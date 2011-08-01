Zyxel modemlerde Wi-Fi ağ adını değiştirmek, hem güvenlik hem de bağlantı yönetimi açısından önemli bir adımdır. Özellikle ev veya ofis ağındaki cihazları daha düzenli yönetmek isteyen kullanıcılar için, 2.4GHz bandındaki Wi-Fi adının güncellenmesi oldukça faydalıdır. Aşağıdaki adımlar, ilgili işlemi hızlı ve doğru şekilde tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

Zyxel Modemde 2.4GHz Wi-Fi Adı Nasıl Değiştirilir?

1) Tarayıcınıza "192.168.1.1" yazın ve ilerleyin. Ardından ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi de girerek, modem arayüzüne giriş yapın.

2) Açılan sayfadaki sağ üst kısımda yer alan yatay üç çizgi ikonuna tıklayın.

3) Ardından "Ağ Ayarı" > "Kablosuz" bağlantısına tıklayın.

4) Açılan sayfada yer alan "Kablosuz Ağ Kurulumu" başlığı altındaki "Bant" bölümünde "2.4GHz" seçeneğini seçin.

5) "Kablosuz Ağ Ayarları" başlığı altında yer alan "Kablosuz Ağ Adı" adlı kutucuğa dilediğiniz 2.4GHz Wi-Fi adını yazabilirsiniz.

6) En altta yer alan "Uygula" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Sonuç olarak, yukarıdaki adımları uygulayarak 2.4GHz Wi-Fi adını başarılı şekilde değiştirmiş olursunuz. Bu işlem, ağ düzenini iyileştirerek, cihaz bağlantılarını daha verimli yönetmenize yardımcı olacaktır.