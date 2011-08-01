Zyxel modemlerde 2.4GHz Wi-Fi bant genişliğini değiştirmek, kablosuz bağlantının hızını, stabilitesini ve kapsama alanını doğrudan etkileyen önemli ayarlardan biridir. Özellikle kalabalık apartmanlarda yaşıyorsanız ya da çok fazla Wi-Fi ağı olan bir bölgede bulunuyorsanız, bu ayar doğru şekilde yapılandırıldığında performansta gözle görülür bir iyileşme sağlayabilir. Aşağıdaki adımları takip ederek Zyxel modeminizde 2.4GHz bant genişliğini kolayca değiştirebilirsiniz.

Zyxel Modemde 2.4GHz Wi-Fi Bant Genişliği Nasıl Değiştirilir?

1) Tarayıcınıza "192.168.1.1" yazın ve ilerleyin. Ardından ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi de girerek, modem arayüzüne giriş yapın.

2) Açılan sayfadaki sağ üst kısımda yer alan yatay üç çizgi ikonuna tıklayın.

3) Ardından "Ağ Ayarı" > "Kablosuz" bağlantısına tıklayın.

4) Açılan sayfada yer alan "Kablosuz Ağ Kurulumu" başlığı altındaki "Bant" bölümünde "2.4GHz" seçeneğini seçin. "Bant genişliği" adlı açılır menüden ise dilediğiniz bant genişliğini seçebilirsiniz.

20MHz (daha stabil, daha az hız)

(daha stabil, daha az hız) 40MHz (daha hızlı, ancak parazit riski yüksek)

(daha hızlı, ancak parazit riski yüksek) 20/40MHz (otomatik)

Not: 2.4GHz zaten dar bir spektruma sahip olduğundan, çoğu kullanıcı için 20MHz genellikle daha sorunsuz çalışır.

2.4GHz bant genişliğini değiştirmek, özellikle kalabalık bölgelerde yaşayan kullanıcılar için Wi-Fi stabilitesi ve hızını artırabilir. Zyxel'in modem arayüzü kullanıcı dostu olduğu için bu ayarı yapmak oldukça kolaydır. Uygun değeri seçerek daha temiz, daha hızlı ve daha istikrarlı bir kablosuz bağlantı elde edebilirsiniz.