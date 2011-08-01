Özellikle ev internetinizde hız düşüşleri, kopmalar veya zayıf Wi-Fi sinyali yaşıyorsanız bunun en yaygın sebeplerinden biri 2.4GHz bandında çalışan çok fazla cihazın aynı kanalı kullanmasıdır. Apartman gibi ortamlarda onlarca modem aynı kanalda çalıştığı için sinyal çakışmaları yaşanır. Bu yüzden 2.4GHz Wi-Fi kanalını değiştirmek, internet performansını belirgin şekilde iyileştirebilir.

Zyxel Modemde 2.4GHz Wi-Fi Kanalı Nasıl Değiştirilir?

1) Tarayıcınıza "192.168.1.1" yazın ve ilerleyin. Ardından ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi de girerek, modem arayüzüne giriş yapın.

2) Açılan sayfadaki sağ üst kısımda yer alan yatay üç çizgi ikonuna tıklayın.

3) Ardından "Ağ Ayarı" > "Kablosuz" bağlantısına tıklayın.

4) Açılan sayfada yer alan "Kablosuz Ağ Kurulumu" başlığı altındaki "Bant" bölümünde "2.4GHz" seçeneğini seçin. "Kanal" adlı açılır menüden ise dilediğiniz kanalı seçebilirsiniz.

5) En altta yer alan "Uygula" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

2.4GHz için Hangi Kanal Daha İyi?

2.4GHz bandında en temiz sinyali veren kanallar 1, 6 ve 11’dir. Bu üçü birbiriyle çakışmadığı için daha stabil ve güçlü bir bağlantı sunar.

Zyxel modemde 2.4GHz Wi-Fi kanalını değiştirmek, yalnızca birkaç dakikalık basit bir işlem olsa da internet hızında ve kararlılığında çok büyük bir fark yaratabilir. Özellikle kalabalık bölgelerde yaşıyorsanız, bu ayarı yapmak interneti daha akıcı ve kesintisiz kullanmanızı sağlayacaktır.