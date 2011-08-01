Limon ile Cilt Bakımı Nasıl Yapılır? Cilde Faydaları Nelerdir?

"Limon ile cilt bakımı nasıl yapılır?" konusu merak edilen bir konudur. Her ne kadar tadı ekşi de olsa, limon ile de cilt bakımınızı yapabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Genellikle yemeklerde kullanılan limon, aslında birçok derde deva. Bakıldığında limonun içerisinde birçok yararlı özellik bulunuyor. Limon, örnek olarak; sivilce oluşumunu önlemek için veya gözenek temizliğinin yanı sıra, cildin rengini açmak ve pek çok olası cilt sorununun önüne geçebilmek için kullanılmakta olup, bildiğiniz gibi birçok yüz maskesinde de limon kullanımı söz konusu.

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Limon ve faydalarına yönelik daha birçok geniş içerik sizlerle olacak ancak bu yazımızda, limon ile cilt bakımı konusu hakkında nasıl kolay bir şekilde yapılabileceğine yönelik birkaç bilgiyi sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Limon ile Cilt Bakımı Nasıl Yapılır? - Yağlı Ciltler

Herkesin cilt yapısı farklı. Peki sizin de birçok kişide olduğu gibi cildiniz çok mu yağlı? Belirttiğimiz gibi limon, birçok doğal yüz bakım ürünlerinde bulunuyor. Dolayısı ile bu yöndeki mevcut faydası oldukça fazla.

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Bu şekilde de gözeneklerde bulunan yağ temizlendiği için, bu durum da beraberinde bakteri sayısını azaltarak, sivilce olasılığını engelleyecektir. Örnek olarak, bir limonun yarısını keserek, kestiğiniz bu limonun yarısını yoğurt ile karıştırarak yüzünüze sürebilirsiniz. Bu hem doğal bir işlem, hem de oldukça faydasını görebilirsiniz.

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Limon suyunun faydaları saymakla pek bitecek gibi görünmüyor. Örnek olarak, sivilce izleri maalesef birçok insanın ortak kaderi denilebilir. Bu yüzden mevcut sivilce izlerini yok etmek ve sivilce olasılığını da en aza indirmek için, limon suyunu kullanmayı düşünebilirsiniz. Peki sivilce izleri için limon suyu nasıl kullanılabilir?

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Taze limon olmak şartıyla, limondan birkaç damlayı, sivilce izinizin olduğu yere damlatın. Ancak bunu sivilce izinin olduğu yerde ortalama 1 saat bekletmeniz yararlı olacaktır. Bu yüzden yatmadan önce bu işlemi gerçekleştirmeyi tercih edebilirsiniz.

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İzlerde değişme olana kadar, bu işlemi düzenli olarak gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, yüzünüzün büyük bir bölümüne limon suyu sürerseniz, bu kurumaya yol açabilir. Bu gibi durumlarda kısa sürede yüzünüzü ılık su ile yıkayabilir ve kaliteli bir nemlendirici krem kullanarak, kurumanın önüne geçebilirsiniz.

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Ayrıca siyah noktalar için de limon suyunun kullanıldığı, limon suyu kullanılarak peeling yapıldığında cildin ölü derilerden kurtulduğu ve bu bağlamda da cildin yenilenmesinin sağlandığı aklınızda bulunsun. Fakat bu gibi işlemlerde maalesef olası cilt kuruluğu oluşabileceği için, cildinizi ılık su ile yıkamayı unutmamalısınız.

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Limonun suyu da, kabuğu da pek çok faydayı içerisinde bulunduruyor. Örneğin, limon kabuğu ile çay içerek, cilt kanserine yönelik birçok olasılıktan kurtulabilirsiniz. Yani çayınızda temiz limon kabuğu bulundurmanız ve bu şekilde çayınızı içmeniz yeterli. İşlem hem doğal hem de kolay. Ancak bu gibi durumlarda limonun kesinlikle temiz olduğundan emin olun.

"Limon ile cilt bakımı nasıl yapılır?" yazımızın sonuna geliyorken, limon kabuğunu aşırı tüketmenin olası birtakım hastalıklara yol açabileceğini de belirtelim. Eğer ki böbrek veya safrada taş oluşumu gibi rahatsızlıklarınız mevcut ise, limon kabuğu tüketmemeniz daha sağlıklı olur. Limon ile cilt bakımı konusunda farklı görüşleriniz varsa, bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.

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