Apple Glasses Geliyor: Tanıtım ve Çıkış Tarihi!

Apple’ın artırılmış gerçeklik (AR) stratejisinde köklü değişiklikler bekleniyor. Vision Pro 2 yatırımlarından bir kısmını akıllı gözlük projesine kaydırdığı konuşulan şirket için, Apple Glasses adı verilen cihazın tanıtım ve satış takvimi netleşmeye başladı.

Apple Glasses Ne Zaman Çıkacak?

Mark Gurman’ın Power On bültenine göre, Apple Glasses 2026’da tanıtılacak ve 2027’de satışa sunulacak. Bu ilk modelde tam bir AR ekran bulunmayacak. Gözlük, fotoğraf çekme, arama yanıtlama ve temel görevleri iPhone’a ihtiyaç duymadan yapma gibi basit işlevlerle gelecek.

Apple’ın tam AR destekli ikinci nesil gözlüğü ise 2028’den önce çıkmayacak. Bu versiyonun, Meta’nın Ray-Ban Display modelleriyle doğrudan rekabet etmesi bekleniyor.

Gücünü 2nm Çipten Alacak

Apple, TSMC’nin 2nm çip üretim sürecinin büyük kısmını şimdiden güvence altına aldı. Bu yeni süreç, önceki nesle göre %10 daha yüksek performans ve %20 daha iyi enerji verimliliği sağlıyor. Böylece gözlükler daha hafif, serin ve güçlü hale gelecek.

Apple’dan henüz resmi açıklama gelmese de, şirketin akıllı gözlük pazarına ciddi bir adım atmaya hazırlandığı artık netleşti. 2027 yılı, Apple için yeni bir “giyilebilir teknoloji çağı”nın başlangıcı olabilir.