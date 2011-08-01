Ellerimiz ve yüzümüz daha çok ön plânda olduğu için, onlara vücudumuzdaki diğer bölgelerimizden daha çok önem veririz. Ancak bu ne kadar doğru? Önemli olan açık veya kapalı tüm vücut bölgelerimizin bakımına dikkat etmemizdir. Özellikle ayaklarımız, kışın devamlı ayakkabılarımızın, botlarımızın içerisinde yer aldığı için, terlemeye müsait bir durumda. Bu gibi olumsuz olarak nitelendirilebilecek durumlardan ötürü, bilhassa kış aylarında ayak bakımı konusuna daha da fazla özen göstermemiz gerekiyor.

AYRICA: Soğuk Havalarda Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Kış ayları cildimiz için biraz daha zorlu süreç olduğundan ötürü; ayaklarımızda da bu aylar içerisinde çatlaklar, kuruluk veya tırnak batmaları gibi durumlar görülebilmektedir. Bu yüzden kışın ayak bakımı nasıl yapılır? sorusu akıllara gelebilir. Eğer siz de bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, işte kış aylarında da sağlıklı ayaklar için dikkate alınabilecek olan birkaç ipucu...

AYRICA: Birkaç Adımda Bakımlı Ellere Nasıl Sahip Olunur?

Kışın Ayak Bakımı Nasıl Yapılır?

Hem hijyen açısından, hem de olası cilt problemlerinin önüne geçebilmek adına ayaklarınızı düzenli olarak yıkamaya özen gösterin. Ayaklarınızı her gün düzenli olarak yıkamanız, olası enfeksiyonların da önüne geçecektir. Ayrıca ayaklarınızı yıkadıktan sonra, ıslak kalmamasına özen gösterin. Çünkü ıslak kalması durumunda, mantar oluşumu hızlanabilir.

AYRICA: Evde Kolay Güzellik Sırları ile Hayatınızı Değiştirin

Düzenli Olarak Peeling Yapın

Bildiğiniz gibi cildimizi ölü derilerden arındırma işlemine "peeling" diyoruz. Özellikle kış aylarında ayaklarınıza, düzenli olarak peeling işlemini yapmanız, ayaklarınızın daha sağlıklı ve daha yumuşak olmasını beraberinde getirecektir. Ayak bakımı için özel olarak hazırlanan peeling ürünleri sayesinde, kan dolaşımı da hızlanacaktır.

AYRICA: Pürüzsüz ve Yumuşak Cilt için Ne Yapmalı? Öneriler

Peeling işleminin doğal yöntemleri olduğu gibi, cilt bakımı mağazalarında da bu tip ürünleri bulabilmektesiniz. Peeling işlemini belirttiğimiz gibi düzenli olarak, örneğin her hafta gerçekleştirmeniz, ayaklarınızın da bir o kadar yenilenmesini sağlayacaktır.

AYRICA: 5 Adımda Güzel Bir Cilde Sahip Olmanın Yolları

Ayaklarınızı Nemlendirmeye Özen Gösterin

Ayaklarımızdaki yağ bezi oranı oldukça az denilebilir. Bu durum da ayaklarımızın kurumasına yol açabileceği gibi, bu da beraberinde ayak çatlaklıklarını beraberinde getirecektir.

AYRICA: Sağlıklı Saçlar için Öneriler - Etkili ve Benzersiz 7 İpucu

Eğer ki ayaklarınızın çok kuru olduğunu hissediyorsanız, her gün düzenli olarak nemlendirici krem kullanın. Bunun için bebek yağını da kullanmayı düşünebilirsiniz. Bunu düzenli olarak gerçekleştirirseniz, daha yumuşak ve çatlaksız ayaklara sahip olabilirsiniz.

AYRICA: Yağlı Ciltler Nemlendirici Kullanmalı mı?

Tırnak Bakımınızı Sakın İhmâl Etmeyin

Öncelikle tırnaklarınızı keserken, kesinlikle yuvarlak değil düz kesmeye özen gösterin. Bu, tırnak batmalarının da önüne geçecektir. Ayak tırnaklarınıza, el tırnaklarınız kadar önem vermeniz gerektiğini unutmayın.

AYRICA: Yaşlanmayı Hızlandıran Etkenler Nelerdir?

Eğer tırnak batması gibi birtakım sorunlar mevcut ise, bunu kendiniz çözmeye çalışmaktansa, cilt bakım uzmanları ile konuşmayı deneyin. Aynı şekilde tırnağınız rengi değişiyor ise veya kalınlaşıyorsa da bu durum tırnak mantarının habercisi olabilir. Bu tip durumlarda lütfen bir cilt uzmanı ile iletişime geçin.

AYRICA: Göbek Eritmek için Ne Yapılır? Göbek Eriten Diyet Listeleri

Bakterlerin çok sevdiği yerlerden birisi de maalesef ayak tırnakları. Bu yüzden ayak tırnaklarınızın bakımını aksatmadan yapmaya özen göstermelisiniz. Bu yüzden imkânınız var ise pedikür yaptırmalısınız. Ancak bunu evde kendi imkânlarınız çerçevesinde de yapabilirsiniz. Tırnak bakımınıza ne kadar çok dikkat ederseniz, gelecekte de olası problemlerin önüne geçmiş olursunuz.

AYRICA: Yüz Buharı Nasıl Yapılır? Yüze Buhar Tutmak Ne İşe Yarar?

Ayakkabı ve Çorap Kullanımına Dikkat

Mevcut ayakkabınızın size tam olduğundan emin olun. Çünkü daha büyük veya küçük gelen ayakkabılar, ayaklarınızın da yorulmasını beraberinde getirecektir. Kış aylarında daha çok pamuklu çoraplar giymeniz, onları sıcak tutmanız için iyi bir fikir. Ayrıca çorap giymeden önce, ayaklarınızı nemlendirirseniz, bir nevi gün boyu ayaklarınıza bakım da yapmış olursunuz.

Her gün aynı ayakkabı ve çorap giymeyin. Onlar ne kadar temiz olur ise, bu ayaklarınıza da bir o kadar fayda sağlayacaktır. Özellikle kış mevsiminde, ayaklarımız gün içerisinde sürekli ayakkabılarımızın içerisinde yer alıyor.

Bu yüzden eve geldiğinizde, çoraplarınızı çıkararak ayaklarınızın rahatlamasını sağlamanız sağlıklı olacaktır. Çünkü ayaklarınız çoraplarınız içerisinde ne kadar çok terler ise, bu durum mantar olasılığını artıracaktır.

"Kışın ayak bakımı nasıl yapılır?" hakkında önerilerimize dikkat ederek, soğuk aylarda ayaklarınıza bakım yaparak daha sağlıklı olabilirsiniz. Kış aylarında ayak bakımı konusunda farklı düşüncelerinizi bize yazmayı unutmayın.

İlginizi çekebilecek yazılar: