10 Yaş Genç Göstermenize Yardım Edecek Gıdalar

10 yaş genç görünmenin sırrı sadece genetik değildir. Sağlıklı beslenme, uykunun alınması, fazla stres yaşamamak, egzersiz, uzun süreli kimyasal ürünler kullanmamak gibi birçok nedeni vardır. Yaş sadece bir sayıdır. Ancak nasıl hissettiğiniz yaşadıklarınıza göre değişir. Kendinizi genç hissediyorsanız psikolojik olarak da daha sağlıklı olursunuz.

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Beslenme, hayatımızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Sağlıklı beslenme, genel sağlık, uzun ömür ve cilt açısından hayati bir önem taşır. Biz de bu yazımızda sizler için 10 yaş genç görünmenizi sağlayacak yaşlılık önleyici gıdaları derledik.

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10 Yaş Genç Gösteren Gıdalar

1.) Gençleştiren Gıdalar: Çilek, Böğürtlen, Yaban Mersini

Birbirinden lezzetli bu meyvelerin tek ya da birlikte olarak atıştırılması cildiniz için mükemmeldir. Çilek, vücudumuzda meydana gelen bazı hücre hasarı türlerini önleyen veya geciktiren antioksidanlar bakımından zengindir.

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Üçü de şişlik ve ağrı azaltma gücüne sahiptirler. Özellikle yaban mersini, bilişsel yetenekleri artırmada liderdir ve Alzheimer ve demans (bunama) gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olur.

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2.) Gençleştiren Gıdalar: Avokado

Avokado için içerisinde sağlıklı yağ içeren bir süper besin diyebiliriz. Günlük bir adet avokado tüketmek, kolestrol seviyenizi dengeler ve cilt yenileme sürecini destekleyebilir. Genç görünmenin sırları arasında yer alan avokado, içerisinde barındırdığı C vitamini, potasyum ve antioksidanlar ile cildinizin genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

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3.) Gençleştiren Gıdalar: Narenciye Meyveleri

Bildiğiniz gibi narenciye meyveleri olan greyfurt, portakal, mandalina, limon vb. C vitamini bakımından zengindir. Ayrıca folik asit içerir. Narenciyeler, vücuttaki kolestrol düzeylerini ve kandaki ürik asidi azaltmaya yardımcı olabilir.

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Düzenli olarak tüketmek, dolaşım sorunlarını ve kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olacaktır. Sabahları limon suyu içmek, vücudunuzun tüm besinlerini emmesine ve detoks yapmasına izin verir.

4.) Gençleştiren Gıdalar: Domates

Domates, birçok yararlı besinlerle doludur. A - C vitamini ve folik asit bakımından zengindir. Likopen, olgun domateslere kırmızı rengini veren antioksidandır. Bu nedenle daha kırmızı domateslerdeki antioksidanlar, kardiyovasküler, dejeneratif ve bulaşıcı hastalıkları önlemek için çalışırken deriyi de UV radyasyonuna karşı korur.

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5.) Gençleştiren Gıdalar: Zerdeçal

Zerdeçal, gün geçtikçe sağlığa yararlı olduğu daha çok öğreniliyor ve popüler hale geliyor. Anti kanser ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Ayrıca zerdaçalın yaşlanma sürecini yavaşlatmaya, vücuda enerji sağlamaya ve stresli dönemlerde ruh halini düzeltmeye yararlı olduğuna da inanılıyor.

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6.) Gençleştiren Gıdalar: Havuç

Havuçların gözlere faydalı olduğunu duymuşsunuzdur, ancak daha farklı birçok sağlığa faydaları vardır. Havuçta bulunan beta-karoten, vücuttaki A vitamini haline dönüşür. Bu da retinaya ve gözün diğer bölümlerinin sorunsuz ve sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca cildi UV ışınlarına maruz kalmanın neden olduğu erken kırışıklanmadan korur.

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7.) Gençleştiren Gıdalar: Sarımsak

Sarımsak yemeyi ağızda bıraktığı kokudan dolayı sevmeyenler olsa da, faydalarını almak için tüketmek gerekir. Anti-fungal ve anti-bakteriyel özellikler içeren sarımsak, kolestrol seviyelerini dengeler, kan dolaşımını geliştirir ve hatta bazı kanser risklerini azaltabilir. Sonuç olarak sarımsak, doğal bir yaşlanma karşıtıdır.

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8.) Gençleştiren Gıdalar: Bitter Çikolata

Çikolata ve türevleri birçok kişi tarafından oldukça sevilir. Bu sevilen gıda, sağlığımız için de faydalıdır. Bitter çikolata, cildi nemlendirirken cildinizin UV hasarından korunmasına ve serbest radikal hasarına karşı savaşmasına yardımcı olan antioksidanlar içerir.

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Bunların yanı sıra mutluluk hormonunun salgılanmasını da sağlar. Sadece kaliteli çikolataları yediğinizden emin olun.

Sağlıklı beslenme, genç göstermek bir yana genel sağlığımız açısından da önemlidir. Farklı görüşleriniz ya da yaşlılık önleyici gıdalar hakkında söylemek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

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