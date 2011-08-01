Kolay Eyeliner Nasıl Çekilir? (Videolu Anlatım)

"Eyeliner nasıl çekilir?", "Eyeliner çekme teknikleri nelerdir?", Eyeliner çekme videosu hakkında bir yazı ile karşınızdayız. Güzel bir makyaj yapmanın en iyi yolu güzel bir göz makyajı yapmaktır. Gözlerinizi meydana çıkararak oldukça etkileyici bir görünüşe sahip olabilirsiniz. Bunu yapmak ise iyi bir eyeliner çekmekten geçer.

AYRICA: Yüz Buharı Nasıl Yapılır? Yüze Buhar Tutmak Ne İşe Yarar?

Ancak herkes her eyelinerı kendine yakıştırmaz, bu yüzden 9 farklı eyeliner yapımını anlatan bir videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım kendinize en çok yakışanı seçer ve uygularsınız.

AYRICA: Parlak Bir Cilt için Neler Yapılmalı? Parlak Cilt için Beslenme

AYRICA: Gözlerinizi Büyük Gösteren Göz Makyajı!

Kolay Eyeliner Nasıl Sürülür? (Video)

"Eyeliner nasıl çekilir?" konusunda farklı fikirleriniz ya da kendinize özel eyeliner çekme teknikleriniz varsa, lütfen bize yorum olarak göndermekten asla çekinmeyin. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.

İlginizi çekebilecek yazılar: