok yerinde bir karar olacaktır.

Elbette "el bakımı nasıl yapılır?" konusuna yönelik birçok yazımız daha olacaktır. Ancak bu yazımızı okuyarak da, en azından başlangıç için ve doğal yöntemler çerçevesinde yapmanız gerekenler hakkında fikir sahibi olduğunuza inanıyoruz. Yaz ve kış farklılığından ötürü ellerinizde birtakım kalıcı farklılıklar hissediyorsanız, bunu bir uzman ile görüşmeniz de yerinde bir karar olacaktır.

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