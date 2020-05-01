Günlük Cilt Bakımı Nasıl Olmalıdır?

İnsanlar bazı konularda çok dikkat gösterir kendilerine. Ancak vücudumuzun neredeyse tamamını kaplayan cildimiz için, yeteri kadar efor sarf ediyor muyuz acaba? Yani evde günlük cilt bakımı yapabilmek bu kadar kolay iken, siz bu konuda çaba harcıyor musunuz? Elbette, birçok insan zayıflamak ile meşgul. Ancak daha güzel ve daha diri görünmek için cildimizin de sağlıklı bir bakımdan geçmesi gerektiğini unutmamalıyız.

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Yoğun bir gün geçiriyor iseniz, bir de üstüne günlük cilt bakımı ile uğraşmak biraz vakit alabilir. Ancak bunun için sabit bir rutin belirlerseniz, bıkmadan devam etmeniz için yeterli olacaktır. Kendinize bunun için 10 ilâ 20 dakika ayırmaya özen gösterin ve günlük cilt bakımı rutininizi devam ettirin. Uzun vadede, cildinizin ne kadar da sağlıklı olduğunu gördüğünüzde, bu sizi daha da çok motive edecektir.

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Peki günlük olarak evde cilt bakımı nasıl yapılır? Yani doğal cilt bakımı ürünleri ile bu mümkün mü? Elbette, mümkün. Ancak günlük cilt bakımına başlamadan önce kuru mu yoksa yağlı mı bir cilde sahip olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Eğer biliyorsanız, işte bakım için önerilerimiz... Faydalı olmasını dileriz!

Kuru Ciltler için Günlük Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Bazı insanların cildi gerçekten de çok kuru olur. Ancak unutmayın, kuru ciltler için gerekli bakım yapılmaz ise bu durum daha sağlıksız bir görünümü beraberinde getirecektir. Bu yüzden kuru ciltler için cilt bakımı yaparken, ürünlerinizi de bu yönde uyumlu seçmeniz gerekiyor. Günlük cilt bakımında kuru ciltler için neler yapılabilir?

1) Nemlendirici Kullanın: Evet, kuru ciltler için kesinlikle nemlendirici kullanmak gerekiyor. Böylelikle cildinizin daha da çok kuruması engellenmiş olacaksınız. Buna ek olarak, günde en az 2 veya 3 kez sağlıklı ve kaliteli bir nemlendirici ile yüzünüze doğru masaj yapabilirsiniz.

2) Maskeleri Unutmayın: Doğal yüz maskeleri ile kuru cildinizin nemli olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için doğal tarifleri İnternet'te arama yaparak bulabilirsiniz.

3) Temizlik de Gerekli: Her gün, akşama doğru cildinizi temizlemeniz gün içerisinde meydana gelebilecek olan kirlerden arınmanızı sağlayacaktır. Yani bir sabun ile yüzünüzü yıkayabilir, su ile de durulama yapabilirsiniz. Bunu düzenli olarak gerçekleştirmenizde de yarar var.

Kuru Ciltler için Bakım Nasıl Olur?

Cildinizin daha da çok kurumasını engellemek için, günlük su ihtiyacınızı karşılayın. Örnek, günlük olarak 2 litre civarında su tüketimine özen gösterin. Abartmamakta da fayda var.

karşılayın. Örnek, günlük olarak 2 litre civarında su tüketimine özen gösterin. Abartmamakta da fayda var. Yer aldığınız ortamın çok sıcak ya da soğuk olmasından kaçının. Bu durum, cildinizin daha da çok kurumasına yol açabilmektedir. Buna dikkat edin.

Cildiniz için nemlendirici kullanmadan hemen önce yüzünüzü yıkayın.

Kuru ciltler ister istemez kırışıklıklara yol açabileceği için, her gün düzenli olarak nemlendirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden düzenli olarak nemlendirmeye özen göstermelisiniz. Ayrıca uygun yağlı kremler kullanarak, cildinizin daha nemli kalmasını sağlayabileceğinizi de unutmamalısınız.

Yağlı Ciltler için Günlük Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Yağlı ciltlerin kırışıklıkları kompanse etmesi gibi bir avantajı olsa da, maalesef ki sivilce ve siyah nokta gibi sorunlara da yol açtığı bir gerçek. Ayrıca yağlı ciltli insanların yüzleri sürekli parlar. Bu gibi şikâyetlerden kurtulmak için de, günlük olarak belirli bir bakım rutini belirlemek elzemdir.

Temizlik Yapın: Yağlı ciltlerin günde en az iki ilâ üç kez yıkanması gerekir. Bunu uyandığınızda, öğle saatlerinde ve yatarken uygulayabilirsiniz. Ayrıca yüzünüzü temiz olacağını düşünerek çok fazla yıkamayın. Çünkü fazla yıkamak yağ üretiminin artmasına yol açacakktır.

Nemlendirin: Kuru ciltlerde olduğu gibi, yağlı ciltler için de nemlendirici kullanmak gerekmektedir. Bunu günlük olarak gerçekleştirin. Yağsız, yağ içermeyen nemlendiriciler kullanabilirsiniz.

Ölü Hücrelerden Kurtulun: Cildinizde yağdan ötürü siyah noktalar ve sivilceler oluşabilir. Bu gibi ölü hücrelerden kurtulmak için doğal ürünler bulunur. Bu ürünleri kullanarak örneğin burnunuzdaki v.b. ölü hücrelerden, siyah noktalardan kurtulabileceğinizi unutmamalısınız.

Ayrıca güneşli zamanlarda da dikkatli olmalısınız, bu yüzden bir güneş kremi kullanabilirsiniz. Buna ek olarak, çok fazla makyaj malzemeleri kullanmak da zararlı olabilir. Doğal kalmaya özen gösterin.

Günlük Cilt Bakımı Rutini Nasıl Olmalıdır?

Her cilt tipi farklıdır. Bu yüzden kuru veya yağlı bir cilde mi sahip olduğunuzdan emin olun ve buna uygun ürünler kullanmaya özen gösterin.

farklıdır. Bu yüzden kuru veya yağlı bir cilde mi sahip olduğunuzdan emin olun ve buna uygun ürünler kullanmaya özen gösterin. Cildiniz hassas bir yapıya sahiptir. Bu yüzden kaliteli bir makyaj temizleyicisi ile temizlemeniz daha doğru bir tercih olacaktır.

bir yapıya sahiptir. Bu yüzden kaliteli bir makyaj temizleyicisi ile temizlemeniz daha doğru bir tercih olacaktır. Gözleriniz diğer alanlara göre daha hassastır. Bu yüzden göz çevresini temizlerken daha dikkatli davranmanız gerekmektedir.

Hava kirliliği, sigara v.b. cildinize zarar verecektir. Bu yüzden ilgili dış etkenlere karşı dikkatli olun ve cilt sağlığınız için sigara gibi zararlı maddelerden uzak durun.

Dudaklarınızın çatlama olasılığına karşın koruyucu kremler kullanın.

Günlük cilt bakımı için dile getirilebilecek birçok öneri daha olabilir. Buradaki en önemli nokta, kendinize her gün için bir söz verip, bu rutine bağlı kalmanızdır. Sonuç olarak, sizin de günlük cilt bakımınız için yaptığınız farklı alternatif yollar, öneriler var ise yorum göndererek diğer ziyaretçilerimiz ile paylaşabilirsiniz.

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