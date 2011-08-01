Zyxel modemlerde IPv6 özelliği varsayılan olarak açık olabilir ve bazı durumlarda internet bağlantısında dalgalanma, uygulama uyumsuzlukları veya DNS gecikmeleri gibi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden birçok kullanıcı, ağını daha stabil kullanmak için IPv6'yı kapatmayı tercih ediyor. Özellikle oyunlarda ping dalgalanması yaşayanlar veya belirli servislerde kopma sorunu olanlar için bu işlem oldukça faydalıdır. Aşağıdaki adımlar hem eski hem de yeni Zyxel arayüzlerinde benzerdir. Menü isimleri modele göre ufak farklar gösterse de izlemeniz gereken yol aynıdır.

Zyxel Modemde IPv6 Nasıl Kapatılır?

1) Tarayıcınıza "192.168.1.1" yazın ve ilerleyin. Ardından ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi de girerek, modem arayüzüne giriş yapın.

2) Açılan sayfadaki sağ üst kısımda yer alan yatay üç çizgi ikonuna tıklayın.

3) Ardından "Ağ Ayarı" > "Geniş Bant" bağlantısına tıklayın.

4) Açılan sayfadaki "Değiştir" ikonuna tıklayın.

5) "Genel" başlığı altında yer alan "IPv4/IPv6 Modu" adlı açılır menüden "Sadece IPv4" seçeneğini seçin.

6) En altta yer alan "Uygula" butonuna tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

IPv6 geleceğin internet protokolü olsa da günümüzde hâlâ tüm uygulamalarla tam uyumlu değil. Bu yüzden Zyxel modeminizde IPv6’yı kapatmak, özellikle oyun ve yayın platformlarında daha kararlı bir deneyim sunabilir. Eğer bağlantı kopmaları, DNS sorunları veya ping dalgalanmaları yaşıyorsanız, bu basit ayar çoğu zaman sorunu çözen ilk adımdır.